Biedenkopf empfängt den Spitzenreiter

Biedenkopf. Als Außenseiter sieht sich der Rangvierte VfL Biedenkopf am Sonntag (15 Uhr) im Heimspiel der Fußball-Gruppenliga gegen Tabellenführer SG Kinzenbach. Was nichts daran ändert, dass sich die heimstarken Schlossstädter durchaus etwas ausrechnen.