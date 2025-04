Biedenkopf lässt wieder Punkte liegen

Biedenkopf. Nach einer ereignisreichen zweiten Halbzeit haben sich der VfL Biedenkopf und die SpVgg Leusel in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg am Ostermontag auf dem Biedenkopfer Kunstrasenplatz mit einem 3:3 (1:0) getrennt. Ein Resultat, das beiden Farben nicht so wirklich viel bringt. Weder den Hausherren (5.) im Ringen um die Aufstiegsränge noch den angereisten Alsfeldern, die nach dem Osterwochenende fünf Punkte hinter dem Abstiegsrelegationsrang stehen.