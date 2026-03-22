Big Points aus der Hand gegeben: Treubund verspielt Führung

Der MTV Treubund war auf einem hervorragenden Weg, einen wichtigen Sieg im Kampf um den Ligaverbleib einzufahren. Stattdessen ließen die Lüneburger ihren direkten Konkurrenten FC Heidetal zurück ins Spiel kommen und mussten sich mit einer Punkteteilung begnügen.
Zunächst lief für die Turner noch alles nach Plan: Denn Jannik Braun brachte die Gastgeber in Führung (21.), noch vor der Halbzeit legte Mika Schönke zum perfekten Zeitpunkt nach (45.+1). Nach dem Seitenwechsel fand Treubund aber nicht in das gewünschte Umschaltspiel und leistete sich stattdessen im Aufbauspiel entscheidende Fehler. Heidetal arbeitete sich dadurch zurück in die Partie und kam durch Jan Hendrik Held (69.) und Daniel Horn zu einem Punktgewinn (86.).
In der Landesliga-Tabelle bleiben die Salzstädter bei einer ausstehenden Begegnung zwar drei Punkte vor dem direkten Konkurrenten, einen noch größeren Schritt bleibt der Otte-Elf damit aber verwehrt. In der kommenden Woche haben die Turner die nächste Chance vor heimischen Publikum gegen Schneverdingen, Heidetal bekommt es mit Spitzenteam Ahlerstedt/Ottendorf zu tun.