Biel gegen den FFV Basel ohne Chance

Diese Woche spielen die vier Spitzenteams untereinander. Wieder zeigt sich der FFV Basel stark und setzt sich beim FC Biel gleich mit 4:0 durch. Michelle Probst bucht einen Hattrick und steht bereits bei 11. Saisontoren. Das zweite Spitzenspiel endet mit 3:3 unentschieden. Brüllhardt bringt Düdingen in Führung. Diese währt nicht lange - bis zur Halbzeit dreht Lausanne durch Tore von Mruk und Ferreira die Partie. Ein Eigentor von Jenny Geiser zum 2:2 in der 80. Minute läutet eine spektakuläre Schlussphase ein. Simoes Nzeza erziehlt in der 92. Minute den vermeintlichen Siegtreffer für die Gäste aus Lausanne. Aber im Gegenstoss ist es Santos Neves, die dem Heimteam doch noch einen Punkt sichert.

Weiter mit Abwärtstendenz ist der Luzerner SC unterwegs - gegen den FC Renens verlieren die Innerschweizerinnen mit 0:1. Entgegengesetzt die Formkurve bei den FC Luzern Frauen, gegen Vuisternens gelingt in einem spektakulären Spiel ein 5:4 Auswärtssieg. Die junge Kim Shortiss trifft dreimal. Vuisternens kann dreimal einen Rückstand aufholen, auf das 4:5 von Kim Shortiss in der 79. Minute haben die Westschweizerinnen keine Antwort mehr bereit. Trotzdem ein Spiel, welches dem Schlusslicht Hoffnung machen dürfte.

Das Aufsteigerduell zwischen Terre Sainte und Concordia Basel geht mit 1:0 an die Baslerinnen. Mirjam Keyenburg trifft in der 78. Minute zum Sieg. Der weitere bisher gut gestartete Aufsteiger - der FC Brig-Glis aus dem Wallis - sichern sich mit dem 2:2 gegen den SV Sissach einen weiteren guten Punkt. Zahlen und Fakten zum 5. Spieltag: