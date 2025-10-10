 2025-10-02T08:44:29.515Z

Ligavorschau
Biedenkopfs wichtigster Mann in vorderster Front, Dennis Rakowski (re., hier gegen Naunheims Jafar Azizi), erhält von VfL-Trainer Marko Rujevic-Weber ein dickes Lob. Am Sonntag empfangen die Hinterländer Tabellenführer SG Kinzenbach. © Jens Schmidt
Biedenkopfs wichtigster Mann in vorderster Front, Dennis Rakowski (re., hier gegen Naunheims Jafar Azizi), erhält von VfL-Trainer Marko Rujevic-Weber ein dickes Lob. Am Sonntag empfangen die Hinterländer Tabellenführer SG Kinzenbach. © Jens Schmidt

Biedenkopf empfängt den Spitzenreiter

Teaser GL GI/MR: +++ In der Fußball-Gruppenliga bekommt es der VfL Biedenkopf am Sonntag mit dem Spitzenreiter SG Kinzenbach zu tun und sieht sich als Außenseiter, der sich aber etwas ausrechnet +++

Verlinkte Inhalte

GL Gießen/Marburg
SG Kinzenbach
VfL Biedenkopf

Biedenkopf. Als Außenseiter sieht sich der Rangvierte VfL Biedenkopf am Sonntag (15 Uhr) im Heimspiel der Fußball-Gruppenliga gegen Tabellenführer SG Kinzenbach. Was nichts daran ändert, dass sich die heimstarken Schlossstädter durchaus etwas ausrechnen.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 010.10.2025, 16:27 Uhr
RedaktionAutor