Big points für drei Sorgenkinder, Swift gerät in Not

Was am Wochenende los war

Trotz zwischenzeitlichem Ausgleich der zuletzt starken US Hostert kam Differdingen zuhause zu einem 3:2-Pflichtspielsieg. Das Anschlusstor der Gäste in der 6.Minute der Nachspielzeit kam dabei zu spät, um noch einen Punktgewinn zu ermöglichen. Jeunesse Esch ging gegen Canach auf der einen Seite fast in Führung, als Flick nur den Pfosten traf, geriet kurz darauf nach rund einer halben Stunde in Unterzahl, nachdem Borger wegen einer Notbremse des Feldes verwiesen wurde. In einer wenig spektakulären Partie traf Gomes Mitte der 2.Hälfte nach Assist von Costa zum einzigen Tor des Tages (0:1, 68.‘). Auch Düdelingen kam zu einem Arbeitssieg, dies mit 2:1 bei Schlusslicht Rodange. In einer mäßigen Partie ließ sich der Favorit trotz des Ausgleichs der Gastgeber per Elfmeter nicht beirren und kam am Ende zu einem 2:1-Erfolg und springt damit wieder unter die Top 3.

In einer lebhaften Begegnung führte Racing zur Pause verdient mit 2:0 in Mondorf, welches aber Mitte der 2.Hälfte durch ein Abstaubertor von Tinelli wieder für Spannung sorgen konnte. Die Gastgeber drückten in der Folge auf den Ausgleich, fingen sich in der Nachspielzeit aber das entscheidende 1:3 infolge eines völlig verfehlten Rückpasses genau in die Füße von Stolz, der sich bedankte. Hesperingen war in einer schwachen Partie gegen Mamer zwar optisch überlegen und hatte bei insgesamt wenigen klaren Torchancen das Plus an Abschlüssen, musste sich aber mit 0:1 geschlagen geben und rutscht auf Tabellenplatz 13 zurück während das rettende Ufer für Mamer nur noch 3 Punkte entfernt ist. Mit dem gleichen Ergebnis bezwang Rosport das favorisierte Bissen. Dabei hatten die Gäste nach einer Viertelstunde bei einem Aluminiumtreffer Pech und verschossen kurz vor Schluss zudem einen Elfmeter.

Käerjeng überrumpelte seinen Nachbarn Petingen auf dessen Platz in den Anfangsminuten und führte schnell mit 2:0. Mit diesem Vorsprung hatten die Gäste die 1.Hälfte im Griff, doch nach dem Dreh sträubte sich die Union Titus gegen die drohende Niederlage. Nach einer Stunde konnte man verkürzen, die Spannung stieg und erst als der aufgerückte Keeper Barrela per Kopf neben das Tor gezielt hatte, stand der 2:1-Auswärtssieg für Käerjeng fest. Nach holprigen Wochen mit wenig konstanten Ergebnissen konnte Strassen sich am Sonntag nach einer Leistungssteigerung in der 2.Halbzeit mit 2:0 gegen Niederkorn behaupten und festigt damit den 2.Tabellenplatz.