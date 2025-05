Bierden mit Big-Points, Turbulentes Spiel in Achim

Was für ein Comeback! Brunsbrock führte durch Tore von Julius Böhning (25.) und Tobias Bening (31.) mit 0:2. Doch Bastian Deke (54.) und Timo Schumacher (58.) egalisierten den Rückstand. In der Nachspielzeit krönte Pascal Dekedie Aufholjagd mit dem 3:2-Siegtreffer (90.). Dörverden nach zwei Niederlagen also wieder siegreich.