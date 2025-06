Biesdorf befördert Torjäger, Novi Pazar holt zwei Neue

28.06. +++ Biesdorf befördert Torjäger

Fortuna Biesdorf hat Darvin Schramm aus der "Zweiten" in die erste Herrenmannschaft gezogen. Der Angreifer, der in der abgelaufenen Saison 14 Tore in der Bezirksliga schoss, soll künftig in der Berlin-Liga auf Torejagd gehen.