Big Points für RW Merl - BW Friesdorf profitiert

Der TuS 05 Oberpleis marschiert in Staffel 2 der Bezirksliga einfach weiter Richtung Meisterschaft, dahinter ist ein Dreikampf um die Vize-Meisterschaft entbrannt. Weil RW Merl und der 1. FC Niederkassel direkt aufeinandertrafen, konnte der FC Blau-Weiß Friesdorf mit seinem 2:1-Erfolg über den VfR Hangelar gemütlich auf den begehrten zweiten Platz klettern.
Marokkanischer SV Bonn – FC Hertha Rheidt 2:0
Marokkanischer SV Bonn: Manuel Kurth, Abdelhak Adel Adni, Brindon Mensah-Assiakoley, Mucteba Dogan, Francesco Krämer, Hamza Asaad Allah Ayari, Abdullah El Leithy, Albara Mohamed Elforjani (82. Safak Temel), Jan Schmickler, Volkan Kartal (86. Yakub Yildiz), Alejandro Albaida Aroca - Trainer: Mesih Celik
FC Hertha Rheidt: Christian Flohr, Tilo Bruns, Daniel Torradinhas-Constantino, Parsa Kivani (75. Sigert Novaku), Leon Winkelheide, Leon Pagels, Elis Zulfic, Tarek Laghzaoui Charrad, Fabian Decker (68. Thaoufik Zakari), Lars Krahe (68. Tim Rothe), Nechirwan Jelal Ali (75. Noah Miguel Meyer) - Trainer: Benedict Habroune
Schiedsrichter: Sven Schaefers - Zuschauer: 58
Tore: 1:0 Volkan Kartal (50.), 2:0 Brindon Mensah-Assiakoley (71.)
TuS 05 Oberpleis – SV Leuscheid 2:0
TuS 05 Oberpleis: Sebastian Klein, Mika Jetzlaff, Artem Donchenko, Patrick Rüth, Tim Becker, Eric Noah Zientz, Jan Kostorz (80. Paul Berner), Sebastian Witt, Gian-Luca Blazic, Mika Thomas (72. Tim Dawar), Ali AKbar Mortazawi (75. Shawn Niklas Dessel) - Trainer: Eskandar Zamani - Co-Trainer: Marc Bremer
SV Leuscheid: Lukas Ückerseifer, Oliver Ehrenstein, Alexander Stanik, Tom Bungard, Benedikt Thiel, Daniel Borgardt, Jan Sander Geue (74. Moritz Welter), Luis Fuchs (80. Lars Schräder), Jan Hänscheid (54. Felix Engels), Jonas Klein (74. Sebastian Koch), Lukas Brozeit (62. Fabian Ehrenstein) - Trainer: Slobodan Kresovic
Schiedsrichter: Jan-Karel Bohacek - Zuschauer: 89
Tore: 1:0 Jan Kostorz (70.), 2:0 Sebastian Witt (80.)
VfR Hangelar – FC Blau-Weiß Friesdorf 1:2
VfR Hangelar: Titus Tenschert, Tim Mais, Yanic Mauer, Jan Hendrik Hatzfeld, Clemens Heinen, Lars Radzey (90. Ben Klaus Jürgen Müller-Hirschmann), Daniel Hefele, Fahim Momand (79. Endrit Gervalla), Matthias Wallrafen, Robin Graé (74. Luka Chokhonelidze), Pit Eitz - Trainer: Sascha Strack
FC Blau-Weiß Friesdorf: Roman Khobotnia, Argent Thaqaj, Mark Kwarteng, Luis Gjini, Alexander Dohr, Antonio Bozic (70. Julius Flachsbarth), Nils Rütten, Daniel Schaal, Yassir Bentassil, Yevhen Didych (90. Thierry-Nomel Schönleber), Peter Düngelhoef - Trainer: Thomas Huhn - Trainer: Farbod Khosravani
Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Luis Gjini (14.), 1:1 Daniel Hefele (29.), 1:2 Nils Rütten (64.)
SC Volmershoven-Heidgen – Wahlscheider SV 2:1
SC Volmershoven-Heidgen: Clemens Johannes Möhring, Stefan Eisenburger, Tom Nekes, Stephan Bremer, Ibrahim Bokhabza, Marc-Laurent Mende, Sebastian Flachmeier (73. Ismail Khaled), Lucas Daniel Wölk (46. Michael Braun), Moritz von Häfen (85. Fynn Brygala), Jona Christopher Schöngen (68. Fabrice Etienne Schumacher), Moritz Hartmann - Trainer: Timo Schüller - Trainer: Joachim Pietsch
Wahlscheider SV: Fabian Demmer, Moritz Schweinert, Timo Hohn, Mauro Filipe Dias Senica (66. Maximilian Feldner), Marius Mylenbusch (79. Jonathan Weppler), Marcus Rößler, Luis Magnus Lehnen (82. Marc Radermacher), Maxim Teichrieb, Nils Dustin Steimel, Janik Derenbach (60. Andre Jung), Leon Dagge - Trainer: Pascale Spies
Schiedsrichter: Dominik Kaysers - Zuschauer: 48
Tore: 0:1 Mauro Filipe Dias Senica (44.), 1:1 Tom Nekes (81.), 2:1 Ibrahim Bokhabza (90.+6)
