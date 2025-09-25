 2025-09-23T12:48:49.527Z

Ligabericht

Biel gegen den FFV Basel ohne Chance

Frauen 1. Liga, Gruppe 1 - 5. Spieltag

Frauen 1. Liga Gr. 1
FC Luzern Frauen
FC Vuisterne
SC Düdingen
FFV Basel

Diese Woche spielen die vier Spitzenteams untereinander. Wieder zeigt sich der FFV Basel stark und setzt sich beim FC Biel gleich mit 4:0 durch. Michelle Probst bucht einen Hattrick und steht bereits bei 11. Saisontoren. Das zweite Spitzenspiel endet mit 3:3 unentschieden. Brüllhardt bringt Düdingen in Führung. Diese währt nicht lange - bis zur Halbzeit dreht Lausanne durch Tore von Mruk und Ferreira die Partie. Ein Eigentor von Jenny Geiser zum 2:2 in der 80. Minute läutet eine spektakuläre Schlussphase ein. Simoes Nzeza erziehlt in der 92. Minute den vermeintlichen Siegtreffer für die Gäste aus Lausanne. Aber im Gegenstoss ist es Santos Neves, die dem Heimteam doch noch einen Punkt sichert.

Weiter mit Abwärtstendenz ist der Luzerner SC unterwegs - gegen den FC Renens verlieren die Innerschweizerinnen mit 0:1. Entgegengesetzt die Formkurve bei den FC Luzern Frauen, gegen Vuisternens gelingt in einem spektakulären Spiel ein 5:4 Auswärtssieg. Die junge Kim Shortiss trifft dreimal. Vuisternens kann dreimal einen Rückstand aufholen, auf das 4:5 von Kim Shortiss in der 79. Minute haben die Westschweizerinnen keine Antwort mehr bereit. Trotzdem ein Spiel, welches dem Schlusslicht Hoffnung machen dürfte.

Das Aufsteigerduell zwischen Terre Sainte und Concordia Basel geht mit 1:0 an die Baslerinnen. Mirjam Keyenburg trifft in der 78. Minute zum Sieg. Der weitere bisher gut gestartete Aufsteiger - der FC Brig-Glis aus dem Wallis - sichern sich mit dem 2:2 gegen den SV Sissach einen weiteren guten Punkt. Zahlen und Fakten zum 5. Spieltag:

So., 21.09.2025, 15:30 Uhr
FC Brig-Glis
FC Brig-GlisFC Brig-Glis
SV Sissach
SV SissachSV Sissach
2
2
Abpfiff
In einem spannenden Duell der Frauen 1. Liga trennten sich der FC Brig-Glis und der SV Sissach mit 2:2. Dominique Zuber brachte die Heim-Mannschaft in der 43. Minute in Führung. Doch die Gäste antworteten schnell: Neslihan Aktas glich in der 49. Minute aus. Ramona Hasler sorgte in der 73. Minute für die Sissacher Führung. In der Schlussphase rettete Saskia Treyer mit ihrem Treffer in der 83. Minute einen Punkt für Brig-Glis.

So., 21.09.2025, 13:00 Uhr
SC Düdingen
SC DüdingenSC Düdingen
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-SportLausanne
3
3
Abpfiff
In einem packenden Duell in der Frauen 1. Liga trennten sich SC Düdingen und FC Lausanne-Sport mit 3:3. Ronja Brüllhardt brachte Düdingen früh in der 13. Minute in Führung. Doch Lausanne antwortete schnell: Sonia Mruk Teixeira (31.) und Diana Sofia Ferreira Barbosa (37.) drehten das Spiel, bevor Eliane Simoes Nzeza in der Nachspielzeit der ersten Hälfte auf 3:1 erhöhte. Ein Eigentor von Jenny Geiser (80.) ließ Düdingen hoffen, und in der letzten Minute sorgte Tania Alexandra Santos Neves für den späten Ausgleich.

Sa., 20.09.2025, 19:00 Uhr
US Terre Sainte
US Terre SainteTerre Sainte
FC Concordia Basel
FC Concordia BaselConc. Basel
0
1
Abpfiff
Im Duell zwischen US Terre Sainte und FC Concordia Basel fiel das einzige Tor der Partie in der 78. Minute. Mirjam Keyenburg sorgte mit einem präzisen Schuss für die Führung der Gäste. Trotz intensiver Bemühungen der Gastgeber blieb der Ausgleich aus. Die Partie endete mit 0:1 für Concordia Basel, die wichtige Punkte einfahren konnten.

Sa., 20.09.2025, 20:15 Uhr
FC Vuisternens/Mézières
FC Vuisternens/MézièresFC Vuisterne
FC Luzern Frauen
FC Luzern FrauenFC Luzern Frauen
4
5
Abpfiff
In einem packenden Duell zwischen dem FC Vuisternens/Mézières und dem FC Luzern Frauen fiel das Ergebnis mit 4:5 zugunsten der Gäste. Kim Shortiss eröffnete in der 6. Minute den Torreigen. Larissa Page glich für Vuisternens in der 17. Minute aus, doch Elena Lötscher brachte Luzern erneut in Führung. Dorly Monney sorgte für den zweiten Ausgleich, bevor Shortiss in der 32. Minute erneut zuschlug. Melisa Nimanaj erhöhte auf 2:4, doch Vuisternens kämpfte sich zurück: Emma Conus und Raffaela Schiliro egalisierten. Kurz vor Schluss sicherte Shortiss mit ihrem dritten Tor den Sieg für Luzern.

Sa., 20.09.2025, 19:00 Uhr
FC Biel-Bienne
FC Biel-BienneFC Biel
FFV Basel
FFV BaselFFV Basel
0
4
Abpfiff
Im Duell zwischen FC Biel-Bienne und FFV Basel setzte sich die Gastmannschaft klar mit 4:0 durch. Michelle Probst eröffnete bereits in der 9. Minute den Torreigen, als sie einen präzisen Pass im Strafraum verwertete. Sarah Leupi erhöhte in der 38. Minute mit einem Schuss aus der Distanz. Probst schnürte ihren Dreierpack in der Schlussphase, indem sie in der 89. Minute und kurz vor dem Abpfiff erneut traf. Ein dominantes Spiel der Baslerinnen!

Sa., 20.09.2025, 18:00 Uhr
Luzerner SC
Luzerner SCLuzerner SC
FC Renens
FC RenensFC Renens
0
1
Abpfiff
Im Duell zwischen Luzerner SC und FC Renens in der Frauen 1. Liga fiel das einzige Tor der Partie in der 43. Minute. Ana Jesic netzte für Renens ein und brachte ihre Mannschaft mit 1:0 in Führung. Trotz intensiver Bemühungen der Luzernerinnen gelang es ihnen nicht, den Rückstand zu egalisieren, und so endete das Spiel mit einem knappen Sieg für den Gast.

Luzerner SC – FC Renens 0:1

Luzerner SC: Celine Küttel, Caroline Hurni (72. Sirin Meier), Lisa Zihlmann, Ava Lily Smith, Jasmine Imboden, Alina Grüter, Melina Weiss (87. Julia Odermatt), Nathalie Schenk, Flora Bieri, Nadja Lanz (51. Isabelle Aregger), Kinga Karolina Cichocka - Trainer: Sevim Irmak

FC Renens: Melissa Vero, Alexandra Behringer, Nikita Pattaroni, Romane Gaudin, Suzana Petrovic (67. Laurène Gras), Inès Abetel, Morgane Monnard (55. Mathilde Staffoni), Celine Birchmeier (80. Alisa Hyseni), Ana Jesic (73. Melissa Rega), Alison Germanier, Marine Voirol - Trainer: Timothée Meyer

Tore: 0:1 Ana Jesic (43.)


US Terre Sainte – FC Concordia Basel 0:1

US Terre Sainte: Cassandra Dousse, Evie Butcher, Kaia Camp, Fanny Lerch, Mica Varnish, Jenna Bauld, Nora Bria, Khayal Krishnan, Caterina Vassallo, Agata Capobianco, Hannah Poacher - Trainer: Gregory Whibley

FC Concordia Basel: Noemi Christ, Melanie Frei, Anna Khoury, Cynthia Lemblé, Adélicia Forest, Melina Brogle, Géraldine Fellmann, Chiara Leimgruber, Laura Oeschger, Albana Rushiti, Sara Mezni - Trainer: Kail Halimi

Tore: 0:1 Mirjam Keyenburg (78.)


