Biedenkopf oder Schröck: Wem gelingt Wiedergutmachung?

Biedenkopf. Wiedergutmachungsbedarf auf beiden Seiten bietet das Landkreisderby zum Auftakt der Fußball-Gruppenliga am Sonntag (15.30 Uhr). Am Schröcker Elisabethbrunnen empfängt der gastgebende Fußballsportverein den VfL Biedenkopf. In der Vorsaison gewannen die Schröcker ihr Heimspiel gegen den VfL mit 4:3. Die Gäste quittierten dabei drei zum Teil höchst umstrittene Platzverweise. Und der FSV kassierte am letzten Spieltag der abgelaufenen Saison eine herbe 0:5-Pleite im Auestadion, mit der er beinahe noch in die Relegation zum Klassenerhalt gemusst hätte.