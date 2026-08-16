Biene sieht Rot: Torwart-Schock überschattet Melles späten Stich

Der SV Holthausen-Biene bleibt in der Landesliga ohne Punkt. Trotz langer Unterzahl ging Biene gegen den SC Melle 03 in Führung, kassierte in der Schlussphase jedoch noch zwei Gegentreffer, den entscheidenden zum 1:2 tief in der Nachspielzeit.

Dabei nahm die Partie für die Gastgeber bereits nach 27 Minuten eine schwierige Wendung. Torhüter Lukas Hüser sah wegen einer Notbremse die Rote Karte. Zwei Minuten später kam Johannes Heinen für Lukas Hagen in die Partie.

Nach dem 2:0-Erfolg am Mittwoch im Bezirkspokal gegen den VfL Weiße Elf Nordhorn wollte der SV Holthausen-Biene auch in der Landesliga ein Erfolgserlebnis nachlegen. Daraus wurde nichts: Gegen den SC Melle 03 setzte es im dritten Meisterschaftsspiel die dritte Niederlage.

Melle hatte bereits vor dem Platzverweis Möglichkeiten und blieb auch danach gut im Spiel. Nach der Pause gehörten die ersten Gelegenheiten allerdings Biene. In der 51. Minute kamen die Gastgeber über die Außenbahn durch, der Abschluss ging knapp über das Tor.

Feldhaus trifft, danach wird die Partie unterbrochen

Anschließend häuften sich die Möglichkeiten für die Gäste. Florian Placke scheiterte in der 55. Minute aus drei Metern am Keeper, fünf Minuten später traf Rene Heitkamp mit seinem Schuss nur die Latte.

Kreis-Highlights aus dem emsländischen Amateurfußball

Stattdessen jubelte Biene: Tim Feldhaus erzielte in der 65. Minute trotz Unterzahl das 1:0. Der Treffer rückte allerdings schnell in den Hintergrund. Bei der Szene verletzte sich der Torhüter des SC Melle 03. Die Partie musste daraufhin für mehrere Minuten unterbrochen werden, der Meller Keeper wurde anschließend ins Krankenhaus eingeliefert.

Nach der Fortsetzung lief Melle dem Rückstand hinterher. In der 84. Minute gelang Paul Plückebaum mit seinem zweiten Saisontor schließlich der 1:1-Ausgleich.

Winkel bestraft Biene tief in der Nachspielzeit

Aufgrund der längeren Verletzungsunterbrechung gab es reichlich Nachspielzeit und genau die wurde für Biene bitter. In der 90.+3 Minute traf Mika Winkel mit seinem ersten Saisontor zum 2:1 für den SC Melle 03 und drehte damit die Partie.

Für Holthausen-Biene steht damit nach drei Meisterschaftsspielen weiterhin kein Punkt zu Buche. Nach dem 2:0-Erfolg im Bezirkspokal unter der Woche folgt in der Landesliga der nächste Rückschlag. Biene findet sich damit zunächst in den unteren Tabellenregionen wieder.