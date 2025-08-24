Biemenhorst per Kantersieg Oberliga-Erster, Salman-Show in Dingden

In der Oberliga Niederrhein jubelt Blau-Weiß Dingden dank eines Dreierpacks von Mohamed Salman über den ersten Punkt! Der 1. FC Kleve, die SpVg Schonenbeck und die Sportfreunde Baumberg holen Heimsiege. Großen Jubel gibt es auch im ersten Heimspiel des SV Biemenhorst gegen den FC Büderich, denn die Bocholter übernehmen die Tabellenführung am 2. Spieltag.
SV Sonsbeck – KFC Uerdingen 2:2
SV Sonsbeck: Kenan Mehmedovic, Sebastian Leurs, Robin Schoofs, Tobias Meier, Philipp Elspaß, Jannis Pütz (90. David Somodi), Philip Pokora (89. Semih Güngör), Linus Krajac, Marco De Stefano (85. Luca Janßen), Klaus Keisers (65. Mahmud Sahintürk), Niklas Binn - Trainer: Heinrich Losing
KFC Uerdingen: Jonas Holzum, Ole Päffgen, Jan Bachmann, Anthony Oscasindas, Kingsley Marcinek (81. Dominik Burghard), Seongsun You, Alexander Lipinski, Yasin-Cemal Kaya, Batuhan Özden (65. Ephraim Kalonji), Mohamed Yassin Benslaiman Benktib (65. Noah Tomson), Etienne-Noel Reck - Trainer: Julian Stöhr
Schiedsrichter: Alexander Schuh (Düsseldorf) - Zuschauer: 900
Tore: 0:1 Alexander Lipinski (19. Foulelfmeter), 1:1 Klaus Keisers (46.), 2:1 Philipp Elspaß (57. Foulelfmeter), 2:2 Etienne-Noel Reck (71.)
Sportfreunde Baumberg – ETB Schwarz-Weiß Essen 4:2
Sportfreunde Baumberg: Daniel Schwabke, Ben Harneid, Sertan Yigenoglu, Paolo Aurelio Piccinini, Tim Knetsch, Baris Sarikaya, Al-Hassan Turay, Shoyo Akaogi, Timo Hölscher, André Mandt, Farhan Ghaznawi - Trainer: Salah El Halimi
ETB Schwarz-Weiß Essen: Alexander Golz, Robin Urban, Maurice Rene Haar, Serhat Sat, Armen Shavershyan, Nico Lucas, Denzel Oteng Adjei, Tim Kaminski, Lukas Korytowski, Youssef Kamboua, Marcello Romano - Trainer: Dennis Czayka
Schiedsrichter: Marc Waldbach
Tore: 0:1 Lukas Korytowski (23.), 1:1 Timo Hölscher (56.), 1:2 Marcello Romano (62.), 2:2 André Mandt (81.), 3:2 Bilal Sezer (86.), 4:2 Tim Knetsch (90.+5)
SpVg Schonnebeck – 1. FC Monheim 2:1
SpVg Schonnebeck: Lukas Lingk, Matthias Bloch, Tim Winking, Noah Kloth, Darko Ilic, Simon Skuppin, Luca Pinke, Moritz Isensee, Moise Lionel Gae, Niko Bosnjak, Lennon Jung - Trainer: Dirk Tönnies
1. FC Monheim: Leon Feher, Kai Schneider, Luca Jan Kiefer, Enno Lang, Emin Safikhanov, Mohamed El Mouhouti, Talha Demir, Kisolo-Deo Biskup, Tim Klefisch, Leonard Bajraktari, Zissis Alexandris - Trainer: Dennis Ruess
Schiedsrichter: Marten Kaufels (Nieukerk )
Tore: 1:0 Noah Kloth (3.), 2:0 Moise Lionel Gae (29.), 2:1 Kameron Joseph Blaise (54.)
SV Blau-Weiß Dingden – VfB 03 Hilden 3:3
SV Blau-Weiß Dingden: Johannes Buers, Robin Volmering, Jonas Beckmann, Hannes Göring, Kevin Juch (83. Luka Grlic), Jonas Schneiders (80. Ibrahim Kouyate), Jan-Niklas Haffke, Matties Volmering, David Hulshorst (59. Lasse Hoffmann), Noah Schulz, Mohamed Salman - Trainer: Sebastian Amendt
VfB 03 Hilden: Yannic Lenze, Nick Sangl (90. Luke Kawabe), Phil Zimmermann, Ercan Akhan, Maximilian Wagener, Nils Arne Gatzke, Shadrak Kapi Dombe, Lukas Lier (88. Dominik Rodrigues Figueiredo), Pascal Weber (81. Dominick Wasilewski), Mohamed Cisse - Trainer: Tim Schneider - Trainer: Manuel Schulz
Schiedsrichter: Lukas Luthe (Essen)
Tore: 0:1 Pascal Weber (15.), 0:2 Shadrak Kapi Dombe (25.), 1:2 Mohamed Salman (34.), 2:2 Mohamed Salman (43.), 2:3 Dominick Wasilewski (86.), 3:3 Mohamed Salman (90.)
Besondere Vorkommnisse: Pascal Weber (VfB 03 Hilden) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (66.).
SV Biemenhorst – FC Büderich 6:2
SV Biemenhorst: Rene Konst, Fabian Krichel, Luca Ridder, Pascal Spallek, Luca Felix Puhe, Nathnael Scheffler (85. Julian Overbeck), Dardan Pepa, Jannis Schmitz (71. Max Peerenboom), Joshua Müller (87. Luca Schanzmann), Iker Prudencio (46. Niklas Ridder), Taric Boland (82. Giuseppe Mirason Geukes) - Trainer: Daniel Beine
FC Büderich: Michael Sperling, Ibrahim Kanat, Marc Knops, Gabriel-Eromose Imoiseza, Kevin Weggen, Daud Gergery, Oliver Tomasz Dessau, Taira Kayama, Maximilian Köhler, Giovanni Nkowa, Jan Niklas Kühling - Trainer: Sebastian Siebenbach - Trainer: Torsten Schedler
Schiedsrichter: Fasihullah Habibi (Duisburg)
Tore: 1:0 Joshua Müller (27.), 1:1 Daud Gergery (39.), 1:2 Jan Niklas Kühling (45.+2), 2:2 Jannis Schmitz (49.), 3:2 Taric Boland (51.), 4:2 Joshua Müller (52.), 5:2 Luca Felix Puhe (66.), 6:2 Luca Felix Puhe (90.+1)
Schon früh durfte der Aufsteiger an der ersten großen Sensation schnuppern. Hasan Akcakaya brachte die Hausherren vom Elfmeterpunkt in Führung und sorgte gleichzeitig für die ersten Kopfschmerzen der Auswärtsfahrer (3.). Homberg stemmte sich gegen die drohende Niederlage und fand durch den Ausgleich von Luca Thissen auch die richtige Antwort in Halbzeit zwei (56.). Doch daraufhin zeigte der VfL die gleiche kalte Schnauze, die auch schon für den Meistertitel in der Landesliga sorgte. Zunächst stellte Jochen Schumacher nach Vorarbeit von Sebastian Wilms den alten Vorsprung wieder her (70.), ehe Glayne Wago wenige Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit noch einmal nachlegte (84.). Mindestens für eine Nacht grüßt der Aufsteiger von der Spitze, sicherlich ein früher Hinweis darauf, wie eng das Feld in der Oberliga beieinander liegt.
VfL Jüchen-Garzweiler – VfB Homberg 3:1
VfL Jüchen-Garzweiler: Björn Nowicki, Tim Heubach, Jochen Schumacher, Vincent Zajaczkowski, Justin Paul Francis, Tim Hintzen (87. Dragan Kalkan), Sebastian Wilms, Hasan Akcakaya (67. Alen Muratovic), Tobias Lippold (65. Benjamin Schütz), Nils Friebe (79. Glayne Wago), Merveil Tekadiomona (88. Miguel Jason Franz Bügler) - Trainer: Daniel Klinger - Trainer: Stefan Schiffer - Trainer: Torsten Müllers
VfB Homberg: Leon Schübel, Felix Hohmann, Heni Ben Salah, James Shepard (47. Ariyoh Yussuf Ayinla), Justin Walker, Kilian Schaar (76. Johann Noubissi Noukumo), Luca Thissen, Younes Mouadden, Razmik Khurshudyan, Emir Demiri (76. Julian Bode), Marcio Jordan Blank (46. Andres Gerardo Gomez Dimas) - Trainer: Stefan Janßen - Trainer: Fabian Schmidtke
Schiedsrichter: Matti Lambertz
Tore: 1:0 Hasan Akcakaya (3. Foulelfmeter), 1:1 Luca Thissen (56.), 2:1 Jochen Schumacher (70.), 3:1 Glayne Wago (84.)
Holzheim wartet weiterhin auf den ersten Treffer auf dem neuen Niveau. Nach dem torlosen Unentschieden gegen den 1. FC Kleve, reichte es auch gegen Meerbusch nicht für das erste Erfolgserlebnis. Stattdessen sorgte ein Volleykracher von Vincent Boldt für die kalte Dusche der Gäste (34.). Für eine Antwort hat es in der Folgephase nicht gereicht, letztlich fährt Meerbusch die ersten Punkte der neuen Saison ein.
TSV Meerbusch – Holzheimer SG 1:0
TSV Meerbusch: Franz Langhoff, Daniel Hoff, Noah Korczowski, David Alexandre Alves Oliveira, Aaron Addo, Dion Gutaj (78. Enes Tekin), Yasin Bas, Francisco San Jose, Vincent Boldt (71. Ilyas Vöpel), Micah Cain (48. Reo Kamiyama), Pablo Ramm (90. Mattia Toni Klemen Majetic) - Trainer: Marcel Winkens
Holzheimer SG: Johannes Kultscher, Jan Schumacher, Simon Büchte, Tom Meurer, Joel Aschenbroich (72. Emre-Ilhan Caraj), Arton Tolaj, Paul Wolf, Sakaki Ota, Jonas Theuerzeit (79. Amin Azdouffal), Oguz Ayan, Luca Busch Garcia (73. Abdelkarim Afkir) - Trainer: Jesco Neumann
Schiedsrichter: Sam Zergan - Zuschauer: 300
Tore: 1:0 Vincent Boldt (34.)
3. Spieltag
Do., 28.08.25 20:00 Uhr Holzheimer SG - VfL Jüchen-Garzweiler
Do., 28.08.25 20:00 Uhr KFC Uerdingen - SV Biemenhorst
Fr., 29.08.25 19:30 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SV Sonsbeck
Fr., 29.08.25 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - SV Blau-Weiß Dingden
Sa., 30.08.25 18:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - FC Büderich
So., 31.08.25 15:00 Uhr 1. FC Monheim - 1. FC Kleve
So., 31.08.25 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - TSV Meerbusch
So., 31.08.25 15:00 Uhr VfB Homberg - Sportfreunde Baumberg
So., 31.08.25 15:30 Uhr VfB 03 Hilden - SpVg Schonnebeck
