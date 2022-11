Big Points für den SV Niedernhausen Wichtiges 2:0 des Verbandsligisten über Dorndorf +++ Der Abstand zu den hinteren Rängen wächst

SV Niedernhauen – FC Dorndorf 2:0 (0:0). – Gegen zuvor starke Dorndorfer bot das Autalteam im Kollektiv „eine herausragende kämpferische Leistung“, lobte der Sportliche Leiter Stephan Mohr. Kapitän Marco Waldraff und Spielertrainer Maurice Burkhardt trieben in der intensiven Partie unentwegt an, auch Jan Rodwald und Marvin Kauer gingen vorneweg. Doch im Abschluss wollte es lange Zeit nicht klappen. Beim Versuch von Burkhardt rettete ein Abwehrspieler auf der Torlinie.

Nach dem Wechsel ließ Niedernhausen nicht locker. Der Lohn: Im Anschluss am von Mike De Sousa an den Querbalken gesetzten Ball war Ivan Rebic mit der Stirn zur Stelle. Das erlösende 1:0 setzte nochmals Kräfte frei. Kauer schickte Thomas Brewer auf die Reise, der zum 2:0 abschloss. Jetzt wartet auf den SVN das Derby bei Biebrich 02 (So., 14 Uhr) – unverändert mit dem Ziel, bis zur Winterpause die 30-Punkte-Marke zu erreichen. „Durch diesen wichtigen Sieg haben wir den Abstand zu Platz zwölf vergrößert“, zeigte sich Mohr erleichtert.