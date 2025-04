Bielefeld springt auf eins, Cottbus beendet Pleitenserie

Philipp schockt die Aachener spät

Nach ausgeglichener wie chancenarmer Anfangsphase schoben sich die Münchener Löwen allmählich in Richtung des gegnerischen Strafraums vor. Soichiro Kozuki traf aus kurzer Distanz aber nur das Außennetz (29.). Aachens Offensivansätze reichten noch nicht für ausreichende Torgefahr, stattdessen sorgten die Löwen für den ersten Treffer des Tages. Thore Jacobsen setzte Dickson Abiama in Szene, der den Ball sicher an Aachens Keeper Jan Olschowsky vorbei ins Tor beförderte (39.).

An Support hat es beidseitig nicht gemangelt. – Foto: Eibner-Pressefoto Bildredaktion

Beide Seiten zeigten in der Folge ordentliche Ansätze, blieben in letzter Instanz dafür oftmals glücklos. Erst nach dem Seitenwechsel vollendete Anas Bakhat eine Hereingabe von Gianluca Gaudino zum Ausgleichstreffer (48.). Danach nahmen sich beide Teams nicht viel. Abgesehen von Philipp Maier vergebener XXL-Chance per Kopf (65.), ließen weitere Großchancen auf sich warten. Per Zufallsaktion war München letztlich doch noch erfolgreich: Nach einem Einwurf von Maximilian Wolfram bekamen die Kaiserstädter die Situation nicht bereinigt. David Philipp bedankte sich mit dem Siegtreffer (89.). Die Münchener dürfen nun schon vom Klassenerhalt ausgehen, während Aachen in den kommenden Wochen sicher noch das ein oder andere Mal dafür punkten muss. TSV 1860 München – Alemannia Aachen 2:1

TSV 1860 München: Marco Hiller, Jesper Verlaat, Leroy Kwadwo, Sean Dulic, Tim Danhof, Julian Guttau (86. Tim Kloss), Tunay Deniz (63. Philipp Maier), Thore Jacobsen, Patrick Hobsch (69. David Philipp), Soichiro Kozuki (63. Maximilian Wolfram), Dickson Abiama - Trainer: Patrick Glöckner

Alemannia Aachen: Jan Olschowsky, Mika Hanraths, Florian Heister (46. Charlison Benschop), Felix Meyer, Patrick Nkoa, Lamar Yarbrough (16. Sasa Strujic), Soufiane El-Faouzi, Bentley-Baxter Bahn (46. Anas Bakhat), Gianluca Gaudino (90. Daouda Beleme), Danilo Wiebe, Kevin Goden (84. Anton Heinz) - Trainer: Heiner Backhaus

Schiedsrichter: Leonidas Exuzidis (Castrop-Rauxel) - Zuschauer: 15000

Tore: 1:0 Dickson Abiama (39.), 1:1 Anas Bakhat (48.), 2:1 David Philipp (89.) ______ RWE eiskalt, SVS zu blass Gestern, 14:00 Uhr SV Sandhausen Sandhausen Rot-Weiss Essen RW Essen 0 2 Abpfiff Zunächst wurde sich beidseitig belagert. Echte Torgefahr ließ noch auf sich warten. Etwas überraschend meldete sich RWE offensiv vorm gegnerischen Tor. Tom Moustier steckte auf Ramien Safi durch, der sicher zum Führungstreffer abschloss (17.). Die Kurpfälzer waren besonders in Anbetracht des gefährlichen Tabellenbilds nun gefordert. Doch RWE hatte die besseren Chancen: Julian Eitschberger (34.) erhöhte für die Rot-Weissen, Lucas Brumme (44.) verfehlten das Ziel daraufhin nur knapp. Die Gäste konnten die Führung nach der Pause verwalten, Sandhausen war um eine Antwort bemüht, aber dazu nicht in der Lage. Als in der Schlussphase Jeremias Lorch auch noch seine zweite gelbe Karte kassierte, war der Spielausgang klar. RWE untermauert seine starke Form im neuen Jahr, für den SVS wird es allmählich düster. SV Sandhausen – Rot-Weiss Essen 0:2

SV Sandhausen: Nikolai Rehnen, Luca-Milan Zander, Jonas Weik, Edvinas Girdvainis, Jeremias Lorch, Niklas Lang (74. Besar Halimi), Marco Schikora, Luan Simnica (46. Lucas Mika Wolf), David Otto (68. Sebastian Stolze), Dominic Baumann (68. Viktor Erik Vidar Granath), Stanislav Fehler (46. Emmanuel Okuchukwu Iwe)

Rot-Weiss Essen: Jakob Golz, José-Enrique Rios Alonso, Lucas Brumme, Tobias Kraulich, Michael Schultz, Julian Eitschberger (86. Eric Voufack), Tom Moustier (89. Jimmy Kaparos), Ramien Safi (74. Dominik Martinovic), Ahmet Arslan (74. Torben Müsel), Klaus Gjasula, Kaito Mizuta (86. Kelsey Meisel)

Schiedsrichter: Florian Lechner (Berlin) - Zuschauer: 4348

Tore: 0:1 Ramien Safi (17.), 0:2 Julian Eitschberger (34.)

Gelb-Rot: Jeremias Lorch (81./SV Sandhausen/Wiederholtes Foulspiel) ______ Bielefeld übernimmt die Spitze

Rostock begann eigentlich bemüht und ambitioniert, doch die Ostwestfalen stachen zuerst. Merveille Biankidi flankte auf Joel Grodowski - 1:0 (23.). Die Arminia dominierte die Kogge zwar nicht, schlug aber erneut eiskalt zu. Mael Corboz brachte eine Ecke im Tor unter (36.). Bielefeld hatte dann Blut geleckt. Grodowski traf zunächst die Latte (41.) und wenig später mit einem zielgenauen Abschluss ins Tor (44.). Die Partie war damit nach 45 Minuten schon beinahe entschieden, besonders weil die Hansa im zweiten Durchgang blass blieb. In der Schlussphase machte Julian Kania noch ein standesgemäßes Ergebnis aus der Geschichte (88.), Bielefeld springt für eine Nacht an die Tabellenspitze. DSC Arminia Bielefeld – F.C. Hansa Rostock 4:0

DSC Arminia Bielefeld: Jonas Kersken, Louis Oppie (74. Felix Hagmann), Maximilian Großer, Christopher Lannert, Leon Schneider, Merveille Biankadi (74. Isaiah Young), Sam Schreck, Marius Wörl (85. Daniel Richter), Mael Corboz, Stefano Russo (80. Joel Felix), Joel Grodowski (74. Julian Kania) - Trainer: Michél Kniat

F.C. Hansa Rostock: Benjamin Uphoff (61. Max Hagemoser), Felix Ruschke (46. Kevin Schumacher), Alexander Rossipal, Ahmet Gürleyen, Jan Mejdr, Christian Kinsombi (46. Tim Krohn), Franz Pfanne (46. King Manu), Marco Schuster, Benno Dietze, Adrien Lebeau (71. Antonio Jonjic), Sigurd Haugen - Trainer: Daniel Brinkmann

Schiedsrichter: Patrick Schwengers (Travemünde) - Zuschauer: 25907

Tore: 1:0 Joel Grodowski (23.), 2:0 Mael Corboz (36.), 3:0 Joel Grodowski (44.), 4:0 Julian Kania (88.) ______

Auf Thiele ist Verlass: Cottbus' Pleitenserie hat ein Ende

Viktoria Köln hatte zu Beginn mehr von der Partie um vom Ball, Cottbus versuchte sich über das Zweikampfverhalten das über die vergangenen Wochen verlorene Selbstvertrauen zurückzuholen. Nach einer knappen halben Stunde ergab sich so die beste Chance für die Lausitzer. Niko Bretschneiders Schuss wurde zunächst von Dudu abgewehrt, beim Abpraller rettete Tobias Eisenhuth auf der Linie (28.).

Ein harter Kampf mit besserem Ausgang für Cottbus. – Foto: Schneider Torsten

Cottbus war auch weiterhin die aktivere Mannschaft und belohnte sich in Durchgang zwei. Am Ende einer starken Kombination vollendete Timmy Thiele zum wichtigen 1:0 (47.). In der Folge verpasste Lucas Copado es die Führung zu erhöhen (50.), danach war Cottbus um eine stabile Defensive bemüht. Erst in der Schlussphase wurde es noch einmal brenzlig. Der eingewechselte Robin Velasco scheiterte dabei mit einem satten Schuss an einem starken Reflex von Elias Bethke (74.). Mehr ging nicht für die Viktoria, die damit die Negativserie der Cottbuser unterbinden. FC Energie Cottbus – Viktoria Köln 1:0

