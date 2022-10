Bierstadts Keeper Colin Besier ist wieder fit. – Foto: RSCP Photo

Bierstadt-Coach Keutmann: "Licht am Ende des Tunnels" FC-Trainer Rene Keutmann will den Schwung vom jüngsten Sieg auch am Sonntag mitnehmen

Wiesbaden. „Wir sehen langsam Licht am Ende des Tunnels“, beschreibt Trainer Rene Keutmann die Gefühlslage beim Gruppenligisten FC Bierstadt. Nach zuvor vier sieglosen Ligaspielen sicherte man sich am vergangenen Sonntag in Schwanheim mit einem deutlichen 4:1-Auswärtserfolg drei wichtige Zähler, zudem kehrten unter der Woche einige Spieler zum Team zurück. Am Sonntag (15 Uhr) empfängt man nun den Überraschungszweiten aus Weilbach.

So., 23.10.2022, 15:00 Uhr FC Bierstadt Bierstadt FC Germania Weilbach Weilbach 15:00 PUSH

Für das Heimspiel gegen die Weilbacher zählt Keutmann dabei auf den Schwung aus dem Sieg gegen das Schlusslicht: „Schwanheim war auf jeden Fall besser, als ihr Tabellenplatz es vermuten lässt. Bei solchen Teams, die unten drinstehen, geht der Kopf nach einem Gegentor natürlich schnell nach unten und sie knicken dann ein. Uns hat der Sieg viel Selbstbewusstsein gegeben, nachdem wir zuvor die drei Niederlagen in Folge verkraften mussten. Dieses Selbstbewusstsein wollen wir jetzt weiter mitnehmen und es war auch schon im Training diese Woche deutlich spürbar. Alles war viel positiver, die Jungs haben ihre Späße gemacht und es war eine ganz andere Stimmung in der Mannschaft.“ Verletzte Spieler kehren Stück für Stück zurück Zur guten Stimmung trug dabei auch die Rückkehr verletzter Spieler bei. Colin Besier, Marco Carrera, Nils Köritzer und Tobias Beck sind wieder fit und kommen für Sonntag infrage. „Die Anzahl an verletzten Spielern hat sich in den vergangenen Wochen natürlich auch bemerkbar gemacht. Nicht nur in den Spielen, sondern auch im Training. Es macht einen Unterschied, ob du im Training Sieben gegen Sieben oder nur Fünf gegen Fünf spielen kannst. Teilweise habe ich sogar eine dritte Einheit in der Woche angeboten, damit die Jungs, die aus Zeitgründen und nicht wegen einer Verletzung bei den vorherigen Einheiten gefehlt haben, wenigstens noch trainieren können. Dass wir jetzt wieder mehr Mann im Training haben, wirkt sich auch nur positiv aus. Es ist eine ganz andere Stimmung und Intensität“, berichtet Keutmann.