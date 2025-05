Biene so gut wie durch, Gesmold holt wichtigen Punkt

Biene wollte den Heimsieg und zeigte das auch von Beginn an. Der Tabellenführer ließ Vechta zu keiner Zeit der Partie in Aufwind kommen und dominierte das Spiel klar. Im Endeffekt stand ein 6:0 auf der Anzeigetafel, wobei sechs verschiedene Torschützin trafen. So nutzte man den Patzer von Papenburg, während Vechta weiter auf Rang 13 steht und seit vier Spielen auf einen Dreier wartet.

Mühlen ging nach zwei Niederlagen in Serie nach 22 Minuten mit 1:0 in Führung, wurde aber nur zehn Minuten später von Felix Roggmann gekontert. Die zweite Hälfte ging dann aber an die Grün-Weißen, die per Elfmeter von Franz Große Klönne und Philipp Iwo auf 1:3 stellten und so auf Rang sieben sprangen.