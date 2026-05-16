Big Points für den TSV Bockum

Bockum braucht Punkte. – Foto: Diana Horster

Spieltag 32 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: Beim TuS Wickrath setzte sich die Mannschaft von Karl-Heinz Himmelmann mit 4:0 durch und vergrößerte den Abstand zur unteren Tabellenzone.

Der TSV Krefeld-Bockum hat beim TuS Wickrath einen deutlichen 4:0-Erfolg eingefahren und sich damit in der unteren Tabellenhälfte weiter Luft verschafft. Sam Ghebreamlak Seghid brachte die Gäste bereits in der 11. Minute in Führung, während Wickrath zunächst ohne eigenen Treffer blieb. Nach dem Seitenwechsel entschied Krefeld-Bockum die Partie innerhalb kurzer Zeit: Guy Itamba Ilunga traf erst zum 2:0 (55.) und legte nur drei Minuten später seinen zweiten Treffer nach (58.).

Spätestens mit dem 4:0 durch Christian Tönnißen in der 68. Minute war die Begegnung entschieden. Für Krefeld-Bockum bedeutet der Auswärtssieg den Sprung auf 34 Punkte, womit der Abstand zu den direkten Abstiegsplätzen weiter angewachsen ist. Wickrath bleibt zwar auf Rang sechs, verpasst aber die Chance, den Kontakt zur erweiterten Spitzengruppe wieder enger zu gestalten.