Bietigheim-Bissinger Hallenmeisterschaft 2023

Am kommenden Sonntag, den 08.01.23, veranstaltet die Fußballabteilung der SpVgg Bissingen ein Hallenturnier. Gespielt wird in der Bissinger Jahnhalle um die Bietigheim-Bissinger Hallenmeisterschaft. Es handelt sich dabei um ein offizielles Turnier für Vereinsmannschaften. Teilnehmen werden ausschließlich lokale Teams aus Bietigheim-Bissingen. 12 Teams werden in 3 Gruppen an den Start gehen, um am Ende den Bietigheim-Bissinger Hallenmeister 2023 zu ermitteln.