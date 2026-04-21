Biel verliert gegen die FC Luzern Frauen

Der FC Biel verliert als einziges Spitzenteam und verliert den Anschluss im Aufstiegsrennen. FFV Basel gewinnt im Wallis ohne Probleme gegen den FC Brig-Glis. Zum 5:0 Sieg steuert Michelle Probst vier Tore bei und darf sich Matchwinnerin nennen. Auch der FC Lausanne-Sport gewinnt auswärts gegen ein Team aus dem Tabellenkeller. Der Luzerner SC kann die Partie lange offen halten und hilft dem Favoriten in der zweiten Halbzeit mit einem Eigentor von Di Mattia auf die Siegesstrasse. Ferreira Barbosa trifft noch zum 2:0 Endresultat.

Umkämpft ist das Spiel des SC Düdingen gegen den SV Sissach. Lola Corminboeuf bringt das Heimteam bereits nach 12 Minuten in Führung, aber die Baslerinnen können umgehend wieder ausgleichen. Lena Metzger trifft. Macharet kann nach einer knappen halben Stunde auf 2:1 stellen - dies ist auch gleich das Schlussresultat.

Auch der dritte Aufsteiger - US Terre Sainte - muss sich am Wochenende geschlagen geben und kann den Erwartungen (zwei Siege zum Rückrundenstart) nicht mehr gerecht werden. Bei der Niederlage in Renens war ein weiterer Punktgewinn in der 90. Minuten in Reichweite, aber es wollte gegen den zähen FC Renens kein Treffer gelingen und somit war der Treffer durch Ana Jesic in der 8. Minute matchentscheiden.

Zahlen und Fakten zum Spieltag: