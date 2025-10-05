 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
Durch den 2:1-Heimsieg gegen den TSV Steinbach-Haiger II kann der SVW etwas aufatmen – Foto: Pia Pfeifer - Archiv

Big Points für SVW

Julian Bill und Aiden Harney sind gegen den TSV Steinbach-Haiger II die Matchwinner +++ Löbelt lobt kämpferische Leistung

VL Hessen Mitte
TSV Steinbach II
SV Wiesbaden
Julian Bill
Aidan Paul Harney

Wiesbaden. Verbandsligist SV Wiesbaden kann nach dem 2:1 über den TSV Steinbach Haiger II etwas aufatmen. Jetzt kommt am Freitag um 19.30 Uhr Lokalrivale FV Biebrich 02 in den Helmut-Schön-Sportpark (zu sehen im Livestream des Wiesbadener Kurier).

Heute, 14:30 Uhr
SV Wiesbaden
SV WiesbadenSV Wiesbaden
TSV Steinbach
TSV SteinbachTSV Steinbach II
2
1
Abpfiff

Weiterhin ohne den verletzten Saki Nakos angetreten, legte der SVW mit dem tollen Distanztreffer von Julian Bill (3.) einen Blitzstart hin. Und blieb in der Folge stabil. Nach der Pause erneut ein frühes Tor, diesmal durch Aidan Harney (Vorlage Dillon Fosuhene), der bislang eine prima Runde spielt. Der Lattenknaller von Andreas Busik wurde zum Zeichen, dass die Gäste nicht aufstecken (59.). „Wir haben gut verteidigt, gekämpft, gefightet. Alle haben sich zerrissen und den Sieg über die Ziellinie gebracht“, lobte SVW-Coach Daniel Löbelt nach kollektivem Kraftakt. Gerade auch die Jungen um Julian Bill und Elijah Brunner sind auf einem guten Weg. Kevin Faro schied derweil früh verletzt aus. In Summe ein Sieg, der Selbstvertrauen fürs Derby gibt.

SVW: N. Kara; Toyosawa, Harney, Rodwald, Maurer, Bertel, Bill (67. Tokhi), Fosuhene (80. Anin Junior), Brunner, Ptak (67. Romero Centeno) Faro (18. Khamal).

Tore: 1:0 Bill (3.), 2:0 Harney (51.), 2:1 Dinaj (89./Handelfmeter). – Zuschauer: 150.

