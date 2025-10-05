Big Points für SVW

Wiesbaden. Verbandsligist SV Wiesbaden kann nach dem 2:1 über den TSV Steinbach Haiger II etwas aufatmen. Jetzt kommt am Freitag um 19.30 Uhr Lokalrivale FV Biebrich 02 in den Helmut-Schön-Sportpark (zu sehen im Livestream des Wiesbadener Kurier).

Weiterhin ohne den verletzten Saki Nakos angetreten, legte der SVW mit dem tollen Distanztreffer von Julian Bill (3.) einen Blitzstart hin. Und blieb in der Folge stabil. Nach der Pause erneut ein frühes Tor, diesmal durch Aidan Harney (Vorlage Dillon Fosuhene), der bislang eine prima Runde spielt. Der Lattenknaller von Andreas Busik wurde zum Zeichen, dass die Gäste nicht aufstecken (59.). „Wir haben gut verteidigt, gekämpft, gefightet. Alle haben sich zerrissen und den Sieg über die Ziellinie gebracht“, lobte SVW-Coach Daniel Löbelt nach kollektivem Kraftakt. Gerade auch die Jungen um Julian Bill und Elijah Brunner sind auf einem guten Weg. Kevin Faro schied derweil früh verletzt aus. In Summe ein Sieg, der Selbstvertrauen fürs Derby gibt.

SVW: N. Kara; Toyosawa, Harney, Rodwald, Maurer, Bertel, Bill (67. Tokhi), Fosuhene (80. Anin Junior), Brunner, Ptak (67. Romero Centeno) Faro (18. Khamal).