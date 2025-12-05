Biemenhorst landet Coup gegen Baumberg, behält aber die rote Laterne

Zum Auftakt des vorletzten Spieltags des Kalenderjahrs 2025 feierte der SV Biemenhorst drei immens wichtige Punkte gegen die Sportfreunde Baumberg. Das rettende Ufer rückt damit näher, doch der SVB bleibt weiterhin Tabellenschlusslicht.
Zwei Partien hält der Samstag bereit: Die DJK Adler Union Frintrop empfängt Spitzenreiter Ratingen 04/19 und im Aufsteigerduell treffen die Holzheimer SG und Blau-Weiß Dingden aufeinander. Alle weiteren Begegnungen steigen am Sonntag.
Es ging schon früh und munter am Freitagabend los. Ben Harneid eröffnete zunächst mit einem erfolgreichen Kopfball nach einer Ecke (11.), doch die Führung war nur von kurzer Dauer. Taric Boland setzte Biemenhorsts Top-Torjäger Luca Puhe in Szene, der im Strafraum jedoch strafwürdig gelegt wurde. Den Elfmeter übernahm die Lebensversicherung des SVB selbst und verwandelte zum prompten Ausgleich (17.). Und kurz darauf legte das Schlusslicht auch noch nach. Joshua Müller drehte die Partie innerhalb kürzester Zeit (23.). Auch in der Folge zeigten die Hausherren einen beherzten Auftritt, konnten sich aber erst nach dem Seitenwechsel belohnen. Erneut war es Müller, der sich in die Torschützenliste eintragen durfte (47.) und Biemenhorst eine beruhigende Führung bescherte.
Baumberg war daraufhin gefordert, meldete sich auch immer wieder Richtung gegnerischem Tor an, doch final ohne Ertrag. Farhan Ghaznawi (66.) und Simone Lo Castro (80.) kamen dem zweiten Treffer nahe. Spätestens nach der Ampelkarte von Sertan Yigenoglu (85.) hatte Biemenhorst die drei Punkte dicht vor Augen, den Vorsprung gab das Team von Interimstrainer Jürgen Stratmann in der Schlussphase auch nicht mehr her.
SV Biemenhorst – Sportfreunde Baumberg 3:1
SV Biemenhorst: Lennart Brandes, Justin Heckers, Luca Ridder (60. Noah Brucksteg), Chong Johnny Lu, Luca Puhe (89. Luca Schanzmann), Nathnael Scheffler, Giuseppe Mirason Geukes, Dardan Pepa, Niklas Laigre (86. Iker Prudencio), Joshua Müller (76. Jannis Schmitz), Taric Boland (82. Sohail Nadi) - Trainer: Jürgen Stratmann
Sportfreunde Baumberg: Thorsten Josef Pyka, Ben Harneid, Cem Dag (60. Farhan Ghaznawi), Sertan Yigenoglu, Hayato Uchimura (60. Simone Lo Castro), Louis Klotz (65. Robin Hömig), Shoyo Akaogi, Timo Hölscher, Berkem Kurt, André Mandt, Robin Schnadt - Trainer: Salah El Halimi
Schiedsrichter: Sandra Nicole Gasch - Zuschauer: 390
Tore: 0:1 Ben Harneid (11.), 1:1 Luca Puhe (17. Foulelfmeter), 2:1 Joshua Müller (23.), 3:1 Joshua Müller (47.)
Gelb-Rot: Sertan Yigenoglu (85./Sportfreunde Baumberg/Foulspiel)
17. Spieltag
Fr., 12.12.25 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - 1. FC Monheim
Fr., 12.12.25 19:30 Uhr VfB 03 Hilden - SC St. Tönis 1911/20
Fr., 12.12.25 20:00 Uhr TSV Meerbusch - ETB Schwarz-Weiß Essen
Sa., 13.12.25 14:00 Uhr SV Sonsbeck - SV Biemenhorst
Sa., 13.12.25 16:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - FC Büderich
Sa., 13.12.25 16:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - KFC Uerdingen
Sa., 13.12.25 16:00 Uhr 1. FC Kleve - VfB Homberg
Sa., 13.12.25 16:00 Uhr SpVg Schonnebeck - Holzheimer SG
So., 14.12.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - DJK Adler Union Frintrop
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: