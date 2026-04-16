🗣: „Big Point" für Geiselbullach in der Bezirksliga Süd

Stefan Held und der TSV Geiselbullach besiegten Waldeck-Obermenzing. – Foto: Dieter Metzler

Der SV Waldeck Obermenzing hat sich endgültig aus dem Aufstiegskampf der Bezirksliga Süd verabschiedet. Im Nachholspiel gab es beim TSV Geiselbullach die zweite Niederlage gegen ein Kellerkind in Folge.

Nachholspiel des 19. Spieltags der Bezirksliga Süd am Mittwoch:

Stefan Held, Trainer des TSV Geiselbullach: "In einer noch ausgeglichen ersten Halbzeit konnten wir mit hohem Pressing Waldeck vor Probleme stellen und gehen durch einen Elfmeter mit 1:0 in Führung. Nach einem erneut zielstrebig und gut vorgetragenen Angriff, konnten wir mit 2:0 in Führung gehen.

Nach der Halbzeit ergab sich ein anderes Bild und Waldeck hat das Spiel dominiert. Obermenzing erzielt dann verdient den Ausgleich und hat auch Chancen auf die Führung.

Ich kann meinem Team ein Kompliment machen - wir haben kämpferisch gut dagegengehalten und konnten mit einem Traumtor von Lysander weiß das 3:2 erzielen. Das ist natürlich ein Big Point gegen eine top Mannschaft in der Liga. Für den SV Waldeck Obermenzing ist der Traum vom Landesliga-Aufstieg in dieser Saison final geplatzt. Der Tabellenvierte verlor das Nachholspiel beim TSV Geiselbullach am Mittwochabend mit 2:3 - die zweite Pleite gegen ein Team aus dem Kellerduell in Folge. Damit liegt der Rückstand auf den Relegationsplatz nun bei zehn Punkten."