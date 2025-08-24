Biemenhorst per Kantersieg Oberliga-Erster, Salman-Show in Dingden

In der Oberliga Niederrhein jubelt Blau-Weiß Dingden dank eines Dreierpacks von Mohamed Salman über den ersten Punkt! Der 1. FC Kleve, die SpVg Schonenbeck und die Sportfreunde Baumberg holen Heimsiege. Großen Jubel gibt es auch im ersten Heimspiel des SV Biemenhorst gegen den FC Büderich, denn die Bocholter übernehmen die Tabellenführung am 2. Spieltag.

Der ETB Schwarz-Weiß Essen führte im Topspiel gleich zweimal in Baumberg, doch Punkte gab es für die Uhlenkrug-Elf keine. Zunächst glich André Mandt in der 81. Minute zum 2:2 aus, dann sicherten Bilal Sezer (86.) und Tim Knetsch (95.) den 4:2-Erfolg der Hausherren, die mit vier Punkten aus zwei schwierigen Partien ordentlich gestartet sind. Für den ETB heißt die Realität mit null Punkten erstmal Tabellenkeller.

Der 1. FC Kleve kassierte in der ersten Minute gleich den Rückstand gegen die DJK Adler Union Frintrop, doch mit Pausenpfiff glich Niklas Klein-Wiele den Gegentreffer von Yannick Reiners aus. Im zweiten Durchgang durfte Umut Akpinar dann erneut feiern, denn Nermin Badnjevic schoss nach dem Seitenwechsel den letzten Treffer des Tages zum 2:1 (58.). Damit springt Kleve an Frintrop vorbei auf Platz sieben. ________________ Schonnebeck bringt Führung über die Zeit

Die Tore von Noah Kloth und Moise Gae bescheren der SpVg Schonnebeck den Heimsieg gegen den 1. FC Monheim, der im zweiten Durchgang verkürzten konnte, aber den Ausgleich nicht mehr erzielte. Mit je drei Zählern sind die Teams Tabellennachbarn. SpVg Schonnebeck – 1. FC Monheim 2:1

SpVg Schonnebeck: Lukas Lingk, Matthias Bloch, Tim Winking, Noah Kloth, Darko Ilic, Simon Skuppin, Luca Pinke, Moritz Isensee, Moise Lionel Gae, Niko Bosnjak, Lennon Jung - Trainer: Dirk Tönnies

1. FC Monheim: Leon Feher, Kai Schneider, Luca Jan Kiefer, Enno Lang, Emin Safikhanov, Mohamed El Mouhouti, Talha Demir, Kisolo-Deo Biskup, Tim Klefisch, Leonard Bajraktari, Zissis Alexandris - Trainer: Dennis Ruess

Schiedsrichter: Marten Kaufels (Nieukerk )

Tore: 1:0 Noah Kloth (3.), 2:0 Moise Lionel Gae (29.), 2:1 Kameron Joseph Blaise (54.) ________________ Salman-Show gegen Hilden

Aufsteiger Blau-Weiß Dingden hat den ersten Oberliga-Punkt sicher! Dabei musste die Elf von Sebastian Amendt hart für diesen Punkt beim 3:3 gegen den VfB 03 Hilden kämpfen, schließlich führten die Gäste mit 2:0 und 3:2. Dass es tatsächlich einen Zähler gab, lag an Top-Stürmer Mohamed Salman, der alle Treffer der Gastgeber schoss und in der Schlussminute den Ausgleich besorgte. Außerdem verschoss Pascal Weber im zweiten Abschnitt einen Elfmeter für Hilden. SV Blau-Weiß Dingden – VfB 03 Hilden 3:3

SV Blau-Weiß Dingden: Johannes Buers, Robin Volmering, Jonas Beckmann, Hannes Göring, Kevin Juch (83. Luka Grlic), Jonas Schneiders (80. Ibrahim Kouyate), Jan-Niklas Haffke, Matties Volmering, David Hulshorst (59. Lasse Hoffmann), Noah Schulz, Mohamed Salman - Trainer: Sebastian Amendt

VfB 03 Hilden: Yannic Lenze, Nick Sangl (90. Luke Kawabe), Phil Zimmermann, Ercan Akhan, Maximilian Wagener, Nils Arne Gatzke, Shadrak Kapi Dombe, Lukas Lier (88. Dominik Rodrigues Figueiredo), Pascal Weber (81. Dominick Wasilewski), Mohamed Cisse - Trainer: Tim Schneider - Trainer: Manuel Schulz

Schiedsrichter: Lukas Luthe (Essen)

Tore: 0:1 Pascal Weber (15.), 0:2 Shadrak Kapi Dombe (25.), 1:2 Mohamed Salman (34.), 2:2 Mohamed Salman (43.), 2:3 Dominick Wasilewski (86.), 3:3 Mohamed Salman (90.)

Besondere Vorkommnisse: Pascal Weber (VfB 03 Hilden) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (66.). ________________ Liveticker: Ratingen 04/19 - SC St. Tönis

________________ Wahnsinn beim SV Biemenhorst

Der FC Büderich führte zur Pause beim SV Biemenhorst, Daud Gergery und Jan Niklas Kühling trafen kurz vor dem Seitenwechsel. Da war nicht unbedingt mit einer Tabellenführung der Hausherren zu rechnen, doch die Truppe von Daniel Beine überrollte den FCB im zweiten Abschnitt, gewann diesen mit 5:0 und das Spiel damit 6:2. Mit jeweils zwei Toren dürfen vor allem Joshua Müller und Lucas Felix Puhe diesen durchaus historischen Spieltag für den Vorjahres-Aufsteiger besonders genießen. Büderich ist Letzter. SV Biemenhorst – FC Büderich 6:2

SV Biemenhorst: Rene Konst, Fabian Krichel, Luca Ridder, Pascal Spallek, Luca Felix Puhe, Nathnael Scheffler (85. Julian Overbeck), Dardan Pepa, Jannis Schmitz (71. Max Peerenboom), Joshua Müller (87. Luca Schanzmann), Iker Prudencio (46. Niklas Ridder), Taric Boland (82. Giuseppe Mirason Geukes) - Trainer: Daniel Beine

FC Büderich: Michael Sperling, Ibrahim Kanat, Marc Knops, Gabriel-Eromose Imoiseza, Kevin Weggen, Daud Gergery, Oliver Tomasz Dessau, Taira Kayama, Maximilian Köhler, Giovanni Nkowa, Jan Niklas Kühling - Trainer: Sebastian Siebenbach - Trainer: Torsten Schedler

Schiedsrichter: Fasihullah Habibi (Duisburg)

Tore: 1:0 Joshua Müller (27.), 1:1 Daud Gergery (39.), 1:2 Jan Niklas Kühling (45.+2), 2:2 Jannis Schmitz (49.), 3:2 Taric Boland (51.), 4:2 Joshua Müller (52.), 5:2 Luca Felix Puhe (66.), 6:2 Luca Felix Puhe (90.+1) ________________ Jüchen mit dem großen Coup gegen den VfB Fr., 22.08.2025, 20:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler VfL Jüchen VfB Homberg VfB Homberg 3 1 Abpfiff Schon früh durfte der Aufsteiger an der ersten großen Sensation schnuppern. Hasan Akcakaya brachte die Hausherren vom Elfmeterpunkt in Führung und sorgte gleichzeitig für die ersten Kopfschmerzen der Auswärtsfahrer (3.). Homberg stemmte sich gegen die drohende Niederlage und fand durch den Ausgleich von Luca Thissen auch die richtige Antwort in Halbzeit zwei (56.). Doch daraufhin zeigte der VfL die gleiche kalte Schnauze, die auch schon für den Meistertitel in der Landesliga sorgte. Zunächst stellte Jochen Schumacher nach Vorarbeit von Sebastian Wilms den alten Vorsprung wieder her (70.), ehe Glayne Wago wenige Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit noch einmal nachlegte (84.). Mindestens für eine Nacht grüßt der Aufsteiger von der Spitze, sicherlich ein früher Hinweis darauf, wie eng das Feld in der Oberliga beieinander liegt. VfL Jüchen-Garzweiler – VfB Homberg 3:1

VfL Jüchen-Garzweiler: Björn Nowicki, Tim Heubach, Jochen Schumacher, Vincent Zajaczkowski, Justin Paul Francis, Tim Hintzen (87. Dragan Kalkan), Sebastian Wilms, Hasan Akcakaya (67. Alen Muratovic), Tobias Lippold (65. Benjamin Schütz), Nils Friebe (79. Glayne Wago), Merveil Tekadiomona (88. Miguel Jason Franz Bügler) - Trainer: Daniel Klinger - Trainer: Stefan Schiffer - Trainer: Torsten Müllers

VfB Homberg: Leon Schübel, Felix Hohmann, Heni Ben Salah, James Shepard (47. Ariyoh Yussuf Ayinla), Justin Walker, Kilian Schaar (76. Johann Noubissi Noukumo), Luca Thissen, Younes Mouadden, Razmik Khurshudyan, Emir Demiri (76. Julian Bode), Marcio Jordan Blank (46. Andres Gerardo Gomez Dimas) - Trainer: Stefan Janßen - Trainer: Fabian Schmidtke

Schiedsrichter: Matti Lambertz

Tore: 1:0 Hasan Akcakaya (3. Foulelfmeter), 1:1 Luca Thissen (56.), 2:1 Jochen Schumacher (70.), 3:1 Glayne Wago (84.) ________________ Meerbusch versetzt HSG ersten Rückschlag Fr., 22.08.2025, 19:30 Uhr TSV Meerbusch TSV Meerbus. Holzheimer SG Holzheim 1 0 Abpfiff Holzheim wartet weiterhin auf den ersten Treffer auf dem neuen Niveau. Nach dem torlosen Unentschieden gegen den 1. FC Kleve, reichte es auch gegen Meerbusch nicht für das erste Erfolgserlebnis. Stattdessen sorgte ein Volleykracher von Vincent Boldt für die kalte Dusche der Gäste (34.). Für eine Antwort hat es in der Folgephase nicht gereicht, letztlich fährt Meerbusch die ersten Punkte der neuen Saison ein. TSV Meerbusch – Holzheimer SG 1:0

TSV Meerbusch: Franz Langhoff, Daniel Hoff, Noah Korczowski, David Alexandre Alves Oliveira, Aaron Addo, Dion Gutaj (78. Enes Tekin), Yasin Bas, Francisco San Jose, Vincent Boldt (71. Ilyas Vöpel), Micah Cain (48. Reo Kamiyama), Pablo Ramm (90. Mattia Toni Klemen Majetic) - Trainer: Marcel Winkens

Holzheimer SG: Johannes Kultscher, Jan Schumacher, Simon Büchte, Tom Meurer, Joel Aschenbroich (72. Emre-Ilhan Caraj), Arton Tolaj, Paul Wolf, Sakaki Ota, Jonas Theuerzeit (79. Amin Azdouffal), Oguz Ayan, Luca Busch Garcia (73. Abdelkarim Afkir) - Trainer: Jesco Neumann

Schiedsrichter: Sam Zergan - Zuschauer: 300

Tore: 1:0 Vincent Boldt (34.)

Das ist der nächste Spieltag

3. Spieltag

Do., 28.08.25 20:00 Uhr Holzheimer SG - VfL Jüchen-Garzweiler

Do., 28.08.25 20:00 Uhr KFC Uerdingen - SV Biemenhorst

Fr., 29.08.25 19:30 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SV Sonsbeck

Fr., 29.08.25 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - SV Blau-Weiß Dingden

Sa., 30.08.25 18:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - FC Büderich

So., 31.08.25 15:00 Uhr 1. FC Monheim - 1. FC Kleve

So., 31.08.25 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - TSV Meerbusch

So., 31.08.25 15:00 Uhr VfB Homberg - Sportfreunde Baumberg

So., 31.08.25 15:30 Uhr VfB 03 Hilden - SpVg Schonnebeck

