Biene verliert auch drittes Spiel, Altenoythe besiegt Schüttorf

– Foto: Detlev Drobeck

Der dritte Spieltag ist absolviert und für den Oberliga-Absteiger Holthausen-Biene war der Saisonstart zum vergessen. An der Spitze gehen drei Teams mit maximaler Ausbeute vorne weg und Union Lohne wartet weiter auf das erste Saisontor..

Biene musste ab der 27. Minute nach der Roten Karte gegen Lukas Hüser in Unterzahl spielen, ging aber durch Tim Feldhaus dennoch in Führung (65.). In der Schlussphase drehte Melle die Partie: Paul Plückebaum glich aus (84.), ehe Mika Winkel in der dritten Minute der Nachspielzeit zum 2:1 traf.

Alle vier Treffer fielen in der Schlussphase. Luka Gabriel Vogel brachte Altenoythe in Führung (72.), Lennart Schönfisch erhöhte auf 2:0 (87.). Richard Neesen verkürzte für Schüttorf (89.), ehe Vogel Gelb-Rot sah (90.). Hendrik Block sorgte schließlich für den 3:1-Endstand (90.+9).

Hollage setzte sich durch Treffer von Eduard Wegmann (11.), Justus Westermann (59.) und Tom Kleinbuntemeyer (65.) mit 3:0 durch. Während Hollage damit den nächsten Sieg einfuhr, blieb Union Lohne erneut ohne eigenen Treffer.

Garrel ging durch Gerrit Ideler (38.) und Jan Ostendorf (44.) mit einer 2:0-Führung in die Pause. Philipp Iwo erhöhte kurz nach Wiederbeginn auf 3:0 (52.), ehe Les-Marvin Hinz für Papenburg verkürzte (62.). In der 87. Minute sah Papenburgs Luca Kaput noch Gelb-Rot.

Lasse Härtel brachte Bevern in Führung (21.), Leonard Westermann glich noch vor der Pause für Lohne II aus (38.). Im zweiten Durchgang sorgte Dustin Beer für das 2:1 (66.). Der eingewechselte Sercan Cam machte in der Nachspielzeit den 3:1-Heimsieg perfekt (90.+4).

Fyn Hollmeyer brachte Dinklage bereits in der 16. Minute in Führung. Ein Eigentor von Jannis Hempelmann erhöhte im zweiten Durchgang auf 2:0 (76.). In der Nachspielzeit setzte Maksym Lashkevych mit dem Treffer zum 3:0 den Schlusspunkt (90.+1).