Biemenhorst landet Coup gegen Baumberg, behält aber die rote Laterne

Es ging schon früh und munter am Freitagabend los. Ben Harneid eröffnete zunächst mit einem erfolgreichen Kopfball nach einer Ecke (11.), doch die Führung war nur von kurzer Dauer. Taric Boland setzte Biemenhorsts Top-Torjäger Luca Puhe in Szene, der im Strafraum jedoch strafwürdig gelegt wurde. Den Elfmeter übernahm die Lebensversicherung des SVB selbst und verwandelte zum prompten Ausgleich (17.). Und kurz darauf legte das Schlusslicht auch noch nach. Joshua Müller drehte die Partie innerhalb kürzester Zeit (23.). Auch in der Folge zeigten die Hausherren einen beherzten Auftritt, konnten sich aber erst nach dem Seitenwechsel belohnen. Erneut war es Müller, der sich in die Torschützenliste eintragen durfte (47.) und Biemenhorst eine beruhigende Führung bescherte.

Baumberg war daraufhin gefordert, meldete sich auch immer wieder Richtung gegnerischem Tor an, doch final ohne Ertrag. Farhan Ghaznawi (66.) und Simone Lo Castro (80.) kamen dem zweiten Treffer nahe. Spätestens nach der Ampelkarte von Sertan Yigenoglu (85.) hatte Biemenhorst die drei Punkte dicht vor Augen, den Vorsprung gab das Team von Interimstrainer Jürgen Stratmann in der Schlussphase auch nicht mehr her.

SV Biemenhorst – Sportfreunde Baumberg 3:1

SV Biemenhorst: Lennart Brandes, Justin Heckers, Luca Ridder (60. Noah Brucksteg), Chong Johnny Lu, Luca Puhe (89. Luca Schanzmann), Nathnael Scheffler, Giuseppe Mirason Geukes, Dardan Pepa, Niklas Laigre (86. Iker Prudencio), Joshua Müller (76. Jannis Schmitz), Taric Boland (82. Sohail Nadi) - Trainer: Jürgen Stratmann

Sportfreunde Baumberg: Thorsten Josef Pyka, Ben Harneid, Cem Dag (60. Farhan Ghaznawi), Sertan Yigenoglu, Hayato Uchimura (60. Simone Lo Castro), Louis Klotz (65. Robin Hömig), Shoyo Akaogi, Timo Hölscher, Berkem Kurt, André Mandt, Robin Schnadt - Trainer: Salah El Halimi

Schiedsrichter: Sandra Nicole Gasch - Zuschauer: 390

Tore: 0:1 Ben Harneid (11.), 1:1 Luca Puhe (17. Foulelfmeter), 2:1 Joshua Müller (23.), 3:1 Joshua Müller (47.)

Gelb-Rot: Sertan Yigenoglu (85./Sportfreunde Baumberg/Foulspiel)

