Big-Points für Plattling - Türk Gücü jubelt im Spitzenspiel

Nach der Winterpause ist vor der entscheidenden Phase der Saison. Zwei Drittel der Spielzeit sind bereits vorüber und langsam aber sicher steuern wir auf die Crunsh Time der Saison 2025/26 zu. Den Auftakt machte am heutigen Sonntag um 14:00 Uhr direkt das Topspiel der Woche, in welchem der SV Türk Gücü Straubing den FC Ergolding vor zirka 300 Zuschauern empfing. Bereits im ersten Durchgang ließen die Hausherren durch van Beest, Richter und Gebhard beste Gelegenheiten zur frühzeitigen Führung liegen. Letzterer holte für die Straubinger im zweiten Durchgang einen Elfmeter heraus, welchen TG-Goalgetter Ashour Abraham problemlos zum verdienten 1:0 verwandeln konnte. Auch wenn Ergolding in der Schlussphase den Druck noch merklich erhöhte, blieb der Ausgleichstreffer am Ende aus und Straubing zieht erneut mit Tabellenführer Kelheim gleich. Ebenfalls 350 Zuschauer zog das Derby zwischen dem TV Aiglsbach und dem FC Walkertshofen an. In einer weitestgehend schwachen Partie setzten sich die Gäste am Ende mit 2:1 durch zwei Standardsituationen durch. Die Brandl-Truppe feierte somit den vierten Ligasieg in Folge und hält den Kampf um die Abstiegsrelegation spannend. Einen Rückschlag im Abstiegskampf einstecken musste der TV Geisenhausen, welcher sich zu Hause von der SpVgg Plattling mit 1:3 die Schneid abkaufen ließ. Durch den Auswärtssieg verschaffte sich die Mannschaft um Karabas, Gwinner und Co. vorerst fünf Punkte Vorsprung auf den gehassten 13. Tabellenplatz. Geisenhausen hingegen wird nach der Niederlage in der Tabelle von Pfarrkirchen überholt und befindet sich vorerst auf einem direkten Abstiegsplatz. Weiterhin im Aufstiegsrennen mitmischen darf der TV Schierling. Nach vier Treffern in der zweiten Halbzeit siegte die Salzberger-Elf am Ende deutlich gegen den SC Falkenberg mit 5:0.
Onur Örs, sportlicher Leiter SV Türk Gücü Straubing: „Ein sehr verdienter Sieg im heutigen Topspiel, über den wir uns freuen dürfen. Ab der ersten Spielminute hatten wir den Gegner unter Kontrolle. Auch defensiv haben wir kaum etwas zugelassen. In der ersten Hälfte haben wir einige hochkarätige Chancen nicht genutzt, weshalb wir torlos in die Halbzeitpause gingen. Auch im zweiten Durchgang haben wir souverän weitergespielt und sehr gut verteidigt. Aufgrund der ersten Halbzeit hätten wir auch höher gewinnen können.“
Markus Seeber, Teammanager TV Aiglsbach: „Meiner Meinung nach lieferten beide Mannschaften heute eine eher schwache Leistung. Drei Tore fielen durch Standards, was den Spielverlauf relativ gut widerspiegelt. Obwohl der Platz in einer guten Verfassung ist, schlichen sich beidseitig viele individuelle Fehler ein. Ebenso blieb die erwartete Derby-Stimmung gänzlich aus. Am Ende gewinnt Walkertshofen durch einen Elfmeter und einen Einwurf mit 2:1 in einem sehr schwachen Bezirksliga-Spiel.“
Thomas Ertl, Teammanager TV Geisenhausen: „Grundsätzlich war das heute eine sehr bittere Niederlage für uns. Wir haben gegen eine Mannschaft verloren, die zwei individuelle Fehler von uns dankend annahm und somit mit 2:0 in Führung ging. Per Standard konnten wir den Anschlusstreffer erzielen und in der 70. Spielminute bekamen wir einen Elfmeter, welchen wir vergeben haben. Obwohl wir im zweiten Durchgang deutlich überlegen waren, fehlte uns vor allem die Durchschlagskraft. Am Ende fingen wir uns das 3:1 noch nach einer Standardsituation. Vielleicht hat heute nicht die bessere, aber auf jeden Fall die cleverere Mannschaft gewonnen.“
Dominik Salzberger, Trainer TV Schierling: „Mit dem Rückrunden-Start sind wir superhappy. Wir haben das Spiel über 90 Minuten kontrolliert und auch in der Höhe verdient gewonnen. So kann es weitergehen!“