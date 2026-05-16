Big Points für den TSV Bockum

Spieltag 32 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: Beim TuS Wickrath setzte sich die Mannschaft von Karl-Heinz Himmelmann mit 4:0 durch und vergrößerte den Abstand zur unteren Tabellenzone.
Der TSV Krefeld-Bockum hat beim TuS Wickrath einen deutlichen 4:0-Erfolg eingefahren und sich damit in der unteren Tabellenhälfte weiter Luft verschafft. Sam Ghebreamlak Seghid brachte die Gäste bereits in der 11. Minute in Führung, während Wickrath zunächst ohne eigenen Treffer blieb. Nach dem Seitenwechsel entschied Krefeld-Bockum die Partie innerhalb kurzer Zeit: Guy Itamba Ilunga traf erst zum 2:0 (55.) und legte nur drei Minuten später seinen zweiten Treffer nach (58.).
Spätestens mit dem 4:0 durch Christian Tönnißen in der 68. Minute war die Begegnung entschieden. Für Krefeld-Bockum bedeutet der Auswärtssieg den Sprung auf 34 Punkte, womit der Abstand zu den direkten Abstiegsplätzen weiter angewachsen ist. Wickrath bleibt zwar auf Rang sechs, verpasst aber die Chance, den Kontakt zur erweiterten Spitzengruppe wieder enger zu gestalten.
33. Spieltag
Fr., 29.05.26 19:45 Uhr OSV Meerbusch - 1. FC Mönchengladbach
Fr., 29.05.26 20:00 Uhr SpVg Odenkirchen - SC Union Nettetal II
So., 31.05.26 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - Thomasstadt Kempen
So., 31.05.26 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - TuS Wickrath
So., 31.05.26 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - SSV Grefrath 1910/24
So., 31.05.26 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - VfL Tönisberg
So., 31.05.26 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - 1. FC Viersen
So., 31.05.26 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - TuRa Brüggen
34. Spieltag
Sa., 06.06.26 16:00 Uhr VfL Tönisberg - CSV Marathon Krefeld
Sa., 06.06.26 16:00 Uhr Thomasstadt Kempen - SpVg Odenkirchen
Sa., 06.06.26 18:15 Uhr TuS Wickrath - DJK Fortuna Dilkrath
So., 07.06.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - VfR Krefeld-Fischeln
So., 07.06.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 07.06.26 15:30 Uhr 1. FC Viersen - Sportfreunde Neuwerk
So., 07.06.26 15:30 Uhr 1. FC Mönchengladbach - TSV Krefeld-Bockum
So., 07.06.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - Türkiyemspor Mönchengladbach