Big-Points für Scharnebeck, Neetze und Adendorf

– Foto: Steffi Rathje

Die Bezirksliga Lüneburg 1 befindet sich auf der Zielgeraden und im Keller bleibt es enorm eng, nachdem wieder einige Teams punkteten. An der Spitze befindet sich Römstedt auf der Zielgeraden, darf sich jedoch keine Patzer mehr erlauben. Wir schauen auf die Partien vom Wochenende in der Übersicht.

Der SV Scharnebeck feierte einen deutlichen 4:1-Auswärtssieg beim MTV Barum. Benedikt-Julian Harms traf früh zur Führung (5.), ehe Linus Werner auf 2:0 erhöhte (30.). Maximilian Wulf brachte Barum vor der Pause noch einmal heran (37.), doch Jannis Neugebauer stellte in der 62. Minute den alten Abstand wieder her. Den Schlusspunkt setzte erneut Benedikt-Julian Harms mit seinem zweiten Treffer des Tages (74.). Scharnebeck kann also auch in der kommenden Saison mit der Bezirksliga planen.

Der Lüneburger SV verspielte gegen den SV Wendisch Evern eine Zwei-Tore-Führung und musste sich mit einem 2:2 begnügen. Admin Pepic brachte die Gastgeber per Foulelfmeter in Front (30.), nur zwei Minuten später erhöhte Pascal Patrick Eggert auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel kämpfte sich Wendisch Evern zurück: Nico Goldberg verkürzte in der 61. Minute, ehe Sven-Ole Sell in der Schlussminute noch den Ausgleich erzielte. Die Hausherren bleiben auch im fünften Spiel in Serie ohne Niederlage, konnten die Siegesserie jedoch nicht ausbauen.

Der SV Teutonia Uelzen setzte sich auswärts mit 2:1 beim TuS Barendorf durch. Felix Mühlenhaupt brachte die Gäste bereits in der siebten Minute in Führung. Dennis Hellström gelang nach 35 Minuten der Ausgleich für Barendorf, doch kurz nach dem Seitenwechsel traf der eingewechselte Felix Lüdemann zum entscheidenden 2:1 für Teutonia (53.). Barendorf bleibt auch im achten Spiel in Serie ohne Dreier.

In einem torreichen Spiel setzte sich der TSV Adendorf mit 7:3 gegen den TuS Wieren durch. Tobias Guthardt eröffnete den Torreigen in der 31. Minute, ehe Luciano Ilhan zwischenzeitlich ausglich (38.). Noch vor der Pause stellten Lasse Martin und Lennart Warncke auf 3:1. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Warncke erneut (50.), Tobias Guthardt traf zum 5:1 (52.). Wieren verkürzte durch Sebastian Schulz und Joscha Benecke noch einmal, doch Lasse Martin machte mit zwei weiteren Treffern in der Schlussphase alles klar und schnürte einen Dreierpack. Adendorf hat nun zwei Punkte vor Wieren und feierte einen enorm wichtigen Dreier.

Der TSV Bardowick gewann ein umkämpftes Heimspiel gegen den SV Holdenstedt mit 3:2. Tim Kathmann brachte die Gastgeber mit einem Doppelpack früh in Führung (5./25.). Holdenstedt antwortete jedoch schnell durch Treffer von David Haaker (29.) und Jaari Arndt (33.). Lange blieb die Partie offen, ehe Leon Hamann in der 85. Minute per Foulelfmeter den Siegtreffer für Bardowick erzielte. Bardowick bleibt im Rennen um den Titel.

Der MTV Römstedt drehte sein Heimspiel gegen den TuS Reppenstedt und gewann mit 3:1. Tammo Aki Aue brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung (40.), doch Jeremy Fritz traf direkt nach Wiederbeginn zum Ausgleich (46.). In der Schlussphase sorgten Cedric Ziegenfuß (90.) und erneut Jeremy Fritz (90.) für den Heimsieg. Reppenstedt verlor erstmals nach drei Partien. Römstedt gewann zum siebten Mal in Serie.

Zwischen dem SV Küsten und der SV Eintracht Lüneburg gab es ein spätes 1:1-Unentschieden. Jan-Malte Edler brachte die Gäste in der 82. Minute in Führung, doch nur zwei Minuten später gelang Philip Werner der Ausgleich für Küsten. Die Eintracht hat nach dem siebten sieglosen Spiel in Serie nun vier Punkte Abstand auf das rettende Ufer.