FC Energie Cottbus: Elias Bethke, Axel Borgmann (80. Jonas Hofmann), Niko Bretschneider, Filip Kusic, Henry Rorig, Edgar Kaizer, Dominik Pelivan, Yannik Möker (90. Janis Juckel), Tolcay Cigerci (90. Tim Campulka), Timmy Thiele (64. Erik Engelhardt), Lucas Copado (64. Maximilian Krauß)

Viktoria Köln: Eduardo Dos Santos Haesler, Niklas May (68. Simon Handle), Christoph Greger, Lars Dietz, Jonah Sticker (68. Robin Velasco) (68. Lex-Tyger Lobinger), Zoumana Keita, Sidny Lopes Cabral (79. Luca De Meester), Donny Bogicevic, Florian Engelhardt (79. Lucas Cueto), Tobias Eisenhuth, Serhat-Semih Güler - Trainer: Marian Wilhelm

Schiedsrichter: Assad Nouhoum (Oberweikertshofen) - Zuschauer: 13748

Tore: 1:0 Timmy Thiele (47.) ______

Hachings Abschiedstour geht mit der nächsten Niederlage weiter

Die Vorstädter fingen sich nach der Anfangsviertelstunde einen Konter, Fatih Kaya köpfte den Ball über die Linie (11.). Vom designierten Absteiger folgte auch daraufhin kein Aufbäumen, nach einem harten Einsatz von Manuel Stiefler gegen Kaya zeigte Schiedsrichter Martin Wilke auf den Punkt. Den fälligen Strafstoß verwandelter Nikolas Agrafiotis zum 2:0 (33.).

Unterhaching war nicht selten einen Schritt zu langsam. – Foto: Eibner-Pressefoto Bildredaktion

Es setzte sich fort, wie es in der ersten Hälfte angefangen hatte. Unterhaching fehlte die defensive Kontrolle, Agrafiotis stellte kurz nach dem Seitenwechsel auf 3:0 (51.). Vom Tabellenschlusslicht war in der Folge kein echtes Aufbäumen zu vernehmen, der SVWW brachte den Sieg ohne viel Mühe über die Linie. SV Wehen Wiesbaden – SpVgg Unterhaching 3:0

SV Wehen Wiesbaden: Florian Stritzel, Sascha Mockenhaupt, Florian Carstens, Justin Janitzek, Felix Luckeneder, Gino Fechner (46. Orestis Kiomourtzoglou), Emanuel Taffertshofer, Nick Bätzner (72. Thijmen Goppel), Ryan Johansson (72. Fabian Greilinger), Nikolas Agrafiotis (79. Ole Wohlers), Fatih Kaya (63. Moritz Flotho)

SpVgg Unterhaching: Konstantin Heide, Markus Schwabl (82. Andy Breuer), Manuel Stiefler, Nils Ortel (69. Julian Kügel), Maximilian Hennig (69. Alexander Leuthard), Tim Knipping, Simon Skarlatidis, Sebastian Maier, Johannes Geis, Lenn Jastremski, Fabio Torsiello (46. Luc Ihorst)

Schiedsrichter: Martin Wilke - Zuschauer: 2916

Tore: 1:0 Fatih Kaya (18.), 2:0 Nikolas Agrafiotis (33. Foulelfmeter), 3:0 Nikolas Agrafiotis (51.) ______

Joker Mhamdi vermiest dem VfB die Tour

Der erste Jubel des SCV erstickte schnell im Keim. Nach einem Freistoß lenkte Dominik Nothnagel die Kugel unglücklich ins eigene Tor, doch weil ein Gegenspieler zuvor im Abseits stand, kassierte der Schiedsrichter den Treffer wieder ein (16.).

Aufopferungsvoller Kampf auf beiden Seiten. – Foto: Eibner-Pressefoto Bildredaktion

Allmählich investierte auch der VfB mehr in die Partie. Mohamed Sankoh musste sich nur Keeper Philipp Schulze geschlagen geben (27.), was die beste Chance der Schwaben in Halbzeit eins abbildete. Stuttgart versuchte sich auch nach dem Seitenwechsel mit offensiven Vorstößen, wobei Jannik Hofmann aus kurzer Distanz nur knapp verzog (54.). Das Momentum lag auf Seiten der Hausherren, die sich in der Folge noch einen weiteren Vorteil erarbeiteten. Julian Stark sah die gelb-rote Karte (64.) - Verl musste den restlichen Spielverlauf in Unterzahl überstehen. Das schien zunächst nicht zu gelingen. Nach einem Eckball brachte Alexander Groiß die Stuttgarter in Führung (83.), doch etwas später meldete sich Verl eiskalt zurück. Nach Hereingabe von Michel Stöcker brachte Oualid Mhamdi den Ball aus der Luft über die Linie (86.) - die beiden Protagonisten des Ausgleichstreffers wurden zuvor erste eingewechselt. Viel mehr sollte nicht passieren. Stuttgart verlässt zumindest für einen Nacht die rote Zone, muss aber hoffen, dass Mannheim morgen nicht ebenfalls punktet. VfB Stuttgart II – SC Verl 1:1

