Spielbericht

Biene summt, Meppen sticht

Holthausen-Biene schnuppert am Punkt - Meppen II siegt spät. Inklusive Video-Highlights

Der SV Holthausen-Biene bleibt auch nach dem dritten Spieltag punktlos. Trotz einer couragierten Vorstellung musste sich das Schlusslicht am Freitagabend vor 852 Zuschauern am Biener Busch dem Tabellenführer SV Meppen II mit 1:2 (0:1) geschlagen geben. Der Siegtreffer fiel erst in der Schlussphase.

Meppen mit frühem Vorwärtsdrang

Die Gäste erwischten den besseren Start, bestimmten das Tempo und gingen folgerichtig nach 39 Minuten durch Daniel Benke in Führung. Der Angreifer profitierte von einem Ballgewinn im Mittelfeld und schloss eiskalt ab. Zuvor hatten sowohl Meppen als auch Biene erste Möglichkeiten ausgelassen, unter anderem vergab Bienes Looschen kurz vor der Pause den möglichen Ausgleich.

Biene belohnt sich - Joker sticht

Nach dem Seitenwechsel zeigte der Gastgeber mehr Mut und wurde druckvoller. Trainerteam und Fans mussten jedoch lange warten, ehe der Einsatz belohnt wurde: Joker Bennet Thelen traf nach starker Einzelaktion aus spitzem Winkel zum umjubelten 1:1 (66.). In dieser Phase wackelte der Favorit, Biene schnupperte sogar an der Führung.

Decker sorgt für Entscheidung

Doch Meppen II bewies seine Kaltschnäuzigkeit. In der 87. Minute sorgte der eingewechselte Collin Decker nach einem Konter für den späten Siegtreffer. Damit verteidigt die U23 des Drittligisten ihre makellose Bilanz, drei Spiele, drei Siege.

Fazit

Holthausen-Biene bot dem Ligaprimus einen großen Kampf, blieb aber erneut ohne Ertrag und steht weiterhin am Tabellenende. Meppen II dagegen grüßt mit neun Punkten souverän von der Tabellenspitze.

Tore:
0:1 Benke (39.) – 1:1 Thelen (66.) – 1:2 Decker (87.)

🟨 Gelbe Karten Holthausen Biene: Schmitz (52.), Elfert (54.), Feldhaus (55.), Thelen (78.)
🟨 Gelbe Karten Meppen II: Klöpper (27.), Köster (36.)

👥 Zuschauer: 852 am Biener Busch

22.8.2025, 21:28 Uhr
René Diebel