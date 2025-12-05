 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
Biemenhorst gewinnt gegen Baumberg.
Biemenhorst gewinnt gegen Baumberg. – Foto: IMAGO / Klumpen Sportfoto

Biemenhorst landet Coup gegen Baumberg, behält aber die rote Laterne

Der SV Biemenhorst sorgte für eine Überraschung am Freitagabend in der Oberliga Niederrhein.

Oberliga Niederrhein
KFC Uerdingen
VfL Jüchen
Holzheim
DJK Frintrop

Zum Auftakt des vorletzten Spieltags des Kalenderjahrs 2025 feierte der SV Biemenhorst drei immens wichtige Punkte gegen die Sportfreunde Baumberg. Das rettende Ufer rückt damit näher, doch der SVB bleibt weiterhin Tabellenschlusslicht.

Zwei Partien hält der Samstag bereit: Die DJK Adler Union Frintrop empfängt Spitzenreiter Ratingen 04/19 und im Aufsteigerduell treffen die Holzheimer SG und Blau-Weiß Dingden aufeinander. Alle weiteren Begegnungen steigen am Sonntag.

Biemenhorster Big Points im Tabellenkeller

Heute, 20:00 Uhr
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
3
1
Abpfiff

Es ging schon früh und munter am Freitagabend los. Ben Harneid eröffnete zunächst mit einem erfolgreichen Kopfball nach einer Ecke (11.), doch die Führung war nur von kurzer Dauer. Taric Boland setzte Biemenhorsts Top-Torjäger Luca Puhe in Szene, der im Strafraum jedoch strafwürdig gelegt wurde. Den Elfmeter übernahm die Lebensversicherung des SVB selbst und verwandelte zum prompten Ausgleich (17.). Und kurz darauf legte das Schlusslicht auch noch nach. Joshua Müller drehte die Partie innerhalb kürzester Zeit (23.). Auch in der Folge zeigten die Hausherren einen beherzten Auftritt, konnten sich aber erst nach dem Seitenwechsel belohnen. Erneut war es Müller, der sich in die Torschützenliste eintragen durfte (47.) und Biemenhorst eine beruhigende Führung bescherte.

Baumberg war daraufhin gefordert, meldete sich auch immer wieder Richtung gegnerischem Tor an, doch final ohne Ertrag. Farhan Ghaznawi (66.) und Simone Lo Castro (80.) kamen dem zweiten Treffer nahe. Spätestens nach der Ampelkarte von Sertan Yigenoglu (85.) hatte Biemenhorst die drei Punkte dicht vor Augen, den Vorsprung gab das Team von Interimstrainer Jürgen Stratmann in der Schlussphase auch nicht mehr her.

SV Biemenhorst – Sportfreunde Baumberg 3:1
SV Biemenhorst: Lennart Brandes, Justin Heckers, Luca Ridder (60. Noah Brucksteg), Chong Johnny Lu, Luca Puhe (89. Luca Schanzmann), Nathnael Scheffler, Giuseppe Mirason Geukes, Dardan Pepa, Niklas Laigre (86. Iker Prudencio), Joshua Müller (76. Jannis Schmitz), Taric Boland (82. Sohail Nadi) - Trainer: Jürgen Stratmann
Sportfreunde Baumberg: Thorsten Josef Pyka, Ben Harneid, Cem Dag (60. Farhan Ghaznawi), Sertan Yigenoglu, Hayato Uchimura (60. Simone Lo Castro), Louis Klotz (65. Robin Hömig), Shoyo Akaogi, Timo Hölscher, Berkem Kurt, André Mandt, Robin Schnadt - Trainer: Salah El Halimi
Schiedsrichter: Sandra Nicole Gasch - Zuschauer: 390
Tore: 0:1 Ben Harneid (11.), 1:1 Luca Puhe (17. Foulelfmeter), 2:1 Joshua Müller (23.), 3:1 Joshua Müller (47.)
Gelb-Rot: Sertan Yigenoglu (85./Sportfreunde Baumberg/Foulspiel)

Zwei Spiele am Samstag

Live: DJK Adler Union Frintrop - Ratingen 04/19

Morgen, 16:30 Uhr
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
16:30live

Live: Holzheimer SG - Blau-Weiß Dingden

Morgen, 18:00 Uhr
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
18:00

Das sind die Partien am Sonntag

Live: VfB Homberg - SpVg Schonnebeck

So., 07.12.2025, 14:15 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
14:15

Live: ETB SW Essen - 1. FC Kleve

So., 07.12.2025, 14:15 Uhr
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
14:15

Live: 1. FC Monheim - VfB Hilden

So., 07.12.2025, 15:00 Uhr
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
15:00live

Live: KFC Uerdingen - TSV Meerbusch

So., 07.12.2025, 15:00 Uhr
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
15:00live

Live: SC St. Tönis - SV Sonsbeck

So., 07.12.2025, 14:30 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
14:30live

Live: FC Büderich - VfL Jüchen

So., 07.12.2025, 15:30 Uhr
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
15:30live

Das ist der nächste Spieltag

17. Spieltag
Fr., 12.12.25 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - 1. FC Monheim
Fr., 12.12.25 19:30 Uhr VfB 03 Hilden - SC St. Tönis 1911/20
Fr., 12.12.25 20:00 Uhr TSV Meerbusch - ETB Schwarz-Weiß Essen
Sa., 13.12.25 14:00 Uhr SV Sonsbeck - SV Biemenhorst
Sa., 13.12.25 16:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - FC Büderich
Sa., 13.12.25 16:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - KFC Uerdingen
Sa., 13.12.25 16:00 Uhr 1. FC Kleve - VfB Homberg
Sa., 13.12.25 16:00 Uhr SpVg Schonnebeck - Holzheimer SG
So., 14.12.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - DJK Adler Union Frintrop

