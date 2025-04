Bierden mit Big-Points; Hönisch geht in Thedinghausen unter

So., 27.04.2025, 15:00 Uhr

Was für ein super Start für den SV Hönisch und was für ein bitteres Ende..Bereits nach sieben Minuten führten die Gäste durch einen Kösling-Doppelpack mit 2:0, doch schon zur Pause war alles hinfällig und Thedinghausen führte mit 5:2. Nach 90 Minuten stand es dann sogar 12:3, wobei Maxim Schaf und Jannik Gudegast dreifach trafen.

So., 27.04.2025, 15:00 Uhr

Gegen den TSV Lohberg feierte RW Achim den dritten Sieg in Serie, dabei führten die Gäste nach 64 Minuten durch das Tor von Cederic Rosebrock-Heemsoth. Die Führung hielt allerdings nicht lange und schon in der 74. Minute führte Achim. Faruk Senci traf per Elfmeter und Behcet Kaldirici drehte die Partie gänzlich.