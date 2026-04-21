Biel verliert gegen die FC Luzern Frauen

Der FC Biel verliert als einziges Spitzenteam und verliert den Anschluss im Aufstiegsrennen. FFV Basel gewinnt im Wallis ohne Probleme gegen den FC Brig-Glis. Zum 5:0 Sieg steuert Michelle Probst vier Tore bei und darf sich Matchwinnerin nennen. Auch der FC Lausanne-Sport gewinnt auswärts gegen ein Team aus dem Tabellenkeller. Der Luzerner SC kann die Partie lange offen halten und hilft dem Favoriten in der zweiten Halbzeit mit einem Eigentor von Di Mattia auf die Siegesstrasse. Ferreira Barbosa trifft noch zum 2:0 Endresultat.
Umkämpft ist das Spiel des SC Düdingen gegen den SV Sissach. Lola Corminboeuf bringt das Heimteam bereits nach 12 Minuten in Führung, aber die Baslerinnen können umgehend wieder ausgleichen. Lena Metzger trifft. Macharet kann nach einer knappen halben Stunde auf 2:1 stellen - dies ist auch gleich das Schlussresultat.
Auch der dritte Aufsteiger - US Terre Sainte - muss sich am Wochenende geschlagen geben und kann den Erwartungen (zwei Siege zum Rückrundenstart) nicht mehr gerecht werden. Bei der Niederlage in Renens war ein weiterer Punktgewinn in der 90. Minuten in Reichweite, aber es wollte gegen den zähen FC Renens kein Treffer gelingen und somit war der Treffer durch Ana Jesic in der 8. Minute matchentscheiden.
Zahlen und Fakten zum Spieltag:
Luzerner SC – FC Lausanne-Sport 0:2
Luzerner SC: Angela Fischer, Flora Bieri, Lisa Zihlmann, Elisa Di Mattia, Jasmine Imboden, Alina Grüter, Nathalie Schenk, Alicia Birchler, Malin Drockner, Nadja Lanz, Giulia Di Mattia
FC Lausanne-Sport: Chloé Schaller, Tina Wüthrich, Léa Fernandes, Jenny Geiser, Eliane Simoes Nzeza, Rebecca Peter, Lise Monnet, Diana Sofia Ferreira Barbosa, Edina Cakic, Mélanie De Brito, Clotilde Madeleine Macabéo
Tore: 0:1 Elisa Di Mattia (56. Eigentor), 0:2 Diana Sofia Ferreira Barbosa (65.)
FC Biel-Bienne – FC Luzern Frauen 0:1
FC Biel-Bienne: Anna Stegemann, Annic Born, Aline Zimmermann, Fabienne Flückiger (46. Chiara Affolter), Melanie Läderach (46. Anaïs Gygax), Jasmin Bosshard, Jana Ihle (58. Nika Tschanz), Jil Nora Herrmann, Jennifer Bärtschi, Joy Schwab (58. Léonor Saillant), Céline Bigler
FC Luzern Frauen: Corina Widmer, Lara Peter, Denise Baumann (75. Claire Alexander), Filipa Rodrigues Da Silva, Genita Dervishaj, Lea Bucher, Jainabou Issa Sowe (62. Lea Andrist), Melisa Nimanaj, Eliana Selmonaj, Kim Shortiss, Elena Lötscher (83. Zoe Lopes)
Tore: 0:1 Elena Lötscher (11.)
FC Brig-Glis – FFV Basel 0:5
FC Brig-Glis: Camille Salamin, Fabienne Eyholzer-Scotton, Leonie In Albon, Stella Spennato, Karin Zbinden, Nina Escher, Dominique Zuber, Nora Rieder, Chiara Noemie Tenud, Lisa Kohlbrenner, Léanne Balleys
FFV Basel: Aurora Rigo, Juliana Gütermann, Flurina Vonmoos, Oxana Messerli, Annina Bard, Annika Rothen, Caren Holzenkamp, Fabienne Kull, Michelle Probst, Celine Niederberger, Samira Wyden
Tore: 0:1 Michelle Probst (30.), 0:2 Michelle Probst (44.), 0:3 Michelle Probst (53.), 0:4 Alina Leuthardt (75.), 0:5 Michelle Probst (78.)
SC Düdingen – SV Sissach 2:1
SC Düdingen: Ophelie Bourgeois, Ronja Brüllhardt (80. Marie Humbert), Lena Maria Schneuwly, Martina Suter, Alexia Riedo, Lola Corminboeuf, Ramona Vonlanthen (46. Sophie Ruch), Lucie Piller (62. Tania Alexandra Santos Neves), Lena Hirter (75. Léa Beccarelli), Melissa Macheret (80. Mona Hunziker), Sofia Rocha Fernandes (62. Léana Monnard)
SV Sissach: Vicky Buceta Barrio, Ramona Hasler, Mara Lessa, Vlora Dibrani, Chalia Bläsi, Lena Metzger (63. Celia Spanu), Maria Enz (76. Vivianne Manser), Tamara Zimmermann, Michelle Hofstetter, Luana Pricoli, Lorena Graci
Tore: 1:0 Lola Corminboeuf (12.), 1:1 Lena Metzger (14.), 2:1 Melissa Macheret (29.)
FC Renens – US Terre Sainte 1:0
FC Renens: Logane Vandesaevel, Laurène Gras, Alexandra Behringer, Nikita Pattaroni, Romane Gaudin, Suzana Petrovic, Morgane Monnard, Celine Birchmeier, Ana Jesic, Alison Germanier, Ariana Mendes Silva
US Terre Sainte: Evie Butcher, Kaia Camp, Mica Varnish, Silyana Teodor Mihaleva, Charlin Groß, Caterina Vassallo, Julie Jacobs, Tosca De Mallmann, Tiffany Brillantes, Lanna Gabriela Douglas Miller, Giovanna Meisen Berto
Tore: 1:0 Ana Jesic (8.)
FC Vuisternens/Mézières – FC Concordia Basel 1:2
FC Vuisternens/Mézières: Lucie Guillet, Lisa Scarfo, Mara Loureiro Oliveira, Dorly Monney, Larissa Page, Kosovare Kastrati, Déborah Perriard, Line Thomann, Jessica Conus, Raffaela Schiliro, Julie Marilley
FC Concordia Basel: Noemi Christ, Melanie Frei, Aleksandra Stankovic, Andjela Stankovic, Adélicia Forest, Franziska Jaser, Melina Brogle, Géraldine Fellmann, Chiara Leimgruber, Laura Oeschger, Sara Mezni
Tore: 0:1 Franziska Jaser (12.), 0:2 Laura Oeschger (35.), 1:2 Julie Marilley (61.)