Biedere Gegenwart, ungewisse Zukunft: Frust in Bayreuth

Es war eine kleine Szene nach dem Spiel am vergangenen Samstag in Hankofen, die Bände sprach. Die Bayreuther Mannschaft wollte sich nach einer ganz schwachen Vorstellung bei den wieder zahlreich mitgereisten schwarzgelben Fans für die Unterstützung bedanken. Doch den Akteuren wurde unmissverständlich signalisiert: Ihr könnt euch trollen! Die Anhänger der "Oldschdod" schickten ihre eigene Mannschaft weg - eine Höchststrafe. Aber auch verständlich: Die Leistung war schlicht eines Tabellenzweiten nicht würdig.

Bayreuth verlor völlig verdient in Hankofen. Die Berufsfußballer aus Oberfranken waren einem Team bestehend aus - und das soll keinesfalls despektierlich klingen - Feierabendfußballern, die dreimal pro Woche trainieren, in allen Belangen unterlegen. Ein Armutszeugnis! "Hankofen-Hailing hat uns vorgemacht, wie man leidenschaftlich kämpft und ackert", meinte nach Schlusspfiff ein sichtlich gefrusteter Cheftrainer Lukas Kling, der seinen Vertrag im März verlängert hat.

Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel sagte Kling: "Die finanziellen Probleme sind sicher auch ein Faktor, warum es in der Rückrunde so lief, wie es gelaufen ist. Da prasselt natürlich jede Menge auf die Spieler ein und macht was mit ihnen. Wie es weitergeht? Ich gehe im gehe im Moment schon davon aus, dass es in der nächsten Saison in der Regionalliga weitergeht, unter welchen Rahmenbedingungen auch immer."