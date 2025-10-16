Bierstadts Trainer Keutmann appelliert an Führungskräfte

Wiesbaden. 17 Teams, fünf steigen ab – Jahr für Jahr ist das in der Fußball-Gruppenliga knallharte Realität, die Vereine oft bis zum letzten Spieltag zittern lässt. Umso bemerkenswerter, dass der FC Bierstadt nun schon seine siebte Saison in Folge über dem Strich beendet hat – nach Jahren im Abstiegskampf zuletzt sogar souverän. Trainer René Keutmann, befindet sich in seiner achten Saison in Bierstadt, zählt zu den dienstältesten Coaches der Liga.

Wie gewohnt gab es im Sommer Bewegung im Kader: Mit Roan Heller (TuS Hornau) und Kenzo Kramer (VfB Bodenheim) verließen zwei Leistungsträger den Verein. Spieler wachsen in neue Rollen, sodass sich ein stabiles Gerüst bildet, das regelmäßig durch junge Talente ergänzt wird. Nach 14 Punkten aus elf Spielen steht Bierstadt derzeit auf Rang zwölf, dem ersten Nichtabstiegsplatz. „Zuhause sind wir nicht so stark, wie noch im letzten Jahr. Da müssen wir wieder hinkommen“, zieht Keutmann Zwischenbilanz.

In Hektik verfällt der erfahrene Coach längst nicht mehr. Er versteht es, junge Spieler mit erfahrenen Kräften zu einem funktionierenden Ensemble zu formen. Mit elf Neuzugängen – bis auf Seny Diop alle unter 23 Jahre – erhielt der Kader ein neues Gesicht. „Der Findungsprozess ist noch nicht ganz abgeschlossen. Und dann passieren zu viele Fehler, das muss alles noch greifen. Die ‘Alten’ sind gefordert, dort Hand anzulegen“, betont Keutmann und meint Spieler wie Marcel Krabler, Paul Götz, Lucas Keutmann, Marlon Ermer, Sebastian Bauschke – der wegen seines Fachstudiums kürzer tritt – oder Gerit Wintermeyer, die schon länger unter ihm spielen.

Dass noch nicht alles rund läuft, zeigen die Ergebnisse: Auf jeden Sieg folgte bislang ein Remis oder eine Niederlage. Besonders bitter war das 2:5 gegen Eddersheim II, als eine 2:0-Führung leichtfertig aus der Hand gegeben wurde. „Hintenraus waren wir nicht mehr so sattelfest, um das Ergebnis ins Ziel zu bringen“, sagt Keutmann rückblickend.

Entscheidung über Spielabbruch noch offen

Weiterhin offen ist die Entscheidung zum abgebrochenen Auftaktspiel gegen Türk Kelsterbach (5:1). Ein Kelsterbacher Spieler hatte dem Schiedsrichter-Assistenten gedroht, woraufhin die Partie abgebrochen wurde. Ein Urteil steht noch aus, wie Keutmann berichtet: „Deshalb ist es zäh, das merkt man auch bei den Jungs. Sie schauen eben auch auf die Tabelle.“ Gehen die Punkte wie erwartet an Bierstadt, würde das Team gleich vier Plätze gutmachen. Einzig hapere es noch an dem Strafmaß für Kelsterbach, vermutet Keutmann.

Am Donnerstag (20 Uhr) steht zunächst das Kreispokalspiel gegen den TuS Nordenstadt an, ehe es am Samstag (15 Uhr) in der Liga zum FC Dorndorf geht. Yankhoba „Yanko“ Soumare und Marcel Krabler (beide muskulär) sind fraglich, Moritz Meister dürfte nach Gesäßmuskelriss zurückkehren. „Der Kader ist qualitativ gut. Wir dürfen jedoch nie in Abstiegsgefahr geraten“, wird Keutmann deutlich. Mit den anschließenden Partien gegen Biebrichs U23 (H), Bleidenstadt (H), Wallrabenstein (A) und Niedernhausen (H) folgen nun wegweisende Wochen, um nicht in jene Tabellenregion zu rutschen, in der genau diese Gegner derzeit stehen.