FC Biel-Bienne – FFV Basel 0:4

FC Biel-Bienne: Anna Stegemann, Annic Born, Aline Zimmermann, Chiara Affolter, Carina Gerber, Nika Tschanz, Melanie Läderach, Jana Ihle, Jil Nora Herrmann, Céline Bigler, Jeanne Oriet - Trainer: Marcello Conti - Trainer: Sandra Delaprez Bachmann - Trainer: Janique Fretz

FFV Basel: Aurora Rigo, Ana Mentlik, Alessia Varvicchio, Juliana Gütermann, Flurina Vonmoos, Annika Rothen, Sarah Leupi, Michelle Probst, Vera Gysin, Samira Wyden, Mina El Hamzaoui - Trainer: Andy Jurt - Trainer: Andreas Vila Blanco

Tore: 0:1 Michelle Probst (9.), 0:2 Sarah Leupi (38.), 0:3 Michelle Probst (89.), 0:4 Michelle Probst (90.)


FC Vuisternens/Mézières – FC Luzern Frauen 4:5

FC Vuisternens/Mézières: Emma Conus, Lisa Scarfo, Manon Saugy, Larissa Page, Dorly Monney, Jessica Conus, Raffaela Schiliro, Julie Marilley, Kosovare Kastrati, Linda Philipona, Larissa Maccaud - Trainer: Gaetano Schiliro - Trainer: Emanuela Schiliro

FC Luzern Frauen: Melani Emily Meier, Lara Peter, Jessica Rebelo Pereira, Claire Alexander, Filipa Rodrigues Da Silva, Genita Dervishaj (92. Melisa Nimanaj), Lea Bucher, Melisa Nimanaj (74. Eliana Selmonaj), Diana Delolli, Kim Shortiss, Elena Lötscher - Trainer: Michelle Fussen - Trainer: Antonio de Oliveira

Tore: 0:1 Kim Shortiss (6.), 1:1 Larissa Page (17.), 1:2 Elena Lötscher (21.), 2:2 Dorly Monney (27.), 2:3 Kim Shortiss (32.), 2:4 Melisa Nimanaj (52.), 3:4 Emma Conus (70.), 4:4 Raffaela Schiliro (73.), 4:5 Kim Shortiss (79.)


SC Düdingen – FC Lausanne-Sport 3:3

SC Düdingen: Michelle Herren, Ronja Brüllhardt, Martina Suter, Lola Corminboeuf, Léa Beccarelli (46. Lena Hirter), Ramona Vonlanthen (74. Tania Alexandra Santos Neves), Lucie Piller (46. Melissa Macheret), Cassy Jacquat, Tania Alexandra Santos Neves (46. Mona Hunziker), Joana Raquel Pinho (46. Marie Humbert) - Trainer: Silvan Brüllhardt - Trainer: Juan Carlos Tapia

FC Lausanne-Sport: Chloé Schaller, Sonia Mruk Teixeira, Tina Wüthrich, Aminha Sherifi (68. Mily Bussien) (94. Stella Suter), Jenny Geiser, Eliane Simoes Nzeza (87. Aminha Sherifi) (94. Stella Suter), Stella Suter, Lise Monnet, Diana Sofia Ferreira Barbosa (65. Maeva Lebet), Edina Cakic (75. Charlotte Martin), Clotilde Madeleine Macabéo - Trainer: Fabien Lacroix - Trainer: Jim Guillot

Tore: 1:0 Ronja Brüllhardt (13.), 1:1 Sonia Mruk Teixeira (31.), 1:2 Diana Sofia Ferreira Barbosa (37.), 1:3 Eliane Simoes Nzeza (45.+2), 2:3 Jenny Geiser (80. Eigentor), 3:3 Tania Alexandra Santos Neves (90.+3)


FC Brig-Glis – SV Sissach 2:2

FC Brig-Glis: Camille Salamin, Fabienne Scotton, Karin Zbinden, Lara Salzmann, Nina Escher, Anna Grün, Dominique Zuber, Larissa Manz, Saskia Treyer, Chiara Noemie Tenud, Lisa Kohlbrenner - Trainer: Martin Lengen

SV Sissach: Ramona Hasler, Mara Lessa, Tara Laura Tharithanwa Rudin, Vlora Dibrani, Sarina Grieder, Tamara Zimmermann, Selin Aktas, Luana Pricoli, Neslihan Aktas, Svenja Zengaffinen, Lahouna Kara - Trainer: Patrick Ivanovic - Trainer: Michel Meier
Tore: 1:0 Dominique Zuber (43.), 1:1 Neslihan Aktas (49.), 1:2 Ramona Hasler (73.), 2:2 Saskia Treyer (83.)

