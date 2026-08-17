 2026-08-17T04:56:09.060Z

Ligabericht

Biene verliert auch drittes Spiel, Altenoythe besiegt Schüttorf

Hollage gewinnt das Aufsteigerduell

von NK · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Detlev Drobeck

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Landesliga Weser-Ems
Holt. Biene
BW Papenburg
SC Melle 03
TV Dinklage

Der dritte Spieltag ist absolviert und für den Oberliga-Absteiger Holthausen-Biene war der Saisonstart zum vergessen. An der Spitze gehen drei Teams mit maximaler Ausbeute vorne weg und Union Lohne wartet weiter auf das erste Saisontor..

Gestern, 15:00 Uhr
SV Holthausen Biene
SV Holthausen BieneHolt. Biene
SC Melle 03
SC Melle 03SC Melle 03
1
2

Biene musste ab der 27. Minute nach der Roten Karte gegen Lukas Hüser in Unterzahl spielen, ging aber durch Tim Feldhaus dennoch in Führung (65.). In der Schlussphase drehte Melle die Partie: Paul Plückebaum glich aus (84.), ehe Mika Winkel in der dritten Minute der Nachspielzeit zum 2:1 traf.

Gestern, 15:00 Uhr
FC Schüttorf 09
FC Schüttorf 09FC Schüttorf
SV Altenoythe
SV AltenoytheSV Altenoyt.
1
3
Abpfiff

Alle vier Treffer fielen in der Schlussphase. Luka Gabriel Vogel brachte Altenoythe in Führung (72.), Lennart Schönfisch erhöhte auf 2:0 (87.). Richard Neesen verkürzte für Schüttorf (89.), ehe Vogel Gelb-Rot sah (90.). Hendrik Block sorgte schließlich für den 3:1-Endstand (90.+9).

Gestern, 15:00 Uhr
BW Hollage
BW HollageBW Hollage
SV Union Lohne
SV Union LohneUnion Lohne
3
0

Hollage setzte sich durch Treffer von Eduard Wegmann (11.), Justus Westermann (59.) und Tom Kleinbuntemeyer (65.) mit 3:0 durch. Während Hollage damit den nächsten Sieg einfuhr, blieb Union Lohne erneut ohne eigenen Treffer.

Gestern, 15:00 Uhr
BV Garrel
BV GarrelBV Garrel
SC Blau-Weiß 94 Papenburg
SC Blau-Weiß 94 PapenburgBW Papenburg
3
1

Garrel ging durch Gerrit Ideler (38.) und Jan Ostendorf (44.) mit einer 2:0-Führung in die Pause. Philipp Iwo erhöhte kurz nach Wiederbeginn auf 3:0 (52.), ehe Les-Marvin Hinz für Papenburg verkürzte (62.). In der 87. Minute sah Papenburgs Luca Kaput noch Gelb-Rot.

Fr., 14.08.2026, 19:30 Uhr
SV Bevern
SV BevernSV Bevern
BW Lohne
BW LohneBW Lohne II
3
1
Abpfiff

Lasse Härtel brachte Bevern in Führung (21.), Leonard Westermann glich noch vor der Pause für Lohne II aus (38.). Im zweiten Durchgang sorgte Dustin Beer für das 2:1 (66.). Der eingewechselte Sercan Cam machte in der Nachspielzeit den 3:1-Heimsieg perfekt (90.+4).

Gestern, 16:00 Uhr
TV Dinklage
TV DinklageTV Dinklage
TuS Pewsum
TuS PewsumPewsum
3
0
Abpfiff

Fyn Hollmeyer brachte Dinklage bereits in der 16. Minute in Führung. Ein Eigentor von Jannis Hempelmann erhöhte im zweiten Durchgang auf 2:0 (76.). In der Nachspielzeit setzte Maksym Lashkevych mit dem Treffer zum 3:0 den Schlusspunkt (90.+1).

Fr., 14.08.2026, 20:00 Uhr
SV Eintracht Nordhorn
SV Eintracht NordhornSVE Nordhorn
VfL Oldenburg
VfL OldenburgVfL Oldenb.
3
1
Abpfiff

Nordhorn feierte den dritten Sieg im dritten Saisonspiel. Miles Rice (10.) und Junior Seydou Kone (28.) sorgten für eine frühe 2:0-Führung. Rice erhöhte per Foulelfmeter auf 3:0 (53.), ehe Tade Niehues für Oldenburg auf 1:3 verkürzte (65.).