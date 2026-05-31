Biesdorf jubelt spät, Altglienicke II schießt Wilmersdorf ab

– Foto: Ronny Freitag

Im Verfolgerduell stellte Stern 1900 früh die Weichen auf Sieg. Dachte man zumindest, nachdem Omar Hajjaj nach der Anfangsviertelstunde per Doppelpack auf 0:2 stellte. Doch der SCC schlug zurück, verkürzte zunächst vor der Pause, drehte die Partie dann nach Wiederanpfiff per Doppelpack von Janos Löbe. Das letzte Wort hatten die Gäste aus Steglitz, die sich mit dem 3:3 einen Punkt sicherten.

Die Füchse lassen trotz der bereits eingesackten Meisterschaft nicht locker und schlugen am Freitagabend auch Polar Pinguin. Dabei ging das Schlusslicht zunächst durch James Ifeanyichukwu Ndubueze in Führung, doch die Füchse drehten die Partie durch Treffer von Can Türker, Artem Cygankov und Rayan Ait Manssour. ---

Blau Weiß 90 hat den zweiten Platz erfolgreich verteidigt. Gegen den SC Staaken brachte Niklas Struck die Hausherren nach der Anfangsviertelstunde in Führung. Fabian Engel legte vor der Pause nach. Staaken verkürzte zwar im zweiten Durchgang, doch mehr sprang nicht mehr raus. ---

Altglienicke II hat die eigene Erfolgsserie fortgesetzt. Gegen Wilmersdorf zeigte der 15. seine Qualität von Beginn an, führte bereits nach fünf Minuten und legte vor der Pause zwei weitere Treffer nach. Spätestens mit dem 4:0 direkt nach Wiederanpfiff war das Spiel durch. ---

Empor hat sich mit einer starken Rückrunde auf Rang drei vorgearbeitet. Gegen Rudow gerieten die Prenzlberger am Samstagnachmittag zwei Mal in Rückstand, doch Torjäger Quentin Albrecht konnte mit seinen Saisontreffern 25 und 26 einen Punkt sichern. ---

Biesdorf musste im Heimspiel gegen Hohen Neuendorf einen frühen Rückstand wegstecken. Und die Fortuna tat das. Kurz nach der Pause glich Biesdorf aus, drehte die Partie schließlich spät. Mit zwei weiteren Punkten, die Biesdorf nach unseren Informationen wohl noch aus dem Spiel gegen Südwest vor einer Woche zugesprochen bekommen könnte, darf man sich langsam aber sicher auf die Klassenerhaltsfeier vorbereiten. ---

Heute, 12:45 Uhr Frohnauer SC 1946 Frohnauer SC Berlin Türkspor Bln Türkspor 12:45 live PUSH

Frohnau ist 16., kann und will die Abstiegsränge verlassen. Gegner am Sonntag ist Türkspor. Die Gäste sind das formschwächste Team, warten seit sechs Wochen auf einen Dreier. ---

Heute, 13:00 Uhr Berliner SC Berliner SC SSC Südwest 1947 SSC Südwest 13:00 PUSH

Auch für Südwest geht es darum, über den Strich zu springen. Dafür braucht es einen Erfolg beim wiedererstarkten Berliner SC, der die letzten drei Spiele für sich entscheiden konnte. ---

Sportlich geht es bei den Spandauer Kickers derzeit auf und ab. Dennoch ist Platz drei weiter in Reichweite. Das gilt auch für Mariendorf. Der TSV liegt einen Punkt vor dem Gegner.

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