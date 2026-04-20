Bierden holt Big-Points, Achim und Brunsbrock patzen im Rennen um P2

– Foto: Sven Rohde

In der Kreisliga Verden konnte der TSV Lohberg einen großen Schritt Richtung Relegationsplatz zwei gehen. Im Keller feierte Bierden einen enorm wichtigen Dreier. Wir schauen auf die Partien vom vergangenen Wochenenden in der Übersicht..

Zwischen dem TSV Brunsbrock und dem TSV Thedinghausen gab es ein 1:1. Pavlo Maryhoda brachte die Gäste früh in Führung (4.), doch Florian Bönsch glich noch vor der Pause aus (40.). Dabei blieb es bis zum Schluss. Brunsbrock bleibt zwar auf Platz drei, doch nach vier Siegen in Serie ist das Remis ein Rückschlag im Rennen um den Relegationsplatz.

Der TSV Dörverden gewann mit 3:1 gegen den 1. FC Rot-Weiß Achim. Kmail Zaid-Nasser erzielte die Führung (34.), Andi Domi glich kurz nach der Pause aus (46.). Bastian Deke brachte Dörverden erneut nach vorne (67.), ehe Zaid-Nasser per Foulelfmeter in der Nachspielzeit den Deckel drauf machte (90.). Achim kassierte die erste Niederlage seit vier Partien und verliert Platz zwei aus dem Auge.

Spieltext TB Uphusen II - TSV Achim

Der TSV Lohberg setzte sich klar mit 5:1 beim TV Oyten II durch. Sascha Genee brachte die Gäste früh in Führung (8.), ehe Daniel Wiechert zwischenzeitlich ausglich (33.). Doch noch vor der Pause stellte Genee den alten Abstand wieder her (35.). In der zweiten Halbzeit sorgten Artur Pfannenstil (61.), Moritz Ackermann (78.) und erneut Genee (81.) für klare Verhältnisse. Lohberg nutzte die Patzer der Konkurrenz und festigte den zweiten Platz.

Ein torreicher Abend endete mit einem 5:2-Erfolg des FSV Langwedel-Völkersen gegen den FC Union Verden. Innerhalb weniger Minuten stellten Malscheski (27.), Stötzel (28.) und Wendt (30., 45.) auf 4:0. Nach dem Seitenwechsel verkürzten Dar (50.) und Bieling (78.), doch Struckmann setzte mit dem 5:2 den Schlusspunkt (86.). Die Hausherren meisterten die Pflichtaufgabe mit Bravour. Union Verden konnte dem Punkt aus der Vorwoche keinen weiteren Zähler folgen lassen.

Der TSV Bierden gewann ein umkämpftes Spiel gegen den TSV Dauelsen mit 3:2. Noah Vincent Daust traf früh zur Führung (3.), doch Maico Hashagen glich umgehend aus (6.). Luke Wagner stellte den alten Abstand wieder her (14.), bevor Hashagen per Elfmeter erneut ausglich (57.). Den Siegtreffer erzielte Daust in der 72. Minute. Durch den zweiten Sieg in Serie ging Bierden einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt.