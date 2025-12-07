Bier oder Tee?

Genauso überschwänglich, wie sich das Kind in dieses Schaumstoffwunderland schmeißt, habe ich meine Zeit als Strohwitwer begonnen – und das Spiel zwischen dem SC Westend und S.D. Croatia Berlin II sollte das zweite von fünf Spielen an fünf Tagen werden. Daraus wurde am Ende nichts, denn am Samstag nutzte ich das erste kinderfreie Wochenende seit Monaten, um einfach mal zwölf Stunden durchzuschlafen. Daher fiel Fußball an diesem Tag aus.

Der Sohnemann hat seinen Gefallen an Indoorspielplätzen gefunden. Diese völlig überteuerten, aber doch sehr praktischen Einrichtungen retten einem gerade im Winter den Arsch, weil das Kind sich auch bei schlechtem Wetter ausgiebig austoben kann.

Heute ging es nach der Arbeit in den Jungfernheidepark, denn dort sollte ein Spiel auf dem selten bespielten Kunstrasen des Stadions Jungfernheide steigen.

Ich hatte mich total darauf gefreut, im Zusammenhang mit diesem Spiel meine eigenen fußballerischen Heldentaten auf diesem Platz zu beschreiben.

Leider habe ich das bereits in einem anderen, früheren Bericht getan.

Ich konnte es damals nicht abwarten zu erzählen, dass ich auf diesem Kunstrasen einmal im Schulsport – beim Spiel gegen die Parallelklasse – erst einen Ball auf der Linie rettete, um später das Siegtor zu erzielen.

Aber ich habe hier noch eine andere schöne Geschichte vom „Remember Benny Cup“, der auf diesem KR stattfand: Eines unserer Fan-Club-Mitglieder und Mitspieler unserer Mannschaft kam erst kurz vor dem ersten Gruppenspiel an und hatte daher keine Zeit, ein Warmmachbier zu trinken. Im ersten Spiel schoss er dann null Tore. Das frustrierte ihn, und er kippte in der kurzen Pause vor dem zweiten Spiel schnell ein Bier – und machte dann eine Bude. In der etwas längeren Pause vor dem dritten Spiel ließ er sich zwei Gerstensäfte schmecken und netzte dann auch zweimal ein.

Schade, dass wir trotz seiner Tore schon in der Gruppenphase ausschieden.

Ich hätte gerne gesehen, wie weit er dieses Spielchen weiterführen kann. Vielleicht hätte er sogar den Pokal mit in die Notaufnahme nehmen können, wenn er mit akutem Leberversagen hätte eingeliefert werden müssen.

Heute Abend gab es kein Bier und auch nicht die Möglichkeit, sich mit etwas zu trinken zu versorgen. Ein Tee oder ein Kaffee wären ohnehin besser gewesen als etwas Kaltes.

Der Anzeigenhauptmeister, der sich diesen Ground hier natürlich nicht entgehen lassen konnte, und ich überlegten sogar, ob wir im nahe gelegenen Vereinsheim des ansässigen Tennisclubs nach einem Heißgetränk fragen sollten. Am Ende ließen wir es bleiben und wärmten uns an dem wirklich schönen Spiel:

Der SC Westend nannte die rote Laterne sein Eigen und wollte das tunlichst ändern.

Bevor es laut auf dem Platz wurde, wurde es erst einmal leise: Eine Schweigeminute wurde abgehalten. Leider konnte mir keiner sagen, weswegen. Danach drängte sich die Frage auf, warum beide Teams dasselbe Design auf ihren Trikots hatten – auf beiden war der Berliner Bär angedeutet. Gab’s da irgendwo einen Ausverkauf?

Dann begann das Feuerwerk auf dem Feld: Der SC Westend übernahm, nach einer anfänglichen Druckphase der Gäste, komplett das Ruder.

Insgesamt achtmal klingelte es im kroatischen Kasten. Und es hätte noch deutlich höher ausfallen können, denn die Hausherren ließen einiges an Hochkarätern liegen.

Croatia II kam lediglich zum Ehrentreffer, und der Sieg geht – auch in der Höhe – absolut in Ordnung.

Beim Gehen stellten wir uns die Frage, warum der Verein hier eigentlich Westend heißt. Immerhin liegt Westend eigentlich ein ganzes Stück weit weg.

Ungefähr genauso weit weg wie Westend vom Jungfernheidepark ist meine warme Dusche von diesem Spiel hier. Und genau dahin machte ich mich jetzt fix auf den Weg.

