Biermann und Glanzer schließen sich dem SV Dornum an

Der SV hat auf dem Winter-Transfermarkt doppelt zugeschlagen und mit Luis Biermann sowie Tim Glanzer zwei Neuzugänge verpflichtet. Beide Spieler sind im regionalen Fußball keine Unbekannten und sollen den Kader in der laufenden Saison verstärken.

Luis Biermann wechselt von der SpVg Aurich zurück zu seinem Jugendverein. Seine fußballerische Ausbildung begann er bereits in jungen Jahren, unter anderem mit Stationen in Aurich und Emden. Anschließend spielte er zwei Jahre in der A-Jugend des SV, ehe er zum TuS Holtriem wechselte. Dort entwickelte sich Biermann sportlich weiter, stieg mit der Mannschaft bis in die Bezirksliga auf und gehörte über einen längeren Zeitraum zum Stammpersonal. Nach dem Abstieg des TuS Holtriem schloss er sich im vergangenen Sommer erneut der SpVg Aurich an, um weiterhin in der Bezirksliga zu spielen. Die Saison verlief dort jedoch nicht wie geplant, da er sich früh verletzte und in der Folge keinen Einsatz mehr absolvierte. Nun kehrt Biermann zum SV zurück.

Ebenfalls neu beim SV ist Tim Glanzer, der zuletzt für den TuS Holtriem auflief. Dort war er über eineinhalb Spielzeiten in der Bezirksliga und der Ostfrieslandliga im Einsatz. Zuvor hatte Glanzer sein gesamtes Fußballerleben beim TuS Esens verbracht. Im Herrenbereich spielte er dort sowohl in der ersten als auch in der zweiten Mannschaft und sammelte ebenfalls Erfahrung bis zur Bezirksliga. Der Wechsel zum SV kam nun über persönliche Kontakte zustande.