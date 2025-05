– Foto: Janine Volbert

Bierchen & Ingwerschnaps Auf dem Rasen geht es zwischen den beiden Lokalrivalen vom FSV Schleiz & Neustadt/Orla immer heiß her. In der 3. Halbzeit nähern sich die beiden Kontrahenten dann meist an.

Davon berichten zumindest Robin-Lee Engler und Martin Berger in der FuPa-Vorschau. Das Bierchen danach bleibt nach Siegen natürlich in besonderer Erinnerung. Bei den Orlastädtern war es zudem der selbstgemachte Ingwerschnaps, der einigen Derbyfrust zuletzt verdrängen musste...

Morgen, 14:00 Uhr FSV Schleiz FSV Schleiz SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla Neustadt/O. 14:00 live PUSH Denn zuletzt gab es für die Blau-Weißen zwei Derbyniederlagen in Folge. Das Hinspiel verlor die Elf um Robin-Lee Engler zuhause (1:2). Nun möchten die in der Tabelle besser platzierten Orlastädter gerne Revanche nehmen. "Wir freuen uns auf das Spiel und haben nach dem Hinspiel noch etwas gutzumachen. Ich erwarte ein kampfbetontes Spiel, in dem wir geduldig bleiben und unsere Chancen konsequent nutzen müssen", so der 27-jährige Offensivspieler, der wohl über die meiste "Derbyerfahrung" der jungen Neustädter Mannschaft verfügt. Ebenfalls viel Erfahrung aus den Lokalduellen bringt der ein Jahre ältere Martin Berger bei den Schleizern mit. Angesichts der Tabellensituation - der FSV rangiert aktuell auf einem direkten Abstiegsplatz - dürfte der Druck bei den Gastgebern am Samstag deutlich größer sein. "Jedes Spiel hat in unserer Tabellensituation hat eine große Bedeutung und in jedem verbleibenden Spiel müssen wir punkten. Doch gegen Neustadt spielt ein wenig mehr rein. Ganz klar die Nähe, das einzige Ligaspiel im Saale-Orla-Kreis, was natürlich ein tolle Kulisse verspricht. Ebenso ist von großer Bedeutung die Freundschaft, die uns seit Jahren verbindet, vor und nach den Spielen", so der Schleizer Kicker.

Fußball arbeiten und Ingwerschnaps trinken Für den FSV Schleiz war es bisher eine Rückrunde zum vergessen. Von den neun Partien gab es sieben Niederlagen und in Summe nur vier Pünktchen. Dennoch ist der Anschluss ans Mittelfeld noch vorhanden, es müssen aber Punkte eingefahren werden. "Realistisch betrachtet wird es kaum möglich sein, Neustadt nochmal zu schlagen. Sie sind ein richtig gutes Team, mit vielen individuellen starken Spielern und einer stabilen mannschaftlichen Geschlossenheit und spielt eine solide Saison. Deswegen erwarte ich, wie immer, ein aufreibendes Spiel, in denen die Emotionen auch mal überkochen können. Im letzten Aufeinandertreffen haben wir einfach nicht aufgegeben, haben weiter Fußball gearbeitet, bis zum Schluss und uns damit belohnt. Darauf kommt es am Samstag auch wieder drauf an, ohne Frage.", blickt der 28-jährige Berger auf das Spiel.