Big Points für Niederaula – Aulatal patzt beim Schlusslicht

Den wertvollsten nordhessischen Erfolg landete die SG Niederaula/Kerspenhausen. Beim 1:0 in Schlüchtern gewann die Mannschaft von Ernest Veapi zwar glücklich, aber keineswegs unverdient. In einer über weite Strecken schwachen und ereignisarmen Partie war Niederaula die etwas aktivere Mannschaft, tat sich gegen tief stehende Gastgeber jedoch lange schwer, echte Durchschlagskraft zu entwickeln. Ein entscheidender Faktor war die Rote Karte gegen Schlüchterns Noah Berkel bereits in der 36. Minute. Mehr als 50 Minuten lang spielte Niederaula damit in Überzahl, fand aber zunächst dennoch kaum Mittel, um die numerische Überlegenheit in klare Chancen umzumünzen. Dass der Siegtreffer erst in der 87. Minute fiel, passte zum zähen Verlauf dieser Begegnung. Dann aber setzte Przemyslaw Chomicz mit einem sehenswert getretenen Freistoß den entscheidenden Akzent – und krönte damit seine starke Leistung.

Für die größte Überraschung des Tages sorgte die SG Neuenstein. Ausgerechnet beim Tabellenzweiten SG Aulatal gelang dem Schlusslicht ein 4:2-Erfolg – und damit ein Resultat, mit dem vor dem Anpfiff kaum jemand ernsthaft gerechnet haben dürfte. Die Gäste zeigten sich von der Favoritenrolle des Gegners völlig unbeeindruckt und nutzten eine hektische zweite Halbzeit konsequent für sich. Dennis Galbas brachte Neuenstein kurz vor der Pause in Führung. Zwar glich Kilian Krapp nach einer Stunde mit einem Distanzschuss aus, doch danach kippte das Derby in wenigen Minuten. Zunächst sah Aulatals Jannik Hahl die Gelb-Rote Karte, kurz darauf traf Ilvas Tosun per direkt verwandeltem Freistoß zur erneuten Führung der Gäste. Als Galbas wenig später auf 3:1 erhöhte und Moritz Würl per Distanzschuss sogar das 4:1 folgen ließ, war das Derby entschieden. Der späte Treffer von Maximilian Weber änderte daran nichts mehr.