VfB Stuttgart II: Dennis Seimen, Dominik Nothnagel, Alexander Groiß (85. Maximilian Herwerth), Michael Glück, Jannik Hofmann, Benjamin Boakye, Nicolas Sessa (79. Wahid Faghir), Jarzinho Malanga, Mirza Catovic (79. Luca Mack), Laurin Ulrich, Mohamed Sankoh (79. Thomas Kastanaras)

SC Verl: Philipp Schulze, Fynn Otto, Tim Köhler, Niko Kijewski, Patrick Kammerbauer (86. Eduard Probst), Berkan Taz (75. Konstantin Gerhardt), Timur Gayret, Julian Stark, Yari Otto (86. Oualid Mhamdi), Lars Lokotsch (86. Jonas Arweiler), Dominik Steczyk (69. Michel Stöcker)

Schiedsrichter: Justin Joel Hasmann (Neunkirchen)

Tore: 1:0 Alexander Groiß (83.), 1:1 Oualid Mhamdi (87.)

Gelb-Rot: Julian Stark (64./SC Verl/) ______ Badjies Premierentreffer lässt Osnabrück jubeln

Die Anfangsminuten hatten einiges zu bieten. Deniz Zeitler vergab zunächst freistehend im Osnabrücker Sechzehner (2.), daraufhin musste Pelle Boevink gegen Bryang Kayo in höchster Not eingreifen (3.). Die mutige Anfangsphase des VfL wurde in der Folge belohnt, als Ismail Badjie nach einem Pfostentreffer von Lars Kehl ins leere Tor traf (18.). Osnabrück hatte weiterhin die besseren Chancen, doch Kayo zielte nur knapp über den Kasten (42.). In Durchgang zwei musste Osnabrück zunächst tief durchatmen, als Zeitler nur das Quergebälk statt in die Maschen traf (47.). Der Angreifer hatte auch danach aus kurzer Distanz kein Glück (57.) und scheiterte auch an Lukas Jonsson (63.). Die schlimmste Phase war hinter Osnabrück, das danach auch noch vereinzelte Nadelstiche nach vorne setzte. Am Ende durfte sich der VfL aber über den knappen Dreier freuen. VfL Osnabrück – FC Ingolstadt 04 1:0

VfL Osnabrück: Lukas Jonsson, Maxwell Gyamfi, Yigit Karademir, Niklas Kölle, Jannik Müller (17. Niklas Wiemann), Kofi Amoako, Bryang Kayo (62. Dave Gnaase), Bryan Henning, Lars Kehl (72. Robert Tesche), Ismail Badjie (62. Braydon Manu), Marcus Müller (72. Joël Zwarts) - Trainer: Frithjof Hansen - Trainer: Marco Antwerpen - Trainer: Frank Döpper

FC Ingolstadt 04: Pelle Boevink, Marcel Costly, Mladen Cvjetinovic, Simon Lorenz, Felix Keidel, Lukas Fröde (46. Gustav Christensen), Benjamin Kanuric, Elias Decker, Max Besuschkow (73. Yannick Deichmann), Pascal Testroet (46. Ryan Malone), Deniz Zeitler (73. Tim Heike) - Trainer: Sabrina Wittmann

Schiedsrichter: Mario Hildenbrand (Nassing) - Zuschauer: 14517

Das ist der kommenden Spieltag

35. Spieltag

25.04.25 F.C. Hansa Rostock - TSV 1860 München

26.04.25 Rot-Weiss Essen - 1. FC Saarbrücken

26.04.25 SpVgg Unterhaching - FC Energie Cottbus

26.04.25 Viktoria Köln - SV Wehen Wiesbaden

26.04.25 SG Dynamo Dresden - SV Sandhausen

26.04.25 Borussia Dortmund II - Hannover 96 II

26.04.25 SC Verl - FC Erzgebirge Aue

27.04.25 FC Ingolstadt 04 - DSC Arminia Bielefeld

27.04.25 Alemannia Aachen - VfL Osnabrück

27.04.25 SV Waldhof Mannheim - VfB Stuttgart II

