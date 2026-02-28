 2026-02-20T12:29:42.904Z

Ligavorschau

Big Points: Fortuna Biesdorf jubelt in Steglitz

20. Spieltag im Überblick

von ser · Heute, 21:15 Uhr · 0 Leser
– Foto: Ralf Seedorff

Verlinkte Inhalte

Berlin-Liga
SC Staaken
H. Neuendorf
Altglienicke II
Wilmersdorf

Nach langer Pause geht es endlich wieder um Punkte. Am Wochenende steht der 20. Spieltag der Berlin-Liga an.

  • Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.
  • Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

Gestern, 19:00 Uhr
SSC Südwest 1947
SSC Südwest 1947SSC Südwest
Berlin Türkspor
Berlin TürksporBln Türkspor
5
1
Abpfiff

Der SSC Südwest hat im Kampf um den Klassenerhalt ein echtes Lebenszeichen gesendet. Gegen Türkspor ging der Tabellenletzte per Doppelschlag Mitte der ersten Halbzeit in Führung, legte vor der Pause gar noch das 3:0 nach. Nach der Pause legte Südwest wieder innerhalb weniger Minuten zwei Tore nach, führte zwischenzeitlich 5:0. Süleyman Kapan konnte letztlich nur noch etwas Ergebniskosmetik für die Gäste betreiben.

---

Gestern, 19:30 Uhr
SC Charlottenburg
SC CharlottenburgSC Charlott.
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 BerlinBlau Weiß 90
0
2
Abpfiff

In der Verfolgergruppe musste der SC Charlottenburg eine Heimniederlage einstecken. Dabei begann die Partie gegen Blau Weiß 90 furios. Guilherme Henrique Lopes De Oliveira brachte die Gäste in Führung, da war noch nicht einmal eine Minute gespielt. Nur fünf Minuten später legte Niklas Struck das 0:2 nach, was gleichzeitig den Endstand bedeutete.

---

Gestern, 19:30 Uhr
Füchse Berlin
Füchse BerlinFüchse Berlin
Frohnauer SC 1946
Frohnauer SC 1946Frohnauer SC
1
2
Abpfiff

Der Tabellenführer verlor am Freitagabend zum Start ins neue Jahr und das ausgerechnet im Bezirksderby gegen den Frohnauer SC. Dabei brachte Bedirhan Sivaci die Hausherren zunächst in Führung, doch die Gäste glichen umgehend aus. Im zweiten Spielabschnitt drehte Isaac Manu Kyere die Partie schließlich zugunsten des FSC.

---

Gestern, 19:30 Uhr
1. FC Wilmersdorf
1. FC WilmersdorfWilmersdorf
SV Empor Berlin
SV Empor BerlinEmpor Berlin
4
1
Abpfiff

Wilmersdorf hat zu Hause gegen Empor abgeliefert und den Patzer der Füchse prompt ausgenutzt. Valentin Henneke und Yousef El-Meguid trafen vor der Pause für den Tabellenzweiten. Nach Wiederanpfiff legte Marvin Kupfer schnell nach. Zwar verkürzte Empor durch Neuzugang Niklas Grahl-Störig, so richtig Spannung kam aber nicht mehr auf. Auch weil Nelson Okech den Drei-Tore-Vorsprung wenige Minuten vor Schluss wiederherstellte.

---

Gestern, 19:30 Uhr
TSV Rudow Berlin
TSV Rudow BerlinTSV Rudow
SC Staaken
SC StaakenSC Staaken
1
2
Abpfiff

Im Duell der Tabellennachbarn konnte sich der SC Staaken wichtige Zähler im Kampf gegen den Abstieg sichern. Efraim Gakpeto brachte seine Mannschaft mit jeweils einem späten Tor in beiden Halbzeiten auf die Siegerstraße. Linus Fürstenows Anschlusstreffer kam zu spät. Staaken zog somit an Rudow vorbei.

---

Heute, 13:30 Uhr
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900
VfB Fortuna Biesdorf
VfB Fortuna BiesdorfFo. Biesdorf
0
1

Im ersten Durchgang taten sich beide Mannschaften durchaus schwer. Jordan Thurau vergab die größte Chance für die Steglitzer. Auch nach der Pause blieb die Partie lang torlos. Erst in der 83. Minute zappelte der Ball im Netz. Darvin Schramm erzielte das 0:1 - gleichzeitig der Endstand. Somit sicherte sich Biesdorf im Tabellenkeller drei wichtige Zähler.

---

Morgen, 11:30 Uhr
FSV Spandauer Kickers
FSV Spandauer KickersSpan.Kickers
SV BW Hohen Neuendorf
SV BW Hohen NeuendorfH. Neuendorf
11:30live

In der überaus engen Verfolgergruppe finden sich auch die Spandauer Kickers wieder, die derzeit Vierter sind, punktgleich mit Wilmersdorf und dem SCC. Hohen Neuendorf kämpft um den Klassenerhalt, hat drei Punkte Vorsprung auf Biesdorf und Polar Pinguin.

---

Morgen, 14:30 Uhr
TSV Mariendorf 1897
TSV Mariendorf 1897TSV 1897
Berliner SC
Berliner SCBerliner SC
14:30

Auch Mariendorf klopft ganz oben an, hat drei Zähler Rückstand auf die ersten Verfolger der Füchse. Der Berliner SC muss den Blick derweil nach unten richten und will sein Polster erweitern.

---

Morgen, 15:00 Uhr
Polar Pinguin Berlin
Polar Pinguin BerlinPinguin
VSG Altglienicke
VSG AltglienickeAltglienicke II
15:00

Polar Pinguin schließt den Spieltag gegen Altglienicke II ab. Die Hausherren sind Vorletzter und wollen raus aus dem Keller. Altglienicke steckt mitten in der Verfolgergruppe oben.

---

Für Infos der einzelnen Spiele einfach auf die jeweilige Partie klicken.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden:

https://www.fupa.net/auth/login