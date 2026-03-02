Big-Points für Olympia und Lamme II, Freie Turner mit acht Toren

– Foto: Friedhelm Brauner

In der Kreisliga Braunschweig rollte endlich wieder der Ball. Zwar musste die Partie zwischen Leu und Mascherode ausfallen, doch die restlichen Teams duellierten sich wieder um Punkte. Im Keller wurde ordentlich rotiert und an der Spitze marschiert Rot-Weiß weiter davon. Wir schauen auf die Spiele in der Übersicht.

Olympia erwischte den besseren Start durch Holsten (8.), doch Deka glich schnell aus (13.). Roloff traf vor der Pause zur erneuten Führung (42.). Nach dem 2:2 durch Grosser (78.) war es erneut Roloff, der in der 85. Minute den umkämpften 3:2-Heimsieg für Olympia sicherte. Durch den Sieg sprang Olympia auf Rang 13 und verkürzte den Rückstand auf Wenden auf fünf Punkte.

Stöckheim feierte einen deutlichen Heimsieg gegen den RSV. Nach der Roten Karte gegen Jannick Koch (17.) nutzte Stöckheim die Überzahl konsequent. Andre Stielau erzielte vier Treffer (18./FE, 31., 35., 53.) und stellte früh die Weichen. Lasse Vitus Beuerle erhöhte auf 5:0 (56.). Ayoub Ayani (66.) und Harounan Ouedraogo (79.) verkürzten zwischenzeitlich, doch Malte Zense (70.) und Fabian Riedl (83.) sorgten für den 7:2-Endstand. Ein großer Kontrast zum 1:1 im Hinspiel, der die Situation für den Aufsteiger brenzliger macht.

Melverode legte einen Blitzstart hin: Schwartz (13., 21., 29.) schnürte einen Hattrick, Ayoub traf zum 2:0 (16.). Nach dem 4:0 kam Lehndorf durch Kriesten (34.) heran. Janßen erhöhte auf 5:1 (61.), ehe Moskon (81.) den Schlusspunkt zum 5:2 setzte. Nun wartet Lehndorf seit sieben Partien auf einen Dreier gegen Melverode-Heidberg und rutschte auf den letzten Tabellenplatz ab.

Tabellenführer Rot-Weiß drehte einen frühen Rückstand durch Kaba (12.). Omarkhiel glich kurz vor der Pause aus (42.). Nach dem Seitenwechsel brachte Neuzugang Kurtoglu (48.) die Gastgeber in Führung, ehe Torjäger Omarkhiel mit seinem zweiten Treffer (84.) den 3:1-Endstand herstellte. Rot-Weiß marschiert weiter Richtung Bezirksliga.

Weddel führte durch einen Doppelpack von Nils Gehde (22., 42.) zur Pause mit 2:0. Nach dem Seitenwechsel drehte Lamme die Partie eindrucksvoll: Ziegler (53.), von Palubitzki (57.) und Siedentopf (58.) sorgten binnen weniger Minuten für die Führung. Nierula (83.) und Devran (88.) machten den 5:2-Erfolg perfekt. Für die 1:3-Niederlage im Hinspiel revanchierten sich die Hausherren also bravurös und sprangen auf Platz neun.