Biemenhorst-Trainer plant nach Abgang Marathon zu laufen

Im Sommer 2022 hat Javier Garcia Dinis den SV Biemenhorst als Cheftrainer übernommen. Damals noch in der Bezirksliga, hat er den Verein mit zwei aufeinanderfolgenden Aufstiegen erstmals über die Landesliga in die Oberliga geführt. Eine wirklich einzigartige Erfolgsgeschichte.

Die Oberliga Niederrhein steht vor ihrem letzten Spieltag der Saison. Hier wird der SV Biemenhorst einen guten elften Platz halten wollen gegen Verfolger 1.FC Kleve. Egal wie das Spiel am Ende ausgehen wird, der einstige A-Ligist wäre sicherlich auch mit einem zwölften Platz und dem sowieso schon sicheren Klassenerhalt am Saisonende zufrieden.

Insgesamt kann auf eine sehr ordentliche und solide Saison zurückgeblickt werde. In den ersten beiden Saisonspielen hat der SVB direkt sechs Punkte einfahren können – drei davon gegen den Aufstiegsaspiranten ETB Schwarz-Weiß Essen. Die darauffolgenden Spiele waren dann sehr durchmischt, wobei der Aufsteiger nie wirklich viele Niederlagen in Folge in Kauf nehmen musste. Zu Beginn der Rückrunde sind die Biemenhorster in ein kleines Loch gefallen mit sechs Niederlagen aus den ersten acht Spielen. Die gute Hinrunde hat der Mannschaft von Trainer Dinis ein üppiges Polster geschaffen, sodass die Durststrecke nicht allzu große Schäden anrichten konnte. So stehen 39 Punkte auf dem Konto der Biemenhorster vor dem letzten Spieltag.

Daniel Beine übernimmt das Traineramt