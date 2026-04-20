 2026-04-20T12:45:22.080Z

Spielbericht

Big Points für RW Merl - BW Friesdorf profitiert

Bezirksliga, Staffel 2: Der SV Rot-Weiß Merl hat sich im Spitzenspiel gegen den 1. FC Niederkassel durchgesetzt. Lachender Dritter ist aber Blau-Weiß Friesdorf.

von Niklas Bien · Heute, 17:05 Uhr · 0 Leser
Trainer Farbod Khosravani und seine Mannschaft sind nun Zweiter – Foto: Boris Hempel

Der TuS 05 Oberpleis marschiert in Staffel 2 der Bezirksliga einfach weiter Richtung Meisterschaft, dahinter ist ein Dreikampf um die Vize-Meisterschaft entbrannt. Weil RW Merl und der 1. FC Niederkassel direkt aufeinandertrafen, konnte der FC Blau-Weiß Friesdorf mit seinem 2:1-Erfolg über den VfR Hangelar gemütlich auf den begehrten zweiten Platz klettern.

Niederkassel zündet zu spät

Gestern, 15:15 Uhr
SV Rot-Weiß Merl
1. FC Niederkassel
4
3
Abpfiff
+Video

Das Topspiel hielt das, was es versprach: Spektakel – wenn auch lange Zeit ohne wirkliche Spannung. Die Gastgeber waren durch Abdelilah Bazda und Tim Kukelka nach einer halben Stunde mit 2:0 vorn. Niederkassels Co-Spielertrainer Fatih Tuysuz verkürzte nach der Pause zwar per Foulelfmeter, musste danach aber mit ansehen, wie seine Mannschaft die Gegentore drei und vier kassierte. Kukelka und Bazda hatten jeweils erneut zugeschlagen. Die Gäste kämpften sich durch Fabio Dias und Deniz Durmus tatsächlich noch einmal auf 3:4 ran – zu mehr reichte es aber nicht mehr. Merl ist nun punktgleich mit Niederkassel, hat allerdings noch ein Spiel weniger absolviert.

Deutz distanziert Wahlscheider SV

Gestern, 13:00 Uhr
Sportvereinigung Deutz 05
TuS Buisdorf
2
1
Abpfiff

Am anderen Ende der Tabelle ist die Reserve der SV Deutz 05 auf die Zielgerade Richtung Klassenerhalt abgebogen. Der 2:1-Erfolg über den TuS Buisdorf schiebt die rechtsrheinischen Kölner auf sechs Punkte von der Abstiegszone weg. Tim Wilking und Jeffrey Ehsun waren für Deutz erfolgreich, Jonas Spiekermann verkürzte mit seinem ersten Saisontor kurz vor Schluss.

Die weiteren Spiele des 23. Spieltags

Gestern, 15:15 Uhr
Marokkanischer SV Bonn
FC Hertha Rheidt
2
0
Abpfiff

Marokkanischer SV Bonn – FC Hertha Rheidt 2:0
Marokkanischer SV Bonn: Manuel Kurth, Abdelhak Adel Adni, Brindon Mensah-Assiakoley, Mucteba Dogan, Francesco Krämer, Hamza Asaad Allah Ayari, Abdullah El Leithy, Albara Mohamed Elforjani (82. Safak Temel), Jan Schmickler, Volkan Kartal (86. Yakub Yildiz), Alejandro Albaida Aroca - Trainer: Mesih Celik
FC Hertha Rheidt: Christian Flohr, Tilo Bruns, Daniel Torradinhas-Constantino, Parsa Kivani (75. Sigert Novaku), Leon Winkelheide, Leon Pagels, Elis Zulfic, Tarek Laghzaoui Charrad, Fabian Decker (68. Thaoufik Zakari), Lars Krahe (68. Tim Rothe), Nechirwan Jelal Ali (75. Noah Miguel Meyer) - Trainer: Benedict Habroune
Schiedsrichter: Sven Schaefers - Zuschauer: 58
Tore: 1:0 Volkan Kartal (50.), 2:0 Brindon Mensah-Assiakoley (71.)

Gestern, 15:15 Uhr
TuS 05 Oberpleis
SV Leuscheid
2
0
Abpfiff

TuS 05 Oberpleis – SV Leuscheid 2:0
TuS 05 Oberpleis: Sebastian Klein, Mika Jetzlaff, Artem Donchenko, Patrick Rüth, Tim Becker, Eric Noah Zientz, Jan Kostorz (80. Paul Berner), Sebastian Witt, Gian-Luca Blazic, Mika Thomas (72. Tim Dawar), Ali AKbar Mortazawi (75. Shawn Niklas Dessel) - Trainer: Eskandar Zamani - Co-Trainer: Marc Bremer
SV Leuscheid: Lukas Ückerseifer, Oliver Ehrenstein, Alexander Stanik, Tom Bungard, Benedikt Thiel, Daniel Borgardt, Jan Sander Geue (74. Moritz Welter), Luis Fuchs (80. Lars Schräder), Jan Hänscheid (54. Felix Engels), Jonas Klein (74. Sebastian Koch), Lukas Brozeit (62. Fabian Ehrenstein) - Trainer: Slobodan Kresovic
Schiedsrichter: Jan-Karel Bohacek - Zuschauer: 89
Tore: 1:0 Jan Kostorz (70.), 2:0 Sebastian Witt (80.)

Gestern, 15:15 Uhr
VfR Hangelar
FC Blau-Weiß Friesdorf
1
2
Abpfiff

VfR Hangelar – FC Blau-Weiß Friesdorf 1:2
VfR Hangelar: Titus Tenschert, Tim Mais, Yanic Mauer, Jan Hendrik Hatzfeld, Clemens Heinen, Lars Radzey (90. Ben Klaus Jürgen Müller-Hirschmann), Daniel Hefele, Fahim Momand (79. Endrit Gervalla), Matthias Wallrafen, Robin Graé (74. Luka Chokhonelidze), Pit Eitz - Trainer: Sascha Strack
FC Blau-Weiß Friesdorf: Roman Khobotnia, Argent Thaqaj, Mark Kwarteng, Luis Gjini, Alexander Dohr, Antonio Bozic (70. Julius Flachsbarth), Nils Rütten, Daniel Schaal, Yassir Bentassil, Yevhen Didych (90. Thierry-Nomel Schönleber), Peter Düngelhoef - Trainer: Thomas Huhn - Trainer: Farbod Khosravani
Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Luis Gjini (14.), 1:1 Daniel Hefele (29.), 1:2 Nils Rütten (64.)

Gestern, 15:30 Uhr
SC Volmershoven-Heidgen
Wahlscheider SV
2
1
Abpfiff

SC Volmershoven-Heidgen – Wahlscheider SV 2:1
SC Volmershoven-Heidgen: Clemens Johannes Möhring, Stefan Eisenburger, Tom Nekes, Stephan Bremer, Ibrahim Bokhabza, Marc-Laurent Mende, Sebastian Flachmeier (73. Ismail Khaled), Lucas Daniel Wölk (46. Michael Braun), Moritz von Häfen (85. Fynn Brygala), Jona Christopher Schöngen (68. Fabrice Etienne Schumacher), Moritz Hartmann - Trainer: Timo Schüller - Trainer: Joachim Pietsch
Wahlscheider SV: Fabian Demmer, Moritz Schweinert, Timo Hohn, Mauro Filipe Dias Senica (66. Maximilian Feldner), Marius Mylenbusch (79. Jonathan Weppler), Marcus Rößler, Luis Magnus Lehnen (82. Marc Radermacher), Maxim Teichrieb, Nils Dustin Steimel, Janik Derenbach (60. Andre Jung), Leon Dagge - Trainer: Pascale Spies
Schiedsrichter: Dominik Kaysers - Zuschauer: 48
Tore: 0:1 Mauro Filipe Dias Senica (44.), 1:1 Tom Nekes (81.), 2:1 Ibrahim Bokhabza (90.+6)

>>> Die Tabelle der Bezirksliga, Staffel 2