Bielefelds Last-Minute-Treffer vermiest Dresdener Party

Es wäre vielleicht zu poetisch gewesen: Hätte die Konkurrenz mitgespielt, würde das 1:1 im Gipfeltreffen zwischen Dynamo Dresden und Arminia Bielefeld schon den gleichzeitigen Aufstieg bedeuten. Doch es kam anders. Beide können nun am kommenden Spieltag den Sprung in Liga zwei perfekt machen. In die entgegengesetzte Richtung geht es für den SV Sandhausen, dessen Abstieg endgültig besiegelt ist.

Nicht viel zu sehen in der Anfangsphase an der Bremer Brücke. Beide Teams begannen höchst verhalten und stießen nur selten in die entscheidenden Räume vorm Tor. Mit der ersten wirklichen Gelegenheit war der Bann plötzlich gebrochen. Kurios war es dennoch in der Entstehung: Lars Dietz traf bei einem Klärungsversuch nur Maxwell Gyamfi, von dem der Ball ins Tor kullerte (24.). Dietze mimte auch danach den Steigbügelhalter für den Osnabrücker Aufschwung. Nach einem unüberlegten Fehlpass des Verteidigers ging es schnell in die andere Richtung. Lars Kehl leitete weiter auf Marcus Müller, der kompromisslos ins Eck abschloss (32.).

Von Köln kam danach lange Zeit gar nichts, Osnabrück konnte den Vorsprung locker wegverteidigen. In Halbzeit zwei näherten sich die Gäste dem Tor zumindest einmal an. Lex-Tyger Lobinger kam nicht ganz an eine Hereingabe von Said El Mala heran (57.). Danach trudelte die Partie locker aus, Köln hatte offenbar nicht mehr die nötigen Mittel, um sich gegen die Niederlage aufzubäumen. Osnabrück hat den Klassenerhalt wiederum schon fast sicher.

VfL Osnabrück – Viktoria Köln 2:0

VfL Osnabrück: Lukas Jonsson, Maxwell Gyamfi, Niklas Wiemann, Yigit Karademir, Lars Kehl (73. Bashkim Ajdini), Dave Gnaase (67. Robert Tesche), Kofi Amoako, Niklas Kölle, Bryan Henning (67. Braydon Manu), Niklas Niehoff (73. Bastien Conus), Marcus Müller (52. Joël Zwarts) - Trainer: Frithjof Hansen - Trainer: Frank Döpper

Viktoria Köln: Eduardo Dos Santos Haesler, Simon Handle (46. Sidny Lopes Cabral), Niklas May (46. Serhat-Semih Güler), Christoph Greger, Lars Dietz, Zoumana Keita (46. Jonah Sticker), Florian Engelhardt (74. Tobias Eisenhuth), Said El Mala, Enrique Lofolomo, Albion Vrenezi (54. Lucas Cueto), Lex-Tyger Lobinger

Schiedsrichter: Tobias Wittmann (Wendelskirchen) - Zuschauer: 14503

Tore: 1:0 Maxwell Gyamfi (24.), 2:0 Marcus Müller (32.)

Essen gewinnt Traditionsduell und feiert Klassenerhalt

Die typische Abtastphase zog sich beinahe über die gesamte erste Hälfte. Gedanklich schon in den Kabinentrakten hatten die Münchener Ahmet Arlsan nach einem feinen Pass von Ramien Safi gar nicht mehr auf dem Schirm. Marco Hiller behielt als letzte Bastion die Ruhe und parierte gegen den Essener Offensivmann (45.+2). In Durchgang zwei wurde die Partie wieder lebhafter. Beide Seiten wagten sich nun häufiger in gegnerische Tornähe. Nach knapp über einer Stunde brach schließlich der Bann: Torben Müsel stand am Ende einer Flanke goldrichtig und vollendete zur Führung (65.). Essen hatte nun den Fuß auf dem Gaspedal und legte nur vier Zeigerumdrehung später durch den frisch eingewechselten Kaito Mizuta nach (69.). In der Folge vergab Arslan seine nächste dicke Chance, vergab diesmal vor dem eigentlich leer stehenden Tor (76.).

RWE kann mit einem weiteren Jahr 3. Liga planen. – Foto: Pressefoto Eibner

Etwas überraschend waren stattdessen auch mal die Löwen an der Reihe: Jesper Verlaat nickte nach einem Eckball von Julian Guttau ein (78.). Die zwischenzeitliche Aufbruchsstimmung sollte aber nur von kurzer Dauer sein. Essens Keeper Felix Wienand setzte Safi in Szene, der einen Gegenspieler stehen ließ und schließlich gekonnt einschoss (82.). Mehr ging nicht mehr, dank einer phänomenalen Rückrunde sicherte sich RWE den Klassenerhalt vorzeitig und darf für die finalen Spiele sogar noch aufs obere Drittel schielen. TSV 1860 München – Rot-Weiss Essen 1:3

TSV 1860 München: Marco Hiller, Jesper Verlaat, Sean Dulic, Tim Danhof (89. Raphael Ott), Anderson Lucoqui, Julian Guttau, Tunay Deniz (66. David Philipp), Philipp Maier, Patrick Hobsch, Maximilian Wolfram (66. Soichiro Kozuki), Dickson Abiama - Trainer: Patrick Glöckner

Rot-Weiss Essen: Felix Wienand, José-Enrique Rios Alonso, Lucas Brumme, Tobias Kraulich, Michael Schultz, Julian Eitschberger (90. Kelsey Meisel), Torben Müsel (67. Kaito Mizuta), Tom Moustier (90. Jimmy Kaparos), Ahmet Arslan (83. Eric Voufack), Klaus Gjasula, Ramien Safi (83. Dominik Martinovic) - Trainer: Uwe Koschinat

Schiedsrichter: Kevin Behrens (Hasede) - Zuschauer: 15000

Tore: 0:1 Torben Müsel (65.), 0:2 Kaito Mizuta (69.), 1:2 Jesper Verlaat (78.), 1:3 Ramien Safi (82.) ___

Rostock zu stark: Sandhausen geht runter

Sandhausen brauchte einen eigenen Sieg und Schützenhilfe, um zumindest weiterhin zarte Hoffnungen auf den Klassenerhalt am Leben zu halten. Entsprechend begannen den Kurpfälzer mutig, aber noch glücklos. Ein Kopfball von Sebastian Stolze kam der bitter angestrebten Führung nahe, doch Benjamin Uphoff parierte (26.). Der Kogge-Keeper vereitelte wenig später auch Marco Schikora (33.).

Sandhausen fällt in Richtung Liga vier. – Foto: Pressefoto Eibner

Rostock kam erst in Durchgang zwei zum Zuge. Adrien Lebeau brachte die Gäste vom Elfmeterpunkt in Führung (52.). Sandhausen fehlte danach der notwendige Zugriff und konnte Tim Krohn an der Strafraumgrenze auch nicht packen. Er schloss mit seinem Flachschuss zum 2:0 ab (61.). Es ging in die Schlussphase, der SVS-Abstieg war eigentlich schon klar, doch die Kogge streute noch weiter Salz in die Wunden. Nils Fröling gab weiter auf Jan Mejdr, der sicher für den 3:0-Endstand sorgte (87.). Die Mini-Chance auf den Aufstieg bleibt der Hansa weiterhin erhalten, Sandhausen verabschiedet sich Richtung Liga vier. SV Sandhausen – F.C. Hansa Rostock 0:3

SV Sandhausen: Nikolai Rehnen, Luca-Milan Zander (64. Niklas Kreuzer), Edvinas Girdvainis, Jakob Lewald, Sebastian Stolze (64. Justin Butler), Christoph Ehlich, Jeremias Lorch (78. Luan Simnica), Marco Schikora, Besar Halimi (64. Dominic Baumann), David Otto, Stanislav Fehler (78. Emmanuel Okuchukwu Iwe)

F.C. Hansa Rostock: Benjamin Uphoff, Felix Ruschke, Alexander Rossipal, Ahmet Gürleyen, Jan Mejdr (88. Dario Gebuhr), Christian Kinsombi (60. Nils Fröling), Franz Pfanne, Marco Schuster, Benno Dietze (81. Cedric Harenbrock), Adrien Lebeau (60. Tim Krohn), Sigurd Haugen (81. Sima Suso)

Schiedsrichter: Richard Hempel (Großnaundorf)

Tore: 0:1 Adrien Lebeau (52. Foulelfmeter), 0:2 Tim Krohn (61.), 0:3 Jan Mejdr (87.) ___

Wiesbaden dreht die Partie gegen Dortmund

Der SVWW hatte mehr vom Spiel, Dortmund hoffte auf Ballgewinne und entsprechende Umschaltsituationen. Die Taktik ging beinahe auf, Julian Hettwer schnappte sich einen Rückpass der Hausherren, schoss aber knapp vorbei (33.). Stattdessen stach Wiesbaden noch vor der Pause. Thijmen Goppel fand im Zentrum Ryan Johansson, der cool zur Führung abschloss (41.). In Durchgang zwei gewann Dortmund dann an Oberhand. Ben Hüning brachte einen Abpraller aus kurzer Distanz über die Linie (46.). Erneut die Dortmunder: Kjell Wätjen war gedankenschneller als seine Gegenspieler und drehte die Partie im Nachschuss (49.). Es ging munter weiter, aber wieder in die anderer Richtung. Tarik Gözüsirin schloss einen sauber ausgeführten Angriff zum Ausgleich ab (57.). Es ging in Richtung Schlussphase, wo Michael Eberwein seinen Gegenspieler Emanuel Taffertshofer im Strafraum legte. Den fälligen Strafstoß verwandelte Fatih Kaya (81.). Den zweiten Strafstoß - diesmal nach Handspiel - vollstreckte Kaya ebenso (90.+4). Für Dortmund könnte es noch in den kommenden Wochen eng werden, während Wiesbaden vorzeitig gerettet ist. SV Wehen Wiesbaden – Borussia Dortmund II 4:2

SV Wehen Wiesbaden: Florian Stritzel, Sascha Mockenhaupt, Thijmen Goppel, Fabian Greilinger (87. Florian Hübner), Justin Janitzek, Gino Fechner (87. Orestis Kiomourtzoglou), Nick Bätzner, Tarik Gözüsirin (59. Emanuel Taffertshofer), Ryan Johansson, Nikolas Agrafiotis (74. Ivan Franjic), Moritz Flotho (48. Fatih Kaya)

Borussia Dortmund II: Silas Ostrzinski, Yannik Lührs, Ben Hüning (83. Rodney Elongo-Yombo), Filippo Mane (45. Patrick Göbel), Almugera Kabar (46. Baran Mogultay), Michael Eberwein, Franz Roggow, Julian Hettwer, Ayman Azhil (46. Babis Drakas), Kjell Wätjen, Tony Reitz (68. António Fóti)

Schiedsrichter: Daniel Bartnitzki (Erfurt)

Tore: 1:0 Ryan Johansson (41.), 1:1 Ben Hüning (46.), 1:2 Kjell Wätjen (49.), 2:2 Tarik Gözüsirin (57.), 3:2 Fatih Kaya (81. Foulelfmeter), 4:2 Fatih Kaya (90.+4 Foulelfmeter) ___

Big Points für Schwaben im Tabellenkeller

Aachen begann schwungvoll, doch der erste Versuch von Soufiane El Faouzi war kein Problem für Dennis Seimen (3.). Mit der ersten nennenswerten Gelegenheit waren stattdessen die Schwaben früh an der Reihe. Ein Rückpass von Florian Heister war zu kurz geraten, Mohamed Sankoh ließ Keeper Jan Olschowsky stehen und überließ für Thomas Kastanaras, der überzeugend zur Führung traf (6.). Stuttgart wurde besser und Aachen fand sich im Rückwärtsgang wieder. Kastanaras legte ab auf Nikolas Nartey, der sehenswert ins Kreuzeck vollendete (27.). Trotz bis dahin blasser Vorstelllung hatten die Aachener die große Gelegenheit zum Anschlusstreffer. Laurin Ulrich legte den stets anspielbaren El Faouzi im Strafraum. Den folgenden Strafstoß von Bentley Baxter Bahn parierte Seimen jedoch (36.).

Es reichte nicht für einen Punkt für Aachen. – Foto: Pressefoto Eibner

Nach dem Seitenwechsel saß immerhin der zweite Strafstoß-Versuch. Mika Hanraths nahm sich diesmal der Verantwortung an und überwand Seimen mit einem Schuss ins Eck (50.). Stuttgart war nun darauf bedacht den knappen Vorsprung über die Zeit zu retten. In der Schlussphase trat Seimen noch einmal wesentlich in Erscheinung und parierte gegen Gianluca Gaudino (81.), der eingewechselte Daouda Beleme traf daraufhin nur Aluminium (83.). Mehr sollte nicht gehen für die Kaiserstäder, Sasa Strujic fing sich sogar noch die Ampelkarte ein (90.). Die Aachener Feier zum Klassenerhalt ist nun zunächst vertagt, während der VfB eminent wichtige Punkte im Keller sammelt. VfB Stuttgart II – Alemannia Aachen 2:1

VfB Stuttgart II: Dennis Seimen, Dominik Nothnagel, Maximilian Herwerth, Leny Meyer (78. Alexandre Azevedo), Jannik Hofmann, Alexander Groiß, Samuele di Benedetto (78. Kaden Amaniampong), Nikolas Nartey (46. Nicolas Sessa), Laurin Ulrich, Mohamed Sankoh (89. Leon Reichardt), Thomas Kastanaras (46. Mirza Catovic)

Alemannia Aachen: Jan Olschowsky, Sasa Strujic, Mika Hanraths, Florian Heister (46. Faton Ademi), Patrick Nkoa, Lamar Yarbrough (70. Daouda Beleme), Soufiane El-Faouzi (94. Samer-Amer Sarar), Bentley-Baxter Bahn (46. Niklas Castelle), Gianluca Gaudino, Anas Bakhat, Danilo Wiebe (88. Anton Heinz)

Schiedsrichter: Felix Grund (Haidlfing) - Zuschauer: 2300

Tore: 1:0 Thomas Kastanaras (6.), 2:0 Nikolas Nartey (27.), 2:1 Mika Hanraths (50. Foulelfmeter)

Gelb-Rot: Sasa Strujic (90./Alemannia Aachen/Wdh. Foulspiel )

Besondere Vorkommnisse: Bentley-Baxter Bahn (Alemannia Aachen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Dennis Seimen (36.).

Saarbrücken zittert sich zu drei Punkten

Saarbrücken hatte mehr vom Spiel und wollte auch früh ein Zeichen setzten. Kai Brünkers Kopfball fand jedoch nur die falsche Seite des Tornetzes (9.). Die Saarländer blieben am Drücker. Philipp Fahrner setzte Patrick Sontheimer in Szene, der sicher zur Führung abschloss (18.). Der FCS schlug in dieser Phase aus den Feldvorteilen Profit. Fahrner legte bei einem Konter ab auf Florian Krüger, der vor Philipp Schulze die Nerven behielt und zum verdienten 2:0 einschob (34.). Ganz ohne Schönheitsfehler konnte Saarbrücken Durchgang eins nicht abhaken, Dominik Steczyk verkürzte nach Vorlage von Niko Kijewski für die Gäste (46.). Die Hausherren spielte in der Folge eine fragwürdige Entscheidung für einen Handelfmeter in die Karten. Krüger sollte es egal sein und verwandelte (51.). Verl wurde daraufhin eigentlich stärker, doch erneut stach Krüger eiskalt zu und sorgte damit für die vermeintliche Vorentscheidung (64.). Doch der SCV hatte sich noch lange nicht aufgegeben. Berkan Taz wurde um den Strafraum nicht hinreichend gestellt und brachte mit einem starken Abschluss wieder Feuer im den Kessel (67.). Nach der Ampelkarte für Calogero Rizzuto gewann die Partie noch zusätzlich an Brisanz. Kijewski verkürzte den Rückstand nach einem Eckball auf 3:4 (85.). Mehr ging jedoch nicht. Saarbrücken zitterte sich zum Sieg, wodurch mindestens der Relegationsrang immer näher rückt. 1. FC Saarbrücken – SC Verl 4:3

1. FC Saarbrücken: Phillip Menzel, Manuel Zeitz, Calogero Rizzuto, Dominik Becker, Philip Fahrner, Sven Sonnenberg, Joel Bichsel, Kasim Rabihic (44. Maurice Multhaup), Patrick Sontheimer, Kai Brünker (86. Lasse Wilhelm), Florian Krüger (75. Julian Günther-Schmidt)

SC Verl: Philipp Schulze, Daniel Mikic (69. Michel Stöcker), Tim Köhler (86. Chilohem Onuoha), Niko Kijewski, Tom Baack, Patrick Kammerbauer (68. Oualid Mhamdi), Marcel Benger (68. Yari Otto), Berkan Taz, Timur Gayret, Lars Lokotsch, Dominik Steczyk (75. Jonas Arweiler)

Schiedsrichter: Timon Oliver Schulz (Lehrte) - Zuschauer: 14893

Tore: 1:0 Patrick Sontheimer (18.), 2:0 Florian Krüger (34.), 2:1 Dominik Steczyk (45.), 3:1 Florian Krüger (51. Handelfmeter), 4:1 Florian Krüger (64.), 4:2 Berkan Taz (67.), 4:3 Niko Kijewski (85.)

Gelb-Rot: Calogero Rizzuto (82./1. FC Saarbrücken/) ___ Dynamo-Aufstiegsparty aufgeschoben

Da Saarbrücken vorher drei Punkte einsammelte, konnte lediglich Dresden am Ende der Partie aufsteigen. Die erste ordentliche Gelegenheit hatten dabei auch die Sachsen. Ein Fernschuss von Sascha Risch rauschte knapp über den Querbalken (7.). Danach dominierte sehr viel Stückwerk ums Mittelfeld die Partie, Leidenschaft und Einsatzwille waren dabei aber zu jeder Zeit gegeben. Nach einer knappen halben Stunde hatte dann die Arminia ihre beste Gelegenheit. Louis Oppie gab herein auf Sam Schreck, dessen volley nur am Tor vorbeirauschte (30.), auch die Direktabnahme von Mael Corboz verfehlte das Ziel um Haaresbreite (33.). In Durchgang zwei näherte sich Dynamo dem gegnerischen Tor. Jakob Lemmers Distanzschuss (55.) fehlte schon nicht viel, wenig später war dann der Bann gebrochen. Niklas Hauptmann setzte sich auf der linken Seite stark durch und brachte die Kugel auf Christoph Daferner, dieser legte mit der Hacke auf Lemmer der nur noch mit dem Schädel den Ball über die Linie drücken mussten (62.). Danach war nur noch Bielefeld am Drücker, klare Torchancen blieben aber aus. Oppie versuchte es erneut aus der Ferne, Tim Schreiber musste gar nicht eingreifen (75.). Den Arminen lief die Zeit davon, Dresden kam dem Aufstieg immer näher, doch noch eine Wendung hatte die Partie parat. Nach Flanke von Oppie herrschte Chaos im Dynamo-Strafraum. David Kubatta sprang der Ball unglücklich ans Bein und von dort ins eigene Tor - 1:1. So vermieste Bielefeld den Dresdenern noch spät die Tour. Am kommenden Spieltag könnte das Spitzenduo jeweils aus eigener Kraft aufsteigen. DSC Arminia Bielefeld – SG Dynamo Dresden 1:1

DSC Arminia Bielefeld: Jonas Kersken, Louis Oppie, Maximilian Großer, Christopher Lannert, Leon Schneider, Sam Schreck (77. Merveille Biankadi), Marius Wörl (70. Isaiah Young), Mael Corboz, Stefano Russo, Noah Sarenren Bazee (70. Julian Kania), Joel Grodowski - Trainer: Michél Kniat

SG Dynamo Dresden: Tim Schreiber, Claudio Kammerknecht, Lars Bünning (70. David Kubatta), Lukas Boeder, Sascha Risch (84. Tony Menzel), Niklas Hauptmann (84. Stefan Kutschke), Jan-Hendrik Marx (76. Aljaz Casar), Vinko Sapina, Dominik Kother, Jakob Lemmer, Christoph Daferner

Schiedsrichter: Patrick Ittrich (Hamburg)

