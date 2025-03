Du wirst automatisch weitergeleitet...

TSG Sprockhövel (in Rot) vs. Wacker Obercastrop. Nur einer der beiden Westfalenliga 2-Topteams kann am Ende in die Oberliga aufsteigen. – Foto: Michael Hilgenstock

Bielefeld-Rückkehr: Überkreisliche Staffeln verlieren Aufstiegsplatz Die Chance ist dieses Jahr groß, dass aus der Regionalliga West nur eine westfälische Mannschaft absteigt. Verlinkte Inhalte LL Westfalen St. 2 LL Westfalen St. 3 LL Westfalen St. 4 BZL Westfalen St. 4 BZL Westfalen St. 5 + 13 weitere Türkspor Dortmund hat sich vom Spielbetrieb abgemeldet und steigt in die Oberliga Westfalen ab. Daneben bieten sich für den Regionalliga-Abstieg aber zahlreiche Vereine anderer Landesverbände in NRW an. Allen voran die vor der Insolvenz stehenden Vereine wie der KFC Uerdingen oder der 1. FC Düren. Sportlich stecken zudem Eintracht Hohkeppel und das aktuelle Schlusslicht Wuppertaler SV mitten drin im Abstiegskampf. Die ambitionierten überkreislich spielenden Vereine aus Westfalen hoffen genau auf dieses Szenario, um ggf. über Aufstiegsrunden der Vizemeister noch den Aufstieg zu schaffen. Doch genau diese Hoffnung erhält nun durch die Oberliga-Rückkehr des DSC Arminia Bielefeld II einen herben Dämpfer. Denn ein bislang mögliches Aufstiegsspiel der Westfalenliga-Vizemeister findet durch die Bielefelder Rückkehr nun definitiv nicht statt. FuPa Westfalen hat mit Thomas Berndsen, FLVW Leiter Abteilung Amateurfußball, gesprochen. Sah die Auf- und Abstiegsregelung des FLVW nach aktuellem Stand vor, dass die Westfalenliga-Vizemeister den aktuell freien 19. Platz in der Oberliga Westfalen unter sich ausspielen könnten, würde nun der DSC Arminia Bielefeld II diesen Platz einnehmen, so Berndsen. Dies sei auch keine Änderung der Regularien, sondern nur die Umsetzung, da immer besondere Eingruppierungen, sei es Rückzüge oder Wiedereingliederungen, den Spielbetrieb beeinflussen könnten. Trifft es die Landesliga-Vizemeister eher weniger, nur zwei anstatt drei dürften damit nach aktuellem Stand aufsteigen, sind auch die Bezirksliga-Vizemeister massiv betroffen. Denn der aktuell bestehende freie Platz in der Landesliga ist damit weg. Kein Bezirksliga-Vizemeister darf aufsteigen. Im Gegensatz zur Westfalenliga könnte sich aber für die Bezirksligisten wieder ein Türchen für eine Aufstiegsrunde öffnen, wenn der designierte Oberliga-Absteiger TuS Bövinghausen nicht in die Westfalenliga absteigt, sondern sich beispielsweise auf Kreisebene zurückzieht, oder sich der Verein ganz auflöst. Auch für die Landesliga-Vizemeister würden sich die freien Westfalenliga-Plätze wieder von zwei auf drei erhöhen. Alles scheint möglich. Und alles ist noch ziemlich unklar. Einzig die künftigen Westfalenliga-Vizemeister schauen nun definitiv in die Röhre.