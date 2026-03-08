Big Point für unsere Zweite

Trotz weiterhin um sich greifender Personalnot landete unsere Reserve im Match gegen den TSV Oberweier einen wahren Befreiungsschlag und darf sich über den ersten „Dreier“ des Kalenderjahres freuen. Nach der desolaten Leistung aus der Vorwoche präsentierte sich die Balzer-Elf an diesem Tag deutlich verbessert, was nicht zuletzt auf einige Umstellungen in den Positionen und einen starken Auftritt des neu formierten IV-Duos Weiß/Schwab zurückzuführen war. Die ersten 45 Minuten waren noch recht unspektakulär, wobei sich der TSV ein leichtes optisches Übergewicht erspielen konnte. Erste Torannäherungsversuche durch Klittch und Kronenwett waren aber noch nicht zielführend. Bis auf eine aussichtsreiche Freistoßmöglichkeit, die die Gäste allerdings leichtfertig vergaben, kam offensiv nicht viel von der Haberacker-Elf, wodurch das torlose Remis zur Pause Bestand hatte.

Nach zehn Minuten im zweiten Durchgang wagte Innenverteidiger Weiß einen offensiven Ausflug und suchte nach Doppelpass mit Bonavia den Abschluss, den Gästekeeper Kunz nur prallen lassen konnte. Der eingewechselte Philipp Schorer stand goldrichtig und verwertete den Nachschuss zum 1:0 (56.). Fünf Minuten später kam der Ball von Nitschka über Klittich zu Bonavia, der ihn auf Kronenwett querlegte. Letzterer grätschte ihn im Fallen über die Linie zum vielumjubelten 2:0. Die Gäste versuchten zwar ihr Möglichstes, doch TSV-Schlussmann Schorer musste nie entscheidend eingreifen. Andererseits schaffte es auch unsere Reserve nicht, bei einer der sich bietenden Kontermöglichkeiten endgültig den Deckel auf die Partie zu machen. So dauerte es bis in die Nachspielzeit, bis Mota bei einem Freistoß ein absolutes Zauberfüßchen bewies und für den Anschluss sorgte. Danach passierte jedoch nichts mehr, die drei Punkte blieben verdientermaßen am Mühlenweg und unsere Zweite darf sich dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung über einen ganz wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt freuen.