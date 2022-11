Big Points bei der SG Wasser/Kollmarsreute

Zum letzten Auswärtsspiel des Jahres war der SV RW Glottertal am 20.11.2022 zu Gast bei der SG Wasser/Kollmarsreute. Gegen den Mitabsteiger lieferte man sich in den letzten Jahren immer enge und hitzige Duelle. Ein schwieriges Spiel erwarteten die Jungs von Coach Tobi Müller auch dieses Mal. Wenngleich weiterhin wichtige Spieler nicht zur Verfügung standen, sah die Personalsituation gegenüber den Vorwochen wieder etwas besser aus.

Auf holprigen Geläuf setzten die Rot Weißen die Gastgeber bereits weit in der gegnerischen Hälfte unter Druck und wurden beinahe früh belohnt. Keine zwei Minuten waren gespielt, als R. Wegener einen Pass abfing und plötzlich frei vor dem Tor stand. Schiedsrichter R. Stampf wertete den klar im Abseits stehenden P. Jurzinski allerdings als Aktiv. Die Rot Weißen ließen sich von dieser Fehlentscheidung nicht beirren und gingen nach 10 Minuten unter gütiger Mithilfe der SG mit 1:0 in Führung. P. Jurzinski setzte den Torhüter unter Druck, eroberte den Ball und schoss den Ball aus wenigen Metern ins verwaiste Tor. Die Gäste waren weiter die bessere Mannschaft und hatten durch M. Maier und P. Jurzinski gute Chancen die Führung auszubauen. Einen tollen Freistoß von R. Maier konnte L. Lehmann im Tor der Hausherren parieren. In der 30. Minute lief der nächste Abgriff über die starke rechte Seite. W. Meder legte den Ball ab auf P. Jurzinski, der bei der Ballannahme elfmeterreif gefoult wurde. W. Meder erhöhte vom Punkt mit etwas Glück zum 2:0. Kurz vor der Pause hatte R. Wegener nochmals eine Großchance. Sein Linksschuss blieb jedoch an einer starken Fußabwehr des Torhüters hängen. Die Heimelf kam im gesamten ersten Abschnitt nur einmal gefährlich vor das Tor. Kurz vor der Pause herrschte nach einem langen Einwurf etwas Konfusion in der Glottertäler Defensive. Mit etwas Glück konnte J. Reichenbach den Ball aber sichern.

Zur zweiten Hälfte wechselte die SG zweifach und gestaltete das Spiel nun offensiver. Die Defensive war jetzt deutlich mehr gefordert. Es entwickelte sich ein intensiver Fight auf immer schlechter werdendem Untergrund. Zweikampfstärke und Kompromisslosigkeit waren gefragt. Spielerische Elemente waren kaum noch zu sehen. Bis auf einen zu hoch angesetzten Drehschuss von A. Gordijenko kurz nach der Halbzeit, blieben die Offensivbemühungen der Gastgeber lange Zeit ungefährlich. Weil auch die Rot Weißen ihre Konterchancen nicht gut ausspielten und der Schiedsrichter den Gästen mit einer zweifelhaften Entscheidung erneut eine Großchance verwährte, lebte das Spiel von der Spannung. A. Gordijenko hätte das Spiel wenige Minuten vor Schluss nochmals spannend machen können. J. Reichenbach parierte seinen Schuss aber klasse, sodass es am Ende beim 2:0 Sieg für Rot Weißen blieb.