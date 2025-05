Bielefeld und Lotte für DFB-Pokal qualifiziert - Spannung in der RL

Der DSC Arminia Bielefeld erkämpfte sich gegen Tabellenführer Dynamo Dresden ein Last-Minute-Remis und ist dem Aufstieg in die 2. Bundesliga wieder ein Stück näher gekommen. Zwei Spieltage vor Schluss beträgt der Vorsprung auf den Relegationsplatz vier Punkte. Ein Sieg, entweder gegen Kellerkind Waldhof Mannheim oder die bereits abgestiegene SpVgg Unterhaching, würde schon für den direkten Aufstieg reichen.

Ein Erfolg wurde heute zumindest schon erreicht. Aus den Top 4 ist die Arminia nicht mehr zu verdrängen, so dass die Qualifikation für den DFB-Pokal 2025/26 geschafft ist. Sensationell steht Bielefeld bekanntlich in der laufenden Spielzeit am 24. Mai 2025 im DFB-Pokal-Finale gegen den VfB Stuttgart.

Die Sportfreunde Lotte können heute ebenfalls jubeln. Da die Tecklenburger im Westfalenpokal-Finale auf den DSC Arminia Bielefeld treffen, sind sie automatisch für den DFB-Pokal qualifiziert.