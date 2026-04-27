Bierden siegt knapp, Etelsen II schlägt Dörverden

– Foto: Thies Meyer

In der Kreisliga Verden konnte Etelsen II dem Tabellenführer aus Dörverden die zweite Saisonniederlage zufügen. Im Keller kristallisieren sich die zwei Absteiger wohl immer mehr heraus. Wir schauen auf alle Partien in der Übersicht.

Bierden gewann auswärts knapp. Noah Vincent Daust erzielte die Führung (30.) und traf in der Schlussphase erneut zum Sieg (85.), nachdem Kamil Gawryla zwischenzeitlich ausgeglichen hatte (50.). Bierden sprang an Thedinghausen vorbei und tütete damit wohl den Klassenerhalt ein. Außerdem war es der dritte Sieg in Serie.

Lohberg dominierte die Partie. Sascha Genee eröffnete früh (11.), Artur Pfannenstil erhöhte noch vor der Pause (44.) und sorgte per Foulelfmeter für den Endstand (80.). Die Hausherren bleiben erster Verfolger von Mascherode.

In einem offenen Spiel teilten sich beide Teams die Punkte. Murat Avanas brachte Oyten früh in Führung (1.), Marcel Siegler glich aus (19.). Nach dem erneuten Führungstreffer durch Deen Cosic (44.) rettete Jannik Gudegast Thedinghausen spät einen Punkt (86.). Zwar bleiben beide Teams seit Wochen sieglos, doch der Punkt hilft vor allem Thedinghausen weiter.

Achim setzte sich knapp durch. Rocat Undav traf zur Führung (27.), Rasho Hazim Chicho erhöhte per Foulelfmeter (65.). Frode Tomhave konnte für Brunsbrock nur noch verkürzen (69.). Achim rückte nach dem zweiten Sieg in Serie bis auf drei Punkte an Brunsbrock heran.

Rot-Weiß Achim feierte einen klaren Heimsieg. Ahmed Demir (13.), Behcet Kaldirici (44., 79.) und Andi Domi (53.) sorgten für die Treffer. Ricardo Finder (73.) und Fehed Khello (88.) trafen für Uphusen II. Uphusen II verlor zum dritten Mal in Serie, hat aber dennoch ein großes Polster auf die Abstiegsränge.

Etelsen II sicherte sich einen Heimsieg. Mathis Bochinski brachte seine Mannschaft kurz vor der Pause in Führung (45.) und legte im zweiten Durchgang den zweiten Treffer nach (79.). Für Dörverden war es die zweite Saisonniederlage.