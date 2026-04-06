Big-Points für den SC Großrosseln

Vassilios Tsiontsis wurde gefoult und verwandelte selbst den Strafstoß zum 2:0 für Großrosseln – Foto: Steve Schantz

Nach zähem Beginn übernahm die Heimelf die Initiative und kam zu ersten halben Torgelegenheiten. Es waren einige Hochkaräter, zu denen die Mannschaft von Trainer Michael Alff kam. Eng wurde es in der 28. Minute, da hatte Schildgen den Führungstreffer auf dem Fuß, doch der Ball ging knapp am Tor vorbei. Dann war Mujkic durch, doch der Gästetorwart hielt überragend. „Wir müssen zur Pause klar führen“, meinte Altenwalds Trainer Michael Alff zur ersten Halbzeit, die torlos endete.

Doch es war ja noch Zeit für Tore. Allerdings scheiterte zu Beginn Ewertz mit einem tollen Schuss am Gästekeeper. Doch auch nach der Halbzeit dauerte es bis Tore fielen. Richtig Fahrt nahm das Spiel erst in der Schlussphase auf. Nach einem weiten Einwurf von Wollscheid kam Niegemann im Sechzehner mit dem Kopf an den Ball, fackelte nicht lange und schoss zum 1:0 für die Gäste ein. Da waren 80 Minuten gespielt. Wenig später dribbelte sich der Großrossler Tsiontsis in den Raum, wurde unsanft gebremst, der Unparteiische entschied auf Elfmeter, den der Gefoulte selbst verwandelte – 2:0 nach 82 Minuten.

Zwei Tore binnen zwei Minuten, die Heimelf zeigte sich geschockt, brauchte einige Minuten, um zurück zu kommen. Erst in der 89. Minute war es Khadrija, der eine Flanke von Schildgen aus kurzer Distanz ins Tor beförderte. Die Heimelf warf nun alles nach vorn, viele lange Bälle segelten in die bedrohte Zone, doch richtig in Gefahr geriet der Großrossler Auswärtssieg nicht mehr. Für die Elf aus dem Warndt waren es Big-Points, da der erste Verfolger, der SC Friedrichsthal zu Hause eine unerwartete 1:2-Niederlage gegen die DJK Püttlingen einstecken musste. „Für uns war es ein schöner Spieltag. Wir haben gewonnen, Friedrichsthal verloren, Altenwald auf Abstand gehalten. Jetzt sind wir vorne und wollen es auch bleiben“, frohlockte Alessandro Tasca, der Mittelfeldakteur des SCG.

Somit waren die Teams aus dem Warndt die Gewinner des Spieltages, da neben Großrosseln, auch der SV Emmersweiler den SV Bübingen mit 6:3 besiegte.