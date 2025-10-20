Bierbrauer schenkt Wissen ein und trifft im Dreierpack

Dans Spruds kam nach einem Freistoß von Michael Zeimmes als letzter Spieler entscheidend an den Ball und brachte die Gäste in Führung (32.). Argjend Idrizi (38.) erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich für Andernach, ehe Yannik Moitzheim eine Vorlage von Ben Kerner mit einem sehenswerten Schlenzer in den Winkel verwertete. Im zweiten Durchgang waren die Hausherren feldüberlegen und kamen fast mit dem Schlusspfiff noch zum Ausgleich durch Leon Schmitz. „Letztlich hat jede Mannschaft eine Halbzeit für sich entschieden. Daher geht das Ergebnis am Ende so in Ordnung. Leider haben wir in der zweiten Hälfte zu sehr Federn lassen, weshalb das Remis auch die Leistung gut widerspiegelt“, resümierte Stephan Simon, Coach der Sportgemeinschaft aus Stadtkyll, Auw, Ormont, Hallschlag, Esch und Feusdorf.

Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Dans Spruds (32.), 1:1 Argjend Idrizi (38.), 1:2 Yannik Moitzheim (44.), 2:2 Leon Schmitz (90.)

SG Hochwald – SV Eintracht Mendig ⇥4:1 (3:1)

Nach einer verunglückten Hochwälder Abwehraktion nach einem Eckstoß der Gäste brachte Pascal Zimmer Mendig in Führung. Noch vor der Pause drehten die Hausherren die Partie. Zunächst köpfte Dylan Diop (36.) die Hochwälder nach einem Eckball zum Ausgleich, ehe Nils Hemmes nur wenige Minuten später die Führung erzielte. Noch vor der Pause erhöhte André Paulus aus 16 Metern auf 3:1, ehe er nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff einen sehenswerten Spielzug zum 4:1 abschloss. „Das war eine bärenstarke Leistung, wobei wir die ersten 15 Minuten etwas gebraucht haben, um richtig ins Spiel zu finden. Danach waren unsere Tore überragend rausgespielt, und wir hätten das Ergebnis auch noch deutlicher gestalten können. Die letzten Wochen gehen eindeutig in die richtige Richtung, jetzt sind wir aber auch mal in der Pflicht, so eine Leistung auswärts zu bestätigen“, sagte Fabian Mohsmann, Trainer der Sportgemeinschaft aus Zerf, Geimerath, Hentern und Lampaden.

Hochwald: Bettendorf – Lauer, Diop, Mertinitz (66. Stellker), Paulus (58. Merling), Burg, Weber, Arifi (81. Emamu), Bidon (85. Dres), Lenz, Hemmes (72. Webel)

Schiedsrichter: Christopher Fuxen (Bitburg)

Zuschauer: 250

Tore: 0:1 Pascal Zimmer (20.), 1:1 Dylan Diop (36.), 2:1 Nils Hemmes (41.), 3:1, 4:1 André Paulus (45., 47.)

VfB Wissen – FC Bitburg⇥ 1:3 (0:1)

In einer fairen und chancenarmen Begegnung verwertete Joshua Bierbrauer eine Flanke von Narottam Morbach per Kopf zur Führung (41.). Nach Wiederanpfiff waren die Hausherren gedanklich wohl noch in der Kabine. Die Bierstädter agierten gedankenschneller: Nach einem schönen Steckpass von Simon Floß setzte sich Bierbrauer gegen seinen Gegenspieler durch. Der FCB-Torjäger behielt die Übersicht und traf mit seinem schwächeren linken Fuß ins lange Eck (46.). Nach 67 Minuten gelang Wissen durch Philipp Weber der Anschlusstreffer. Richtig spannend wurde es nicht mehr, da die Gäste überlegen blieben. Der Mann des Spiels erzielte drei Minuten vor seiner verdienten Auswechslung nach Vorarbeit von Floß seinen dritten Treffer (84.). In Vertretung von Fabian Ewertz (USA-Urlaub) übernahm Andreas Neuerburg das Kommando. Der etatmäßige Co-Trainer bilanzierte: „Joshua war unser Held des Tages. Auf einem schwer zu bespielenden Platz haben wir gegen einen tief stehenden Gegner auch mit einer sehr guten Mannschaftsleistung überzeugt. Wir hatten deutlich mehr Spielanteile. Wissen agierte mit wenig Spielkultur und hatte wenig Erfahrung auf dem Platz.“

Bitburg: Lautwein – Floß (90.+3 K. Fuchs), Bierbrauer (87. Wagner), Fisch, N. Fuchs, Morbach (71. Mourad), Nosbisch, Koch, Kusch, Sterges (76. Kieren), Häb (87. Jafer)

Schiedsrichter: Henning Reif (St. Sebastian)

Zuschauer: 120

Tore: 0:1, 0:2, 1:3 Joshua Bierbrauer (41., 46., 84.), 1:2 Philipp Weber (67.)

Rot-Weiss Wittlich - SG Arzfeld ⇥4:0 (1:0)

Der Tabellenführer fuhr einen standesgemäßen Sieg gegen das Schlusslicht ein. Immerhin konnten die Gäste aus der Westeifel für sich reklamieren, bis in die Schlussphase der ersten Hälfte hinein ein 0:0 gehalten zu haben. „Dann aber haut Alexander Shehada das Ding aus 18, 19 Metern in den Knick“, berichtet Florian Moos, einer von drei Trainern der SG und zudem Torwart. Ihre defensive Grundordnung hielten die Vereinigten aus Arzfeld, Daleiden, Dasburg und Dahnen auch im zweiten Durchgang bei. Dennoch mussten sie bereits in der 50. Minute den zweiten Gegentreffer hinnehmen: Im Eins-gegen-eins ließ Euri Ferrer Perez Moos keine Chance. Vor dem Wittlicher 3:0 verlor die SG den Ball im Zentrum. Christopher Bibaku vollendete schließlich (68.). Den Schlusspunkt setzte Timo Wollny nach einer gelungenen Kombination (81.). Mehr als eine anfängliche Chance durch Moos‘ Spielertrainerkollege Joschka Trenz, der am langen Pfosten stehend vergab (5.), hatte der Aufsteiger nicht zu verzeichnen.

RW Wittlich: Philipp Berhard - Gabriel Harig, Taha Bayraktar, Ömer Kahyaoglu, Ralf Rizvani, Leonard Tonner (77. Nicolae Stefan), Meliani Saim (62. Jonas Ercan), Julian Schmitz (73. Timo Wollny), Alexander Shehada, Euri Ferrer Pérez (56. Yannick Lauer), Christopher Bibaku.

Arzfeld: Florian Moos - Bastian Propson, Johannes Lempges, Johannes Morgens, Joschka Trenz, Marius Lempges (75. Jan Sterges), Jan Mayers, Dennis Ewen (75. hannes Lunkes), Fynn Juchmes (71. Matthias Ewerz), Martin Schmitz, Jakob Lempges (75. David Töx).

Schiedsrichter: Ronny Jäckel (Mayen)

Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Alexander Shehada (40.), 2:0 Euri Ferrer Pérez (50.), 3:0 Christopher Bibaku (68.), 4:0 Timo Wollny (81.)