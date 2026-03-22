Big-Points für Plattling - Türk Gücü jubelt im Spitzenspiel

Dreh-und Angelpunkt im Straubinger-Mittelfeld: Spielertrainer Asllan Shalaj (in rot) wusste im Spitzenspiel gegen den FC Ergolding erneut zu überzeugen – Foto: Charly Becherer

Nach der Winterpause ist vor der entscheidenden Phase der Saison. Zwei Drittel der Spielzeit sind bereits vorüber und langsam aber sicher steuern wir auf die Crunsh Time der Saison 2025/26 zu. Den Auftakt machte am heutigen Sonntag um 14:00 Uhr direkt das Topspiel der Woche, in welchem der SV Türk Gücü Straubing den FC Ergolding vor zirka 300 Zuschauern empfing. Bereits im ersten Durchgang ließen die Hausherren durch van Beest, Richter und Gebhard beste Gelegenheiten zur frühzeitigen Führung liegen. Letzterer holte für die Straubinger im zweiten Durchgang einen Elfmeter heraus, welchen TG-Goalgetter Ashour Abraham problemlos zum verdienten 1:0 verwandeln konnte. Auch wenn Ergolding in der Schlussphase den Druck noch merklich erhöhte, blieb der Ausgleichstreffer am Ende aus und Straubing zieht erneut mit Tabellenführer Kelheim gleich. Ebenfalls 350 Zuschauer zog das Derby zwischen dem TV Aiglsbach und dem FC Walkertshofen an. In einer weitestgehend schwachen Partie setzten sich die Gäste am Ende mit 2:1 durch zwei Standardsituationen durch. Die Brandl-Truppe feierte somit den vierten Ligasieg in Folge und hält den Kampf um die Abstiegsrelegation spannend. Einen Rückschlag im Abstiegskampf einstecken musste der TV Geisenhausen, welcher sich zu Hause von der SpVgg Plattling mit 1:3 die Schneid abkaufen ließ. Durch den Auswärtssieg verschaffte sich die Mannschaft um Karabas, Gwinner und Co. vorerst fünf Punkte Vorsprung auf den gehassten 13. Tabellenplatz. Geisenhausen hingegen wird nach der Niederlage in der Tabelle von Pfarrkirchen überholt und befindet sich vorerst auf einem direkten Abstiegsplatz. Weiterhin im Aufstiegsrennen mitmischen darf der TV Schierling. Nach vier Treffern in der zweiten Halbzeit siegte die Salzberger-Elf am Ende deutlich gegen den SC Falkenberg mit 5:0.