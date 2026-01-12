Biermeier hängt Schuhe endgültig an den Nagel und will Trainer werden

Nach knapp vierjähriger Leidenszeit, einigen Operationen und unzähligen Arztterminen lässt er es nun endgültig gut sein: Tobias Biermeier beendet seine aktive Laufbahn, die am 26. März 2022 eine ganz bittere Wendung nahm. Im Landesliga-Heimspiel gegen den TSV Bad Abbach riss sich der Lehrer das Kreuzband und in der Folgezeit kam es zu etlichen Komplikationen. Im September 2025 feierte der Stürmer, der Stationen beim SV Schalding-Heining, der SpVgg Hankofen-Hailing und der SpVgg Landshut in seiner Vita stehen hat, ein Kurz-Comeback, das Hoffnung machte. Kurze Zeit später zog sich der Vollblutstürmer, der für den TSV Seebach in 130 Partien 61 Tore erzielte, eine komplizierte Sehnenverletzung im Fuß zu.

"Irgendwann muss man sich eingestehen, dass es nicht mehr klappt. Ich habe jahrelang alles versucht, letztlich leider vergebens. Jetzt will ich einfach auch für meinen Kopf einen Abschluss. Schade, dass alles so gekommen ist. Dennoch hatte ich im Fußball auch viele schöne Jahre, für die ich sehr dankbar bin", sagt Tobias Biermeier, der allerdings seiner großen Leidenschaft verbunden bleiben will: "Ich möchte künftig gerne als Trainer arbeiten. Im Frühjahr schließe ich meine B-Lizenz-Prüfung ab und brenne darauf, meine Erfahrungen weiterzugeben und Ideen umzusetzen. Daher wäre es eine tolle Geschichte, wenn sich etwas reizvolles ergeben würde. Grundsätzlich sind für mich viele Konstellationen vorstellbar und ich bin auch nicht auf eine Spielklasse fixiert. Es muss einfach passen."





