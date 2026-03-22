Big Points aus der Hand gegeben: Treubund verspielt Führung

Zunächst lief für die Turner noch alles nach Plan: Denn Jannik Braun brachte die Gastgeber in Führung (21.), noch vor der Halbzeit legte Mika Schönke zum perfekten Zeitpunkt nach (45.+1). Nach dem Seitenwechsel fand Treubund aber nicht in das gewünschte Umschaltspiel und leistete sich stattdessen im Aufbauspiel entscheidende Fehler. Heidetal arbeitete sich dadurch zurück in die Partie und kam durch Jan Hendrik Held (69.) und Daniel Horn zu einem Punktgewinn (86.).