Biel gegen den FFV Basel ohne Chance

Diese Woche spielen die vier Spitzenteams untereinander. Wieder zeigt sich der FFV Basel stark und setzt sich beim FC Biel gleich mit 4:0 durch. Michelle Probst bucht einen Hattrick und steht bereits bei 11. Saisontoren. Das zweite Spitzenspiel endet mit 3:3 unentschieden. Brüllhardt bringt Düdingen in Führung. Diese währt nicht lange - bis zur Halbzeit dreht Lausanne durch Tore von Mruk und Ferreira die Partie. Ein Eigentor von Jenny Geiser zum 2:2 in der 80. Minute läutet eine spektakuläre Schlussphase ein. Simoes Nzeza erziehlt in der 92. Minute den vermeintlichen Siegtreffer für die Gäste aus Lausanne. Aber im Gegenstoss ist es Santos Neves, die dem Heimteam doch noch einen Punkt sichert.
Weiter mit Abwärtstendenz ist der Luzerner SC unterwegs - gegen den FC Renens verlieren die Innerschweizerinnen mit 0:1. Entgegengesetzt die Formkurve bei den FC Luzern Frauen, gegen Vuisternens gelingt in einem spektakulären Spiel ein 5:4 Auswärtssieg. Die junge Kim Shortiss trifft dreimal. Vuisternens kann dreimal einen Rückstand aufholen, auf das 4:5 von Kim Shortiss in der 79. Minute haben die Westschweizerinnen keine Antwort mehr bereit. Trotzdem ein Spiel, welches dem Schlusslicht Hoffnung machen dürfte.
Das Aufsteigerduell zwischen Terre Sainte und Concordia Basel geht mit 1:0 an die Baslerinnen. Mirjam Keyenburg trifft in der 78. Minute zum Sieg. Der weitere bisher gut gestartete Aufsteiger - der FC Brig-Glis aus dem Wallis - sichern sich mit dem 2:2 gegen den SV Sissach einen weiteren guten Punkt. Zahlen und Fakten zum 5. Spieltag:
Luzerner SC – FC Renens 0:1
Luzerner SC: Celine Küttel, Caroline Hurni (72. Sirin Meier), Lisa Zihlmann, Ava Lily Smith, Jasmine Imboden, Alina Grüter, Melina Weiss (87. Julia Odermatt), Nathalie Schenk, Flora Bieri, Nadja Lanz (51. Isabelle Aregger), Kinga Karolina Cichocka - Trainer: Sevim Irmak
FC Renens: Melissa Vero, Alexandra Behringer, Nikita Pattaroni, Romane Gaudin, Suzana Petrovic (67. Laurène Gras), Inès Abetel, Morgane Monnard (55. Mathilde Staffoni), Celine Birchmeier (80. Alisa Hyseni), Ana Jesic (73. Melissa Rega), Alison Germanier, Marine Voirol - Trainer: Timothée Meyer
Tore: 0:1 Ana Jesic (43.)
US Terre Sainte – FC Concordia Basel 0:1
US Terre Sainte: Cassandra Dousse, Evie Butcher, Kaia Camp, Fanny Lerch, Mica Varnish, Jenna Bauld, Nora Bria, Khayal Krishnan, Caterina Vassallo, Agata Capobianco, Hannah Poacher - Trainer: Gregory Whibley
FC Concordia Basel: Noemi Christ, Melanie Frei, Anna Khoury, Cynthia Lemblé, Adélicia Forest, Melina Brogle, Géraldine Fellmann, Chiara Leimgruber, Laura Oeschger, Albana Rushiti, Sara Mezni - Trainer: Kail Halimi
Tore: 0:1 Mirjam Keyenburg (78.)
FC Biel-Bienne – FFV Basel 0:4
FC Biel-Bienne: Anna Stegemann, Annic Born, Aline Zimmermann, Chiara Affolter, Carina Gerber, Nika Tschanz, Melanie Läderach, Jana Ihle, Jil Nora Herrmann, Céline Bigler, Jeanne Oriet - Trainer: Marcello Conti - Trainer: Sandra Delaprez Bachmann - Trainer: Janique Fretz
FFV Basel: Aurora Rigo, Ana Mentlik, Alessia Varvicchio, Juliana Gütermann, Flurina Vonmoos, Annika Rothen, Sarah Leupi, Michelle Probst, Vera Gysin, Samira Wyden, Mina El Hamzaoui - Trainer: Andy Jurt - Trainer: Andreas Vila Blanco
Tore: 0:1 Michelle Probst (9.), 0:2 Sarah Leupi (38.), 0:3 Michelle Probst (89.), 0:4 Michelle Probst (90.)
FC Vuisternens/Mézières – FC Luzern Frauen 4:5
FC Vuisternens/Mézières: Emma Conus, Lisa Scarfo, Manon Saugy, Larissa Page, Dorly Monney, Jessica Conus, Raffaela Schiliro, Julie Marilley, Kosovare Kastrati, Linda Philipona, Larissa Maccaud - Trainer: Gaetano Schiliro - Trainer: Emanuela Schiliro
FC Luzern Frauen: Melani Emily Meier, Lara Peter, Jessica Rebelo Pereira, Claire Alexander, Filipa Rodrigues Da Silva, Genita Dervishaj (92. Melisa Nimanaj), Lea Bucher, Melisa Nimanaj (74. Eliana Selmonaj), Diana Delolli, Kim Shortiss, Elena Lötscher - Trainer: Michelle Fussen - Trainer: Antonio de Oliveira
Tore: 0:1 Kim Shortiss (6.), 1:1 Larissa Page (17.), 1:2 Elena Lötscher (21.), 2:2 Dorly Monney (27.), 2:3 Kim Shortiss (32.), 2:4 Melisa Nimanaj (52.), 3:4 Emma Conus (70.), 4:4 Raffaela Schiliro (73.), 4:5 Kim Shortiss (79.)
SC Düdingen – FC Lausanne-Sport 3:3
SC Düdingen: Michelle Herren, Ronja Brüllhardt, Martina Suter, Lola Corminboeuf, Léa Beccarelli (46. Lena Hirter), Ramona Vonlanthen (74. Tania Alexandra Santos Neves), Lucie Piller (46. Melissa Macheret), Cassy Jacquat, Tania Alexandra Santos Neves (46. Mona Hunziker), Joana Raquel Pinho (46. Marie Humbert) - Trainer: Silvan Brüllhardt - Trainer: Juan Carlos Tapia
FC Lausanne-Sport: Chloé Schaller, Sonia Mruk Teixeira, Tina Wüthrich, Aminha Sherifi (68. Mily Bussien) (94. Stella Suter), Jenny Geiser, Eliane Simoes Nzeza (87. Aminha Sherifi) (94. Stella Suter), Stella Suter, Lise Monnet, Diana Sofia Ferreira Barbosa (65. Maeva Lebet), Edina Cakic (75. Charlotte Martin), Clotilde Madeleine Macabéo - Trainer: Fabien Lacroix - Trainer: Jim Guillot
Tore: 1:0 Ronja Brüllhardt (13.), 1:1 Sonia Mruk Teixeira (31.), 1:2 Diana Sofia Ferreira Barbosa (37.), 1:3 Eliane Simoes Nzeza (45.+2), 2:3 Jenny Geiser (80. Eigentor), 3:3 Tania Alexandra Santos Neves (90.+3)
FC Brig-Glis – SV Sissach 2:2
FC Brig-Glis: Camille Salamin, Fabienne Scotton, Karin Zbinden, Lara Salzmann, Nina Escher, Anna Grün, Dominique Zuber, Larissa Manz, Saskia Treyer, Chiara Noemie Tenud, Lisa Kohlbrenner - Trainer: Martin Lengen
SV Sissach: Ramona Hasler, Mara Lessa, Tara Laura Tharithanwa Rudin, Vlora Dibrani, Sarina Grieder, Tamara Zimmermann, Selin Aktas, Luana Pricoli, Neslihan Aktas, Svenja Zengaffinen, Lahouna Kara - Trainer: Patrick Ivanovic - Trainer: Michel Meier
Tore: 1:0 Dominique Zuber (43.), 1:1 Neslihan Aktas (49.), 1:2 Ramona Hasler (73.), 2:2 Saskia Treyer (83.)