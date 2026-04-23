Big Points für Rotenhof – 3:0-Erfolg im Kellerderby gegen Eutin 08

Der TUS Rotenhof hat die Nervenprobe im Kampf um den Klassenerhalt in der Flens-Oberliga souverän bestanden. Am Mittwochabend konnten sich die Rendsburger im Kellerduell gegen Eutin 08 vor heimischem Publikum auch in der Höhe verdient mit 3:0 (1:0) durchsetzen und haben sich durch den zweiten Erfolg in Serie ein kleines Polster von sechs Punkten zum ersten Abstiegsplatz geschaffen. Vor 310 Zuschauern trafen Doppelpacker Mats Henke (24./84.) und Felix Struck (63.). Durch den dritten Heimsieg der Saison konnte der TUS den Oldenburger SV überholen und ist nun Elfter. Eutin 08, das am vergangenen Wochenende mit einem 3:1 gegen den Heider SV aufhorchen ließ, bleibt nach der Niederlage weiterhin auf dem 14. Platz, hat aber nur einen Zähler Rückstand zum rettenden Ufer.
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Trainer Henning Knuth entschied sich nahezu für die gleiche Startformation, die am Wochenende die Kaltenkirchener TS mit 1:0 niedergerungen hatte. Für den erkrankten Jark Decker und Justin Braun standen Leon Rathmann und Christoph Ohm in der Startformation.
Gästecoach Dennis Jaacks schenkte exakt der gleichen Mannschaft das Vertrauen, die noch am Freitagabend in einem begeisternden Spiel den Heider SV besiegt hatte.
In einer sehr zähen Anfangsphase erlebten die zahlreichen Zuschauer auf dem Sportplatz an der Fockbeker Chaussee eine sehr zerfahrene und durch viele kleine Nickligkeiten geprägte Partie. Beide Mannschaften taten sich in dem sehr intensiven Spiel dabei äußerst schwer, ihren Rhythmus zu finden.
Nach gut zwanzig Minuten hatten sich die Gastgeber dann endlich gefangen und wurden auch zielstrebiger in ihren Aktionen. Die erste Torannäherung für den TUS hatte Mats Henke (15.) mit einem Flatterball aus gut 16 Metern, der jedoch Luca Kiecok im Eutiner Tor vor keine Probleme stellte.
Der zweite durchdachte Angriff der Gastgeber bringt dann die Führung. Nach einer Energieleistung von Kenneth Traulsen, der sich über die linke Seite durchtankt, kommt der Ball über Felix Struck zu Mats Henke (24.), der noch zwei Gegenspieler aussteigen lässt und dann überlegt zum Führungstreffer einschiebt.
Die nächste gute Gelegenheit, noch vor der Pause den zweiten Treffer nachzulegen, hat Felix Struck (35.) nach schöner Vorarbeit des wuseligen Cedric Nielsen, der auf engstem Raum zwei Gegenspieler aussteigen lässt und von der Grundlinie eine butterweiche Hereingabe serviert, aber der Ex-Osterrönfelder köpft aus wenigen Metern über das Tor.
Die Ost-Holsteiner halten kämpferisch zwar weiter dagegen, können abgesehen von einigen wenigen Eckbällen aber keine Torgefahr erzeugen.
So geht es mit einer verdienten Halbzeitführung der Gastgeber in die Pause. Auch nach dem Seitenwechsel ändert sich an den Kräfteverhältnissen wenig. Der TUS hat weiter die Spielkontrolle, während Eutin nicht ansatzweise die Leistung abrufen kann, mit der sie gegen den Heider SV aufgetrumpft hatten.
Die deutlich zielstrebigeren Gastgeber können dann Mitte der zweiten Hälfte den so wichtigen zweiten Treffer nachlegen. Nach einer schönen Direktabnahme von Jan Pioch aus gut 16 Metern kann der Eutiner Torhüter Luca Kiecok den Ball zwar noch abwehren, doch Felix Struck (63.) ist zur Stelle und verwandelt den Abpraller in bester Torjägermanier zum 2:0.
Auch nach dem erneuten Gegentor ist bei den Gästen kein echtes Aufbäumen zu erkennen. Während der gesamten Spielzeit reichte es für Eutin nur zu zwei harmlosen Torschüssen.
Den Schlusspunkt setzen dann erneut die Gastgeber, als Mats Henke (84.) nach einer Kopfballvorlage des gerade eingewechselten Florian Kuklinski völlig frei vor Luca Kiecok auftaucht und den Eutiner Torhüter mit einem gefühlvollen Lupfer zum 3:0-Endstand überlistet.
Was die Freude über den souveränen Sieg der Gastgeber ein Stück weit schmälerte, war dann aber die vermutlich doch schwerere Knieverletzung von Jan Pioch (69.), der nach einem harten Zweikampf humpelnd den Platz verlassen musste. „Bei Jan Pioch müssen wir abwarten. Aber es sieht nicht gut aus, dass er in dieser Saison nochmal ein Spiel machen kann“, sagte Trainer Henning Knuth unmittelbar nach Spielende.
Stimmen zum SpielDennis Jaacks (Trainer Eutin 08)
TUS Rotenhof: Sörensen – Ohm, Bienwald, Rathmann, Sierks (82. Kuklinski) – Felix Knuth, Pioch (69. Schrum) – Kenneth Traulsen, Struck, Henke – Nielsen.
Trainer: Henning Knuth.
Eutin 08: Kiecok – Broszeit, Zittlau (61. Jenssen (72. E. Bushaj)), Kunert – Schrake (72. Weist), Schultz, Kuszak (61. Kohlwes), Petersenn (72. Schneekloth) – Odiase – Schüler, Sharba.
Trainer: Dennis Jaacks.
Schiedsrichter: Falk Schmidt (TSV Gadeland).
Assistenten: Jan-Malte Ganz und Jan-Malte Plath.
Zuschauer: 310 an der Fockbeker Chaussee in Rendsburg.
Tore: 1:0 Mats Henke (24.), 2:0 Felix Struck (63.), 3:0 Mats Henke (84.).