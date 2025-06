Big Points für Bad Aibling – Der 21. Spieltag im Überblick

Dennis Lucksch (Trainer FC Stern München): „Wir sind gut ins Spiel gestartet, hatten in der Anfangsphase eine gute Kontrolle. Der Gegentreffer kam dann etwas überraschend und hat uns kurzzeitig aus dem Rhythmus gebracht. In der zweiten Hälfte haben wir das Spiel über weite Strecken dominiert und mit zwei schön herausgespielten Toren die Partie gedreht. Zum Schluss hatte Ingolstadt noch zwei gute Chancen, da hatten wir sicherlich auch das nötige Quäntchen Glück. Unter dem Strich geht der 2:1-Sieg in Ordnung – auch wenn ein Unentschieden nicht unverdient gewesen wäre.“