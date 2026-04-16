🗣: „Big Point" für Geiselbullach in der Bezirksliga Süd

Der SV Waldeck Obermenzing hat sich endgültig aus dem Aufstiegskampf der Bezirksliga Süd verabschiedet. Im Nachholspiel gab es beim TSV Geiselbullach die zweite Niederlage gegen ein Kellerkind in Folge.
Stefan Held, Trainer des TSV Geiselbullach: "In einer noch ausgeglichen ersten Halbzeit konnten wir mit hohem Pressing Waldeck vor Probleme stellen und gehen durch einen Elfmeter mit 1:0 in Führung. Nach einem erneut zielstrebig und gut vorgetragenen Angriff, konnten wir mit 2:0 in Führung gehen.
Nach der Halbzeit ergab sich ein anderes Bild und Waldeck hat das Spiel dominiert. Obermenzing erzielt dann verdient den Ausgleich und hat auch Chancen auf die Führung.
Ich kann meinem Team ein Kompliment machen - wir haben kämpferisch gut dagegengehalten und konnten mit einem Traumtor von Lysander weiß das 3:2 erzielen. Das ist natürlich ein Big Point gegen eine top Mannschaft in der Liga.
Für den SV Waldeck Obermenzing ist der Traum vom Landesliga-Aufstieg in dieser Saison final geplatzt. Der Tabellenvierte verlor das Nachholspiel beim TSV Geiselbullach am Mittwochabend mit 2:3 - die zweite Pleite gegen ein Team aus dem Kellerduell in Folge. Damit liegt der Rückstand auf den Relegationsplatz nun bei zehn Punkten."
Die Gastgeber dagegen sammeln durchaus überraschende, aber überlebenswichtige drei Punkte im Überraschungskampf. Die Zuschauer in Olching bekamen einiges für ihr Eintrittsgeld geboten. Aber der Reihe nach:
Zum unumstrittenen Spieler des Spiels entwickelte sich Lysander Weiß. Der Stürmer erwischte einen absoluten Traumtag und markierte nach nicht einmal einer halben Stunde seinen ersten Treffer und die Führung für sein Team.
Kurz nach der Pause sah alles nach einem "entspannten" Sieg für den Underdog aus. Weiß legte nach 52 Minuten seinen zweiten Streich nach. Trotz des 0:2-Rückstandes steckte das Topteam aus Obermenzing nicht auf und glich mit einem Doppelschlag aus. Zuerst verkürzte Christoph Seizinger nach etwas mehr als einer Stunde, dann egalisierte Marc Bedronka sieben Minuten später.Doch Geiselbullach zeigte Moral. Weiß machte wenige Augenblicke vor dem Ende seinen Dreierpack und die Big Points für den TSV perfekt.
TSV Geiselbullach Neu-Esting – SV Waldeck Obermenzing 3:2
TSV Geiselbullach Neu-Esting: Stefan Held, Jannik Schröder, Maximilian Lutter, Maximilian Morstein, Tim Greiner, Jens Bürger, Felix Thurner (56. Roman Fuchs), Dennis Probst, Lukas Böhmländer (71. Florian Döhler), Lukas Bründl (71. Sebastian Schäfer), Lysander Weiß (90. Arda Sahiner) - Spielertrainer: Stefan Held
SV Waldeck Obermenzing: Arne Brauer, Marco Stowasser, Florian Seizinger, Abbas Syed Hassan (56. Philip Schemat), Nils Witte, Franz Huppert, Hüseyin Ceker (77. Philippe Beij), Filip Vnuk, Florian Graf, Christoph Seizinger (70. Erik Bär), Joel Arthur (62. Marc Bedronka) - Trainer: Stefan Gutsmiedl
Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Lysander Weiß (25.), 2:0 Lysander Weiß (52.), 2:1 Christoph Seizinger (64.), 2:2 Marc Bedronka (71.), 3:2 Lysander Weiß (88.)