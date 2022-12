Bielefelder Trio ist auf Bescherung aus Landesliga: Alle drei Teams haben realistische Erfolgs-Chancen.

Am Wochenende geht es für die drei Bielefelder Landesligisten zum letzten Mal in diesem Jahr um Punkte.

VfB Fichte – DJK Mastbruch. Vor zwei Wochen hatte Fichtes Teammanager Tobias Czarnetzki gesagt, dass die Zielvorgabe für die letzten beiden Spiele des Jahres vier Punkte seien. Mit dem 0:0 in Lohe in der Vorwoche liegen die „Hüpker“ also noch im Plan. „Der Punkt in Lohe war wichtig und nicht selbstverständlich“, meint Czarnetzki. Er habe zudem für eine deutlich bessere Stimmung auf der Rußheide gesorgt. „Alle haben Bock.“ Als Wundertüte bezeichnet der VfB-Teammanager den nächsten Gegner. „Mastbruch ist total schwer einzuschätzen, hat wahnsinnige Hochs und Tiefs in den Ergebnissen.“ Alexander Enns ist nach seiner Rückenprellung wieder eine Option. Genau wie Mourad El Hamdaoui, der nach abgesessener Gelbsperre zurückkehrt. Hinter Justin Richter stehe ein Fragezeichen. „In unserer jetzigen Situation wäre gegen Mastbruch ein Dreier wichtig.“ Und natürlich für das ausgerufene Ziel vor Weihnachten.



TuS Dornberg – TuS Lohe. Bestands-Landesligist empfängt Neuling. „Ein starker Aufsteiger mit guten Offensivleuten“, sagt Dornbergs Trainer Jens Horstmann. Schließlich habe Lohe gegen Maaslingen, Neuenbeken und Kirchlengern gewonnen. Der Loher Trainer Aleksander Knezevic hat sich Dornberg im Spiel gegen Steinhagen angeschaut und fleißig Notizen gemacht. Horstmann: „Das hätte ich wohl auch gemacht, wenn es in den Spielplan gepasst hätte.“ Allerdings sei der TuS Dornberg relativ flexibel, was die Spielsysteme anbelangt. Ob Knezevics Notizen also wirklich hilfreich sind, bleibt abzuwarten. Die Dornberger Personalsorgen ziehen sich durch die gesamte Hinrunde wie ein roter Faden, auch am Sonntag wird es wieder Umstellungen geben. „Wir müssen basteln, aber unser Kader ist groß“, so der TuS-Trainer. Positiv sei, dass Dominik Kuck nach seinem Fußbruch aus dem Sommer wieder eine Option für die Offensive ist.