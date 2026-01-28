Bielefeld-Stürmer wird in die 3. Liga ausgeliehen Fünfmal lief der 25-Jährige in der laufenden Spielzeit für den DSC Arminia Bielefeld II in der Oberliga Westfalen auf. von red · Heute, 11:05 Uhr · 0 Leser

Ocansey (in Rot) hofft auf mehr Spielpraxis auf hohem Niveau in Aue. – Foto: Eibner Pressefotos

Offiziell gehört Vincent Ocansey inzwischen zum Profi-Kader des Zweitligisten DSC Arminia Bielefeld und kam in der Hinserie der 2. Bundesliga und sieben Kurzeinsätzen ohne Torerfolg (41 Spielminuten). Fünf Startelfeinsätze absolvierte der "Routinier" in der Oberliga Westfalen bei der neu gegründeten U21, für die er eigentlich verpflichtet worden war (Zwei Tore, ein Assist). Das westfälische Amateuroberhaus dürfte für den nicht mehr ganz so jungen Mittelstürmer aber weniger das richtige Ambiente zu sein, um mit 25 Jahren doch noch den endgültigen Sprung in den Profifußball zu schaffen. Daher leihen die Arminen den 42-fachen Regionalliga-Akteur (früher Wuppertaler SV, Türkspor Dortmund und FC Gütersloh) an Drittligist Erzgebirge Aue aus.

Ocansey wechselte im vergangenen Sommer von Regionalligist Wuppertaler SV in die U21 des DSC. Ursprünglich für die Oberliga eingeplant, schaffte er unter Cheftrainer Oliver Döking und anschließend bei den Profis unter Mitch Kniat in dieser Saison elf Mal den Sprung in den Spieltagskader, in sieben Spielen wurde er eingesetzt. „Vincent ist mit dem Wunsch auf uns zugekommen, mehr Spielpraxis zu sammeln. Er hat sich vom ersten Tag an mit Fleiß und sehr großen Einsatz auf Zweitliga-Niveau weiterentwickelt und sich dadurch Einsatzzeiten in unserer Lizenzmannschaft verdient. Die Leihe zum FC Erzgebirge Aue in die 3. Liga ist für seine weitere Entwicklung der richtige Schritt. Wir wünschen ihm für die kommenden Monate alles Gute“, erklärt Bielefelds Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